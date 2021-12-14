Согласно опросам, проведенным Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, значительная рассматривают страны ЕС как наиболее удобные для проживания. Лишенные нормальных жизненных перспектив на Родине, люди стремятся устроить свою жизнь за рубежом

Куда бегут украинцы?

Демография и радикалы. Каково реально население Украины? © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Схожий выбор наблюдается в вопросе эмиграции для работы и постоянной жизни: первое место занимает Германия (48 процента) далее следует Чехия (38 процента), затем с одинаковым результатом — Австрия (32 процента) и Польша (31 процент). Кроме того, респонденты активно выбирали Литву (24 процента) и Словакию (22 процента).

В целом, о том, чтобы навсегда уехать из страны задумывается едва ли не каждый второй гражданин, и активнее всего такие настроения наблюдаются среди трудоспособной молодежи от 25 до 35 лет, которая попросту не видит для себя достойных жизненных перспектив в деградирующей стране. Конечно, кто-то говорит о переводах заробитчан как о факторе, способствующем поддержанию и росту украинской экономики (по разным оценкам от 12 до 15 млрд долларов). Но все же негатива гораздо больше. Это, конечно, общий демографический кризис — уменьшение населения, его общее старение и отток квалифицированных специалистов. Также ситуация негативно сказывается на пенсионерах, чьи пенсии напрямую зависят от числа легально трудоустроенных.

Среди причин, по которым украинцы бегут из страны доминируют низкий уровень жизни, отсутствие достойных рабочих мест, война на Донбассе, высокий уровень коррупции, политическая и социально-экономическая нестабильность. В качестве примера можно привести медицинскую сферу: с начала 2020 г. уволились более 66 тыс. медработников, что прямым образом ухудшило возможности страны справляться с пандемией коронавируса. За последний год среди них — 5,5 тыс узкопрофильных специалистов. Главным образом люди увольнялись из-за низких доходов и тяжелых условий труда. Только недавно зарплаты повысили до 20 тыс грн врачам, 13,5 тыс — сотрудникам низшего звена, а обещанные правительством «коронавирусные» доплаты зачастую не выплачиваются. Польша благодаря закону о привлечении медиков из-за рубежа готова платить по 2,5-3000 евро в месяц (76-91 тысяч гривен). Как говорится, две большие разницы.

Почему украинцы стремятся эмигрировать?

В отличие от остальных стран, которые как-то стимулируют экономику, украинское правительство и сформировавшее его монобольшинство принимают законы, которые еще больше способствуют экономическому застою. Кроме того, власть поднимает тарифы на услуги ЖКХ, урезает субсидии и прочие социальные выплаты, что коренным образом сказывается на доходах населения. Соглашение об ассоциации с ЕС, вопреки радужным обещаниям политиков, не привело к экономическому росту на Украине, наоборот — открыв свой рынок для европейских производителей, украинцы практически ничего не получили взамен. Разорены целые отрасли, страна живёт на кредитной игле МВФ и средствам трудовых мигрантов

Адвокат Гожый объяснил, почему украинцы бегут из своей страны © Facebook/Андрей Гожый

Трудовая миграция в обозримой перспективе остается чуть ли не единственным способом для рядовых жителей Украины, не вовлеченных в коррупционные схемы, прокормить свои семьи: ведь экономика страны продолжает терпеть крах, МВФ требует выплаты миллиардных долгов и реализации реформ, из-за которых население становится еще более нищим, чем прежде, а наследие Советского Союза медленно, но верно продолжает либо разворовываться или ветшать.

По последним данным Евростата, в 2020 году почти треть разрешений на жительство, впервые выданных гражданам из не входящих в ЕС стран, было получено украинцами (601 200). Благодаря этому они стали самой большой группой гражданства среди всех получателей. Польша выдала 488 900 из этих разрешений (81 проценнт). Причем пандемия коронавируса, как ни странно, только увеличила отток. Если до нее украинцев нанимала каждая десятая польская фирма, сейчас же предложить им работу готова каждая четвёртая местная компания. Отмечается, что предпочтение им отдаётся в связи с тем, что они трудолюбивы, опытны, квалифицированы, лояльны и быстро адаптируются к местным реалиям.

Польшу и Чехию выбирают как страны, близкие по ментальности и культуре, а также в связи с тем, что там проще легализоваться, ведь многие, кто едет работать используют лишь туристические визы. В Германии отчасти возможность легализации сложнее, но там очень щепетильно подходят к рассмотрению проблем беженцев. Она привлекает высокими зарплатами, социальными стандартами хорошим пособием, в том числе во время периода поиска работы, а также бесплатными курсами языка. Беженцам там фактически можно 3 месяца прекрасно жить без работы, да еще и получая бесплатные продукты питания благодаря широкой сети волонтерских организаций.

Обещания Зеленского терпят крах

Куда податься бедному мигранту? Западная Европа ждет заробитчан с Украины © AP, Matthias Rietschel

К сожалению, вследствие действий властей за последнее время наиболее активные и трудоспособные граждане пригождаются где угодно, только не в родной стране. Из-за действий Зе-команды происходит не возвращение, а, наоборот, настоящее «обезлюдивание» Украины, что полностью противоречит публично декларированному курсу. Впрочем, видимо это и есть подлинная цель украинской элиты, подчинившей страну интересам западных кураторов.