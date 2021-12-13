Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» в «нынешнем состоянии» не может быть одобрен. Ранее германский регулятор настаивал на том, что по правилам ЕС фирмы, которые добывают ресурсы, не имеют права их транспортировать. Почему Бербок последовательно выступает против проекта поставок газа, рассказывает Украина.ру

Бербок сослалась на то, что энергетические проекты подпадают под действие законодательства ЕС.

«Это означает, что в нынешнем состоянии трубопровод не может быть одобрен (…), поскольку он просто не соответствует требованиям европейского энергетического права, и, кроме того, есть вопросы безопасности», – высказалась она.

После слов главного немецкого дипломата спотовая цена на газ в Европе снова поползла вверх, превзойдя уровень в 1350 долларов за тысячу кубометров. Это ниже показателей октября, когда голубое топливо торговали по две тысячи долларов за тысячу кубов.

Перед этим Бербок словесно также атаковала «Северный поток-2». В сентябре 2021-го, будучи еще кандидатом в канцлеры (у нее были именно такие амбиции) она критиковал тогдашнее правительство во главе с Ангелой Меркель за то, что то продвигало строительство провода «вопреки всем сомнениям, предупреждениям и опасениям и теперь расплачивается за это».

«Санкции против "Северного потока — 2" станут победой Путина». Что Берлин секретно сообщил Вашингтону © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Что значит — могли поставить больше или не могли? Кому поставить — на деревню дедушке, что ли? – возмущался в ноябре заместитель председателя правительства России Александр Новак. – Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты».

Но Бербок в сентябре призналась, что дело все же не в цене на газ. Она призналась, что не выдала бы разрешение на работу «Северного потока-2».

Бербок является сопредседателем партии «Союз 90/Зеленые», которая нападала на проект трубопровода во время предвыборной кампании. После создания коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и свободными демократами (СвДП) вопрос «Северного потока-2» стал одним из спорных для нового правительства страны. Пост канцлера достался лидеру СДПГ Олафу Шольцу, а «красные» (традиционные цвета социал-демократов) поддерживали строительство ветки по дну Балтийского моря.

Коалицию называют «светофором»: цвет свободных демократов – желтый, символика «зеленых» выполнена в соответствии с названием. Но бэкграунд у «Союза 90/ Зеленых» тоже вполне себе красный: они выросли из новых левых, постмарксистов и левых либералов. Сопредседатель партии Роберт Хабек, хоть и отказался в юности служить в бундесвере, в вопросе Украины может считаться ястребом – он выступал за предоставление Берлином оружия официальному Киеву, которые ведет боевые действия в Донбассе. К слову, именно Хабек является вице-канцлером, то вторым лицом в правительстве и замом Шольца.

Юшков: смогут ли Киев и Берлин заблокировать «Северный поток - 2»? © Скриншот из видео Украина.ру

В ноябре сертификация «Северного потока-2» приостанавливалась по другим причинам – Федеральное сетевое агентство Германии постановило, что оператор трубопровода должен привести свою правовую форму в соответствие немецкому законодательству. В частности, следовало передать активы в дочернюю компанию, созданную в германской юрисдикции.

По этому поводу или по другому, но в декабре агентствe Bloomberg источники рассказали, почему Шольц не будет мешать запуску «Северного потока- 2». Потому что за него это может сделать бюрократия.

Вообще, тон публикации Bloomberg таков, что западное издание четко давало понять – все проволочки неспроста.

«Прежде чем газ пойдет по трубопроводу на дне Балтийского моря, германский регулятор и Еврокомиссия, два учреждения, не замеченные в торопливости, должны дать зеленый свет. Сертификация Федерального сетевого агентства должна пройти проверку ЕС, а потом быть утверждена в Германии – эта перепасовка может занять от шести до восьми месяцев», – не скрывал иронии автор.

На нескорое прохождение всех процедурных барьеров, очевидно, настроились и в Кремле. Так, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков рекомендовал не торопить события.

«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Германист Александр Камкин объясняет в комментарии Украине.ру, почему «Союз 90/Зеленые» настроены против «Северного потока-2».

«У “зеленых” существует такая идеальная картина мира, в котором есть только возобновляемые источники энергии, где обеспечена максимально мыслимая защита всех возможных меньшинств – от сексуальных до этнических. Образ России в эту идеальную картину мира у них не вписывается», – рассказывает он об общих принципах партии.

«Вашингтон и Берлин бессильны против России»: Охрименко оценил сделку США и ФРГ по «Северному потоку – 2» © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Более трети газа тратится не на отопление, а как сырье в химической промышленности. Будущее у газа есть, даже при полном переходе на “зеленую” энергетику, – отмечает Камкин важность российских поставок. – Но и тут российский газ оказывается “недемократичным” и “тоталитарным”».

При всем показном идеализме «зеленые» демонстрируют политическую ангажированность.

«Они действуют как рука транснациональных корпораций – не только против российского импорта, но и против немецкого бизнеса, – подчеркивает германист. – В том, что касается идеологии, “зеленые” – типичные новые левые с радикальным, базирующимся на базе постулатом Франкфуртской школы, подходом к обществу. Это не социалисты, которые выступают за социальные гарантии, эти – уже за трансгуманизм, который превосходит и открытое общество Карла Поппера, за поколение Некст Плюс Плюс. Россию в этой среде недолюбливают».

Камкин полагает, что позиция «Союза 90/Зеленых» неизбежно будет влиять на внешнюю политику Германии. Успеху партии способствовало то, что считающиеся народными ХДС/ХСС и СДПГ заигрывали с экологической тематикой.

«Это вывело повестку партий второго эшелона на достаточно высокий уровень. Мейнстримные партии сами себя приговорили к “зеленой” тематике», – рассказывает собеседник изданий о внутригерманской политике.

На внешней арене та же повестка оборачивается неоимпериализмом – для развивающихся стран радикальный «экологизм» оборачивается замедлением темпов экономического роста.