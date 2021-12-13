Бербок сослалась на то, что энергетические проекты подпадают под действие законодательства ЕС.
«Это означает, что в нынешнем состоянии трубопровод не может быть одобрен (…), поскольку он просто не соответствует требованиям европейского энергетического права, и, кроме того, есть вопросы безопасности», – высказалась она.
После слов главного немецкого дипломата спотовая цена на газ в Европе снова поползла вверх, превзойдя уровень в 1350 долларов за тысячу кубометров. Это ниже показателей октября, когда голубое топливо торговали по две тысячи долларов за тысячу кубов.
Перед этим Бербок словесно также атаковала «Северный поток-2». В сентябре 2021-го, будучи еще кандидатом в канцлеры (у нее были именно такие амбиции) она критиковал тогдашнее правительство во главе с Ангелой Меркель за то, что то продвигало строительство провода «вопреки всем сомнениям, предупреждениям и опасениям и теперь расплачивается за это».
«Расплата», по словам Бербок, заключается в том, что Германию якобы шантажируют высокими ценами на газ. Российская сторона в свою очередь указывала на то, что в ЕС сами отказались от прямых контрактов на закупку топлива, а для наращивания перекачки нужны договоры.
«Что значит — могли поставить больше или не могли? Кому поставить — на деревню дедушке, что ли? – возмущался в ноябре заместитель председателя правительства России Александр Новак. – Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты».
Но Бербок в сентябре призналась, что дело все же не в цене на газ. Она призналась, что не выдала бы разрешение на работу «Северного потока-2».
Бербок является сопредседателем партии «Союз 90/Зеленые», которая нападала на проект трубопровода во время предвыборной кампании. После создания коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и свободными демократами (СвДП) вопрос «Северного потока-2» стал одним из спорных для нового правительства страны. Пост канцлера достался лидеру СДПГ Олафу Шольцу, а «красные» (традиционные цвета социал-демократов) поддерживали строительство ветки по дну Балтийского моря.
Коалицию называют «светофором»: цвет свободных демократов – желтый, символика «зеленых» выполнена в соответствии с названием. Но бэкграунд у «Союза 90/ Зеленых» тоже вполне себе красный: они выросли из новых левых, постмарксистов и левых либералов. Сопредседатель партии Роберт Хабек, хоть и отказался в юности служить в бундесвере, в вопросе Украины может считаться ястребом – он выступал за предоставление Берлином оружия официальному Киеву, которые ведет боевые действия в Донбассе. К слову, именно Хабек является вице-канцлером, то вторым лицом в правительстве и замом Шольца.
На пост вице-канцлера прочили и Бербок, немецкое издание Der Spiegel даже спрашивало ее, не привела ли дележка министерских портфелей к обострению отношений между двумя лидерами партии. Словом, Анналена — не последний человек в обойме "зелёных".
В ноябре сертификация «Северного потока-2» приостанавливалась по другим причинам – Федеральное сетевое агентство Германии постановило, что оператор трубопровода должен привести свою правовую форму в соответствие немецкому законодательству. В частности, следовало передать активы в дочернюю компанию, созданную в германской юрисдикции.
По этому поводу или по другому, но в декабре агентствe Bloomberg источники рассказали, почему Шольц не будет мешать запуску «Северного потока- 2». Потому что за него это может сделать бюрократия.
Вообще, тон публикации Bloomberg таков, что западное издание четко давало понять – все проволочки неспроста.
«Прежде чем газ пойдет по трубопроводу на дне Балтийского моря, германский регулятор и Еврокомиссия, два учреждения, не замеченные в торопливости, должны дать зеленый свет. Сертификация Федерального сетевого агентства должна пройти проверку ЕС, а потом быть утверждена в Германии – эта перепасовка может занять от шести до восьми месяцев», – не скрывал иронии автор.
На нескорое прохождение всех процедурных барьеров, очевидно, настроились и в Кремле. Так, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков рекомендовал не торопить события.
«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая», — объяснил пресс-секретарь главы государства.
Германист Александр Камкин объясняет в комментарии Украине.ру, почему «Союз 90/Зеленые» настроены против «Северного потока-2».
«У “зеленых” существует такая идеальная картина мира, в котором есть только возобновляемые источники энергии, где обеспечена максимально мыслимая защита всех возможных меньшинств – от сексуальных до этнических. Образ России в эту идеальную картину мира у них не вписывается», – рассказывает он об общих принципах партии.
По его словам, из-за радикально-«экологических» взглядов политиков даже такое чистое топливо как природный газ рассматривается как недостаточно зеленый. А отказ от углеводородов в пользу ветро- и солнечной генерации – это риск для индустриальной германской экономики.
«Более трети газа тратится не на отопление, а как сырье в химической промышленности. Будущее у газа есть, даже при полном переходе на “зеленую” энергетику, – отмечает Камкин важность российских поставок. – Но и тут российский газ оказывается “недемократичным” и “тоталитарным”».
При всем показном идеализме «зеленые» демонстрируют политическую ангажированность.
«Они действуют как рука транснациональных корпораций – не только против российского импорта, но и против немецкого бизнеса, – подчеркивает германист. – В том, что касается идеологии, “зеленые” – типичные новые левые с радикальным, базирующимся на базе постулатом Франкфуртской школы, подходом к обществу. Это не социалисты, которые выступают за социальные гарантии, эти – уже за трансгуманизм, который превосходит и открытое общество Карла Поппера, за поколение Некст Плюс Плюс. Россию в этой среде недолюбливают».
Камкин полагает, что позиция «Союза 90/Зеленых» неизбежно будет влиять на внешнюю политику Германии. Успеху партии способствовало то, что считающиеся народными ХДС/ХСС и СДПГ заигрывали с экологической тематикой.
«Это вывело повестку партий второго эшелона на достаточно высокий уровень. Мейнстримные партии сами себя приговорили к “зеленой” тематике», – рассказывает собеседник изданий о внутригерманской политике.
На внешней арене та же повестка оборачивается неоимпериализмом – для развивающихся стран радикальный «экологизм» оборачивается замедлением темпов экономического роста.