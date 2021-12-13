В понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной отставки стал инцидент в зоне конфликта в Донбассе

Первым об отставке Гогилашвили сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.

«Кабмин уволил Гогилашвили», — сообщил источник. Устроивший истерику замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца» © Известия

Причиной отставки стал видео, опубликованное двумя днями ранее на YouTube-канале «Остання крапля» («Последняя капля». — Ред.). На этом видео были запечатлены события недельной давности, когда Гогилашвили решил съездить в зону конфликта в Донбассе. Однако на одном из блокпостом возле Краматорска машину замглавы МВД остановили, а самого Гогилашвили попросили показать документы. Это вывело замминистра из себя.

«Единственный заместитель министра с таким е****м (лицом. — Ред.), как у меня, он только один. Я три года уже замминистра! Три года! И грустно, что ты не знаешь… Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет… Я считаю неправильным, что ты не знаешь заместителя министра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б*** (нецензурное междометие. — Ред.), тратить время и объяснять тебе, что я заместитель министра!.. Что у вас в голове, б**** (нецензурное междометие. — Ред.)?» — негодовал Гогилашвили.

На спокойное объяснение сотрудника полиции о том, что у них в кабинетах не висят портреты замминистра, Гогилашвили реагировал на повышенных тонах.

«Да вы гоните!» — заявил Гогилашвили полицейским и потребовал у них назвать свои фамилии.

Видео с замминистра быстро распространилось по соцсетям и СМИ. И предсказуемо вызвало реакцию на самом высшем уровне.

«Он должен уйти»

Одним из первых на случившееся отреагировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины. Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения», — заявил он.

Возмутилась и парламентская оппозиция.

«Наша фракция возлагает полную ответственность за действия этого лица на Зеленского, по указанию которого был назначен замминистра как близкий знакомый президента. Кумовство в действии — вот что мы видим на этом позорном видео. Требуем от министра Дениса Монастырского немедленного увольнения неадекватного заместителя!» — заявила сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Скандальный замглавы МВД Украины лишился должности © Известия

Она также потребовала, чтобы министр извинился за своего подчинённого перед полицейскими. Однако извинился не Монастырский, но сам виновник скандала.

«Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность», — заявил Гогилашвили.

Он подчеркнул, что согласен с решением министра внутренних дел о начале в отношении Гогилашвили дисциплинарного производства.

«Готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению», — подытожил Гогилашвили.

Однако к тому времени скандал дошёл до самых высоких кабинетов. На следующий день — в воскресенье, 12 декабря, своё мнение высказал уже президент Украины Владимир Зеленский.

«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД», — заявил Зеленский.

Он отметил, что уверен: Гогилашвили уже сам написал соответствующее заявление.

«Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», — подчеркнул Зеленский. «Начальство не узнаёшь»: в сети показали новый ролик со скандальным замглавы МВД Украины © Известия

Однако и на этом скандал с Гогилашвили не закончился. Вечером его данные появились на сайте «Миротворец». Среди прочего там указывалось, что Гогилавшили вдобавок к украинскому владеет и российским гражданством. Якобы у замминистра есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области. На «Миротворце» Гогилашвили обвинили в «нарушении законодательства Украины о гражданстве», «присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», а также в «нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности».

И у многих тогда предсказуемо возник вопрос: а как же Гогилашвили вообще попал в министерство внутренних дел? Тем более прошлое у замминистра — весьма насыщенное.

Борец с наркотиками или дилер Зеленского?

«Как же, позвольте?.. Он служил в очистке», — эту булгаковскую фразу вспоминали многие, когда скандал в Гогилашвили вышел на наивысший уровень.

Украинские СМИ и отдельные медиаэксперты пристальнее пригляделись к биографии замглавы МВД. И обнаружились удивительные факты. Так, Гогилашвили — муж Марии Левченко - помощницы Зеленского со времён «95 квартала».

«Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника — Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир», — говорил Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины своего президентства в мае 2020 года.

До того, как стать замминистра внутренних дел, Гогилашвили был одним из лидеров организации «Международная антинаркотическая ассоциация». Примечательно, что именно в эту организацию совершил свой первый официальный визит в должности президента Украины Зеленский.

«Мы должны обеспечивать безопасность таким ассоциациям. Я не буду говорить, какие правоохранительные органы занимаются этим. Приезжаю, проверяют. Что они там проверяют? Пусть бандитов ловят!» — подчеркнул Зеленский в 2019 году. Зеленский потребовал уволить замглавы МВД после скандала у блокпоста в Донбассе © REUTERS, Valentyn Ogirenko

А потом Гогилашвили и пошёл на повышение, став заместителем министра внутренних дел. Однако в деле Гогилашвили всё может быть куда хуже, чем простое кумовство, уверен медиаэксперт Анатолий Шарий. Ему удалось найти документы полиции от 2019 года на Гогилашвили. В них утверждалось — «Международная антинаркотическая ассоциация» была прикрытием для наркоторговцев.

Если верить раздобытым медиаэкспертом бумагам, Гогилашвили прикрывал и помогал торговцу метадоном. При этом сам он также был наркозависимым. Чтобы скрыть следы уколов, Гогилашвили в конце концов сделал себе татуировку на руке.

«Я считают — это моё личное мнение — с учётом того, что президент является человеком, злоупотребляющим запрещёнными препаратами, Гогилашвили является человеком, который поставлял данное вещество — метадон — в том числе человеку, который сейчас исполняет обязанности президента Украины», — заявил Шарий.

Он напомнил, что несколько месяцев назад обнародовал результаты анализов мочи Зеленского, которые свидетельствовали о наличии метадона.

«Когда вы слышите, что Зеленский требует уволить Гогилашвили, требует его жестоко наказать, вы помните, пожалуйста, что Гогилашвили не сам себя назначил замминистра МВД. И на это назначение нужно смотреть глубже. Я уверен, что это был VIP-поставщик специальных препаратов Зеленского. Это лично моё мнение», — подчеркнул Шарий.

Если его информация правдива, то история скандал с Гогилашвили иметь для Зеленского весьма неприятные последствия: импичмент, с учётом сильных позиций «Слуги народа» в Верховной Раде, президенту вряд ли устроят, а вот акции протеста — наверняка. В конце концов и четвёртый президент Украины Виктор Янукович не досидел до конца своего президентского срока отнюдь не из-за импичмента.