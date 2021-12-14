Интерес Вашингтона к Украине резко снизился, теперь за неё взялся Лондон и активно продвигает ничем не подтверждённый тезис о «российской агрессии». Итог может быть очень печальным для Киева

В минувшие выходные, 11-12 декабря, Ливерпуль принимал глав внешнеполитических ведомств стран G7, которые в ходе 2-дневной встречи обсуждали в том числе отношения с Россией в контексте распространяемых западными СМИ информации о «готовящемся Москвой вторжении на Украину». Андрей Кошкин: Великобритании нужна Украина для проникновения в Восточную Европу © vk.com, Андрей Кошкин

Посольство РФ в Великобритании подчеркнуло, что это мероприятие могло бы стать возможностью обсудить способы снижения напряжённости, которые Москва неоднократно предлагала НАТО, но в итоге звучали лишь агрессивные лозунги.

В преддверии саммита министр иностранных дел Соединённого королевства Лиз Трасс призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии».

«Чрезмерное использование термина «российская агрессии», особенно очевидное и преднамеренное, подчёркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», — отметили дипломаты.

Они подчеркнули, что возможная «российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг, которым слишком часто пользуются британские политики и лояльные СМИ, и именно вооружённые силы Великобритании агрессивно продвигаются к границам РФ в Польше и Эстонии, а военные начальники Великобритании открыто заявляют о своём намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике.

Ради того, чтобы сообщить о наличии «хронической проблемы вокруг Украины», глава разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Ричард Мур даже нарушил молчание — 30 ноября он впервые с момента назначения на эту должность в октябре 2020 года выступил с публичной речью. Названы темы тайной встречи Зеленского и Баканова с главой британской секретной службы МИ6 © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Время от времени вокруг Украины возникают своего рода кризисы, поскольку мы беспокоимся о наращивании войск и о том, каковы могут быть намерения президента Путина. Нужно очень внимательно следить за ситуацией и очень осторожно сигнализировать россиянам о том, какую цену им придется заплатить, если они вмешаются, как это произошло в 2014 году», — заявил он.

При этом Мур добавил, что не продвигает конфронтационную повестку — никто «не пытается окружить Россию или мешать ей преследовать ее законные интересы», но в то же время отнёс Россию к числу 4 приоритетов для западного разведывательного мира (наравне с Китаем, Ираном и международным терроризмом).

С чем связан такой всплеск интереса Лондона к Украине, объясняет руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в своей колонке для издания «Главред». По его словам, Великобритания взялась за Украину около года назад — когда Борис Джонсон занял пост премьер-министра, а формально передача Украины на баланс Лондона состоялась в начале 2021 года, когда клуб послов C7 на Украине возглавила посол Великобритании Мелинда Симмонс, с тех пор временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин перестала выступать с какими-либо инициативами.

«Британия — ближайший партнёр США в Европе, а Украина в этой ситуации является «переходным активом», который Соединённые Штаты сбросили на Британию. Именно этим объясняется то, что политика Вашингтона в отношении Украины стала более прохладной — Штаты лишь по инерции интересуются происходящим у нас. Всё то, что не нужно Соединённым Штатам и отпадает от них, сегодня подбирает к рукам Великобритания», — пишет политолог.

Как поясняет Бондаренко, королевство всячески использует Украину, поскольку она служит очень выгодным инструментом для дестабилизации ситуации в Европе и России, для этого следует постоянно указывать на необходимость принятия Украины в НАТО и Евросоюз, а членство в этих организациях стране до сих пор не предоставили не из-за коррупции или войны, а из-за того, что рассматривают её как фактор усиления американского или британского влияния на ситуацию внутри НАТО и Евросоюза. Украина даже не подозревает, как стала инструментом реализации имперских амбиций Великобритании © AP, Ted Shaffrey

«Украина рассматривается Лондоном сугубо как инструмент. Никаких интересов у Британии относительно Украины нет — проблемы индейцев шерифа не интересуют. Следовательно, для нашей страны нет никаких выгод от того, что ею интересуется Британия. Британия никогда и никуда не приходит как филантроп — она всегда приходит как завоеватель», — констатирует эксперт.

По его словам, в отличие от супер-прагматичных американцев, британцы очень циничны во внешнеполитическом курсе, что подтверждают примеры целого ряда азиатских и африканских стран, где Лондон имел интересы. О том, во что же выльется столь пристальное внимание Соединённого королевства к Украине, Бондаренко затрудняется ответить, но уверен, что ничего хорошего от этого Украина точно не получит.

А тем временем ситуация в Донбассе продолжает представлять реальную опасность, и Лондон мог бы оказать влияние на Киев для снижения градуса напряжения и гибели невиновных людей, но предпочитает действовать иначе.

«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится всё более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», — говорится в заявлении посольства РФ в Великобритании.