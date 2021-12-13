На Украине происходит переформатирование власти олигархов, которую президент Владимир Зеленский пытается выдать за борьбу с ними. Процесс влияет как на весь политический спектр, так и на экономику страны

«Из-за "заговора" Ахметова». Зачем на самом деле Зеленский пообещал деньги украинским детям © коллаж Украина.Ру Вадим Карасев, политический эксперт Константин Матвиенко, политолог Александра Решмедилова и председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко заявил, что олигархического консенсуса на Украине нет, а скорее, с 1990-х годов существует олигархическая система, на которую Зеленский пока только замахнулся. По словам Фесенко, впервые самый богатый украинец Ринат Ахметов оказался в прямом противостоянии с президентом Украины. На телеканалах Ахметова идет открытая война с президентом.

В то же время некоторые олигархи, как Виктор Пинчук, держат нейтралитет. Кто-то ситуативно поддерживает Зеленского. Кто-то же, как Петр Порошенко, пытается избавиться от телеканалов, чтобы не попасть под действие антиолигархического закона.

По словам Фесенко, украинцы в целом негативно относятся к олигархам, но происходящую борьбу с ними считают, скорее, разборками внутри элит. Фесенко утверждает, что Зеленский слабее олигархов, поскольку у них больше капиталов и информационных ресурсов. На этом основании он делает вывод, что вскоре мы увидим перемирие между президентом и олигархами. К весне следующего года, по его словам, должно произойти либо резкое усиление противостояния, либо перемирие.

Подавить остатки сопротивления. Зачем США вводят санкции против украинцев © Public domain / Loren Леониде Кучме сложилась олигархическая система, когда президент раздавал в «кормление» определенные отрасли экономики. Со временем олигархи разобрали прибыльные секторы сырьевой экономики. Однако сейчас происходит переформатирование экономики: сырьевые отрасли приносят меньше прибыли, а на первый план выходят новые отрасли, в частности IT-индустрия.

По словам политолога, олигархи сейчас действуют против Зеленского по отдельности, между ними нет определенной слаженности действий. Однако у Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы с ними. Положиться он может лишь на силовые структуры, но в следующем году запланировано сокращение зарплат полицейским, что может повлиять на уровень их лояльности.

Вадим Карасев отмечает, что на Украине люди в массе своей устали от олигархической системы и склоняются к поддержке популистской системы, что является общемировым трендом. Он подчеркивает, что ключ к деолигархизации — это силовая вертикаль, а поскольку Зеленский вряд ли может на нее положиться, то в борьбе с олигархами наступит перемирие.

Карасев также отмечает, что на смену олигархам от металлургии приходят олигархи, ориентированные на IT-технологии, а также агроолигархи.

«Украина будет проигрывать основному конкуренту». Какой удар Зеленский нанес по Ахметову © РИА Новости, коллаж Украина.ру Виктор Янукович, в результате чего и возникали цветные революции 2004 и 2013-2014 гг.

Однако в 2019 году с приходом к власти Зеленского уже в самом обществе возникает запрос на отмену пакта элит. Тем не менее, по словам Карасева, еще не известно, что лучше для Украины: пакт элит (олигархия) или персонализация власти (авторитаризм).

В свою очередь Владимир Фесенко утверждает, что борьба между Ахметовым и Зеленским может привести к войнам между элитами, которая может в какой-то момент выйти из-под контроля, что в условиях войны чревато распадом страны. Он также утверждает, что с рейтингом Зеленского на уровне 20% сложно установить персоналистский или авторитарный режим.

Учитывая политические тенденции на Украине, политологи приходят к выводу, что авторитаристский режим стране пока не грозит, но и борьба с олигархами может быть свернута в ближайшее время.