В понедельник, 13 декабря, в Киеве состоялся круглый стол на тему «Олигархический консенсус в Украине сломался? Пусть несут новый?». Участие приняли директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, политический эксперт Константин Матвиенко, политолог Александра Решмедилова и председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
Владимир Фесенко заявил, что олигархического консенсуса на Украине нет, а скорее, с 1990-х годов существует олигархическая система, на которую Зеленский пока только замахнулся. По словам Фесенко, впервые самый богатый украинец Ринат Ахметов оказался в прямом противостоянии с президентом Украины. На телеканалах Ахметова идет открытая война с президентом.
В то же время некоторые олигархи, как Виктор Пинчук, держат нейтралитет. Кто-то ситуативно поддерживает Зеленского. Кто-то же, как Петр Порошенко, пытается избавиться от телеканалов, чтобы не попасть под действие антиолигархического закона.
По словам Фесенко, украинцы в целом негативно относятся к олигархам, но происходящую борьбу с ними считают, скорее, разборками внутри элит. Фесенко утверждает, что Зеленский слабее олигархов, поскольку у них больше капиталов и информационных ресурсов. На этом основании он делает вывод, что вскоре мы увидим перемирие между президентом и олигархами. К весне следующего года, по его словам, должно произойти либо резкое усиление противостояния, либо перемирие.
Политолог Константин Матвиенко подчеркивает, что при втором президенте Украины Леониде Кучме сложилась олигархическая система, когда президент раздавал в «кормление» определенные отрасли экономики. Со временем олигархи разобрали прибыльные секторы сырьевой экономики. Однако сейчас происходит переформатирование экономики: сырьевые отрасли приносят меньше прибыли, а на первый план выходят новые отрасли, в частности IT-индустрия.
По словам политолога, олигархи сейчас действуют против Зеленского по отдельности, между ними нет определенной слаженности действий. Однако у Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы с ними. Положиться он может лишь на силовые структуры, но в следующем году запланировано сокращение зарплат полицейским, что может повлиять на уровень их лояльности.
Вадим Карасев отмечает, что на Украине люди в массе своей устали от олигархической системы и склоняются к поддержке популистской системы, что является общемировым трендом. Он подчеркивает, что ключ к деолигархизации — это силовая вертикаль, а поскольку Зеленский вряд ли может на нее положиться, то в борьбе с олигархами наступит перемирие.
Карасев также отмечает, что на смену олигархам от металлургии приходят олигархи, ориентированные на IT-технологии, а также агроолигархи.
Эксперт сравнивает отношения власти и олигархов на Украине с феодальными войнами, но власть в стране никогда не была персонализирована, в отличие от других постсоветских стран. На Украине всем управлял правящий класс, который выходил из кризисных для себя ситуаций на основе «договорняков». Фактически, по его словам, сама конституционная и политическая система на Украине — это пакт элит. Выйти из этого пакта элит пытались в свое время Леонид Кучма и Виктор Янукович, в результате чего и возникали цветные революции 2004 и 2013-2014 гг.
Однако в 2019 году с приходом к власти Зеленского уже в самом обществе возникает запрос на отмену пакта элит. Тем не менее, по словам Карасева, еще не известно, что лучше для Украины: пакт элит (олигархия) или персонализация власти (авторитаризм).
В свою очередь Владимир Фесенко утверждает, что борьба между Ахметовым и Зеленским может привести к войнам между элитами, которая может в какой-то момент выйти из-под контроля, что в условиях войны чревато распадом страны. Он также утверждает, что с рейтингом Зеленского на уровне 20% сложно установить персоналистский или авторитарный режим.
Учитывая политические тенденции на Украине, политологи приходят к выводу, что авторитаристский режим стране пока не грозит, но и борьба с олигархами может быть свернута в ближайшее время.