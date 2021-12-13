США, Евросоюз и G7 по-прежнему грозят России суровыми санкциями в случае агрессии против Украины, но вставать на военную защиту Киева не собираются, о чём прямо заявил американский президент Джо Байден. Тем не менее, Украина остаётся для Запада прежде всего инструментом давления на Москву

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

В последующие дни политики один за одним повторяли тезис о том, что введут жёсткие санкции против России, если она нападёт на Украину, но не более того. То есть ни на какую военную защиту Киеву рассчитывать не стоит.

Моральная поддержка всегда пожалуйста, но не более

Так, приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, «равно как и праву любого суверенного государства определять своё будущее», а также поддержку усилий «нормандского формата» по достижению полной имплементации Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе выразили главы МИД G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) по итогам встречи, состоявшейся в Ливерпуле 11-12 декабря. При этом они осудили якобы имеющую место «концентрацию российских войск» на границе с Украиной и «агрессивную риторику» в отношении властей в Киеве.

Вопросы, связанные с Россией и Украиной, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал в двустороннем порядке c министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«США и ЕС едины в поддержке Украины и сделают так, что Россия заплатит высокую цену, если решит выбрать путь военной эскалации. Президент Джо Байден ясно сказал президенту Путину, и я ясно говорил это министру Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России <…>

Дипломатия, диалог и деэскалация гораздо предпочтительнее. Если Россия пойдёт по этому пути, нового кризиса и потенциального конфликта удастся избежать. Это находится и в наших, и в российских интересах», — заявил глава Госдепартамента. От Байдена такого не ждали. Президент США сделал шаг навстречу России по Украине и расколол НАТО © REUTERS, The White House/Handout

Как Вашингтон намерен действовать, если та самая мифическая агрессия всё-таки произойдёт, рассказал Байден: если конфликт на востоке Украины перейдёт в горячую фазу, американский контингент будет переброшен в страны «Бухарестской девятки», расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также «во все страны, перед которыми у нас есть священное обязательство — защищать их от любой атаки России».

«Идея о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае её вторжения на Украину, сейчас на повестке не стоит», — подчеркнул американский лидер.

А на вопрос журналистов, почему США отказались разместить свои войска на Украине, Байден отметил: «Такая возможность никогда не рассматривалась».

Оружию для Украины — нет

В то же время стало известно о приостановке Белым домом выделения Киеву пакета военной помощи на сумму $200 млн. Президент должен был одобрить этот проект, который находится у него на рассмотрении уже 3-4 недели, несколько дней назад, но предпочёл отложить принятие окончательного решения, чтобы дать время для дипломатического урегулирования ситуации между Россией и Украиной и снизить напряжённость, как рассказали источники телеканала NBC.

По их информации, поступок американской стороны привёл украинские власти в недоумение, ведь на запрос о поставках систем ПВО, противокорабельных ракет, противотанковых комплексов Javelin, радиолокационных систем и другой техники, направленный в Вашингтон месяц назад, они получили положительный ответ. Неизвестно, что конкретно предусматривает тот самый замороженный проект, но Белый дом при этом рассматривает другие меры поддержки Киева, включая расширенный пакет, который одобрят в случае «агрессии со стороны России». New York Times: украинская армия будет разбита менее, чем за час © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

Впрочем, США не единственная страна, поступившая таким образом. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил предыдущее правительство ФРГ в блокировании поставок Киеву оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам, напомнив в интервью газете Financial Times, что в ноябре Германия наложила вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников, правда позже смягчив позицию касательно винтовок, признав их несмертоносным оружием.

«Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», — заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию «Зеркало недели».

Дипломат не верит, что всё дело в нежелании спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе и привести к более масштабным столкновениям, как говорит Берлин. По его мнению, причина кроется в глубоком прошлом.

«Я называю это обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны. Именно этот фактор сдерживает поставки вооружения», — утверждает Мельник.

Между тем, позиция Германии выглядит более чем логичной: накачивание Киева оружием никак не вяжется со статусом участника «нормандского формата» и гаранта Минских соглашений. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и обязательства по принуждению украинских властей к выполнению «Минска» Берлин выполняет недостаточно. Однако точка зрения нового правительства ФРГ по Донбассу уже чётко обозначена: Шольц высказал твёрдое намерение продолжать работу в «нормандском формате» и следовать плану, обозначенному в «Минске-2», а глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за дипломатический путь урегулирования конфликта.

Вместо предоставления оружия, так ожидаемого Киевом, Запад стал активно призывать украинские власти к урегулированию конфликта в Донбассе мирным, а не силовым путём.

Телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон вёл в духе необходимости разблокирования переговорного процесса в «нормандском формате» и активизации деятельности Контактной группы. Ход урегулирования конфликта в Донбассе лидер Пятой республики в ближайшее время намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и Олафом Шольцем, а затем ещё раз поговорить с Зеленским — 15 декабря в Брюсселе на саммите «Восточного партнёрства». «Взрывы под Верховной Радой»: Золотарев сказал, почему Киев не собирается выполнять Минские соглашения © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Кроме того, принудить Киев к миру постарается помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе своих визитов на Украину и в Россию 13-15 декабря. Как уточнил Госдепартамент, она «заверит, что достижение дипломатического прогресса по завершению конфликта в Донбассе — достижимая цель. Для этого нужно имплементировать Минские договорённости и работать в «нормандском формате». 15-го числа Донфрид встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Кроме того, по информации источников, проведёт переговоры с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком для обсуждения параметров создания новой структуры с участием США по урегулированию в Донбассе.

Зеленский в замешательстве

Позиция Европы совсем не по душе Зеленскому. В интервью телеканалу «1+1», вышедшему в эфир 10 декабря, он уличил политиков Старого света в страхе перед Россией.

«Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто её такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», — заявил Зеленский.

И он прав: Европа действительно имеет отношение к укреплению военной мощи России, но не потому что говорила о боязни перед страной — Москве пришлось запустить разработку новых видов вооружения в ответ на приближение инфраструктуры НАТО к своим границам. Но нет худа без добра, теперь Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которого на сегодняшний день нет ни у кого в мире и средств противодействия ему, соответственно, тоже, в этом и заключается уникальность нынешнего положения РФ.

Как подчеркнул Путин в документальном фильме «Россия. Новейшая история», у России и США сохраняется паритет по ядерным зарядам и по носителям, однако по перспективным разработкам Россия — №1 в мире. Погребинский рассказал, как Байден будет пытаться успокоить Россию © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Зеленский также отметил, что в Европе достаточно стран, которые страдают от санкционной политики в отношении России.

«Пока мощные санкции никто ни с кого не снимал, во-вторых, все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своём рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит. Поэтому всем непросто», — посетовал он.

Чтобы избежать обвинений в сдаче Родины, Зеленский поспешил заверить украинскую аудиторию, что никакого «сливания Украины» в ходе закулисных договорённостей президентов США и России не происходит.

Несмотря на то, что в ходе переговоров Путина и Байдена прозвучали положительные сигналы, как отмечают дипломаты и политологи, в частности Америка впервые за долгое время услышала и приняла к сведению обеспокоенность Москвы из-за расширения НАТО, терять бдительность нельзя ни в коем случае.

Конгресс США, а конкретнее председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Грегори Микс и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол, накануне объявили о готовности к совместной работе с Белым домом по введению новых санкций против Москвы в случае якобы возможного вторжения на Украину. Прекрасно известно, что повод для усиления давления на Россию в Вашингтоне могут найти любой, и никаких доказательств не потребуется.

Сергей Рябков отмечает, что давно не употребляет применительно к американской публике слово «партнёры».

«У нас настолько разные подходы к международным делам и приоритеты в так называемой Евро-Атлантике, что совместных красных линий быть не может. Есть одна красная линия, которую мы уже совместно прочертили с американцами, и это хорошо — речь о недопустимости ядерной войны.

А что касается геополитических красных линий, то мы здесь соперники, мы оппоненты, и мы даже не будем пытаться предлагать американцам сделать что-то подобное. Мы будем требовать непересечения наших собственных красных линий, которые мы определяем, исходя из наших национальных интересов», — заявил дипломат в интервью изданию «Известия».