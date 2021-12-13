Согласно новым соцопросам, самыми враждебными странами украинцы считают Россию и Белоруссию - то есть исторически, культурно и этнически наиболее близких себе людей. Кого злой доктор хочет погубить - того лишает разума

По данным социологической группы «Рейтинг», подавляющее число украинских респондентов (72%) назвали «враждебной страной» РФ (союзной только 12%). Белоруссию враждебным государством считают 48% (для сравнения, в прошлом году — всего 22%). Опрос проведен «Рейтингом» 6-8 ноября путём телефонного интервью среди 2500 респондентов по всей Украине.

В части отношения к Белоруссии данный опрос является еще одним свидетельством, насколько легко манипулировать общественным мнением Украины: всего за год его смогли убедить невзлюбить государство, которое с 2014 года демонстрировало Украине дипломатическую лояльность, исправно поставляло ей топливо и электричество, поддерживало с Киевом нормальные отношения. Но можно ли дружить с шизофреником? Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В ставке фюрера — все малахольные, и мы просто не успеваем следить за пролетом их мыслей. То украинская сторона не замечает как бы «опасного скопления» российских войск на своей границе, а после американского нагоняя «прозревает»; Зеленский говорит то о войне, то о мире; министр обороны Украины Резников то зазывает натовцев стать живым щитом рубежах Незалежной от Харькове до Одессы, то рассказывает, что его не так поняли.

А как же его понять, если он дословно излагает следующее: «Пришлите 500 инструкторов. Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы… были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага — флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян, что вы здесь». А во время выступления в парламенте Резников подтвердил, строительство военных баз НАТО (слегка закамуфлированных под «учебные центры») уже началось в Очакове и Бердянске.

Виноваты во всем

Виновата в эскалации, разумеется, коварная Москва. Потому пляжи приазовского Мариуполя на случай «российского вторжения» защищают бетонными надолбами, а Украина отправляет к Керченскому мосту боевой корабль — то ли в качестве плавучего тарана, то ли информационного повода.

На сайте Киевской городской государственной администрации сообщается, что из-за угрозы «вторжения России» местные власти обустраивают бомбоубежища и подыскивают помещения для подразделений местного фольксштурма. А Львовский облсовет принял специальное обращение с призывом начать подготовку к «национальному сопротивлению российской агрессии». «Призываем всех причастных к выполнению требований Закона Украины "Об основах национального сопротивления" — от Кабинета министров Украины, министерства обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Украины до местных администраций и местных советов — безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению», — говорится в обращении полномочных львовян. Резников раскритиковал стратегию НАТО в отношении России © Алексей Резников/Фейсбук

Заодно — особым решением сессии Львовского облсовета — Россию переименовали в «Московию». «Фундаментальное обращение к президенту Украины и Верховной раде Украины о восстановлении исторической справедливости и переименовании Российской Федерации в Московию», — торжественно анонсировал эпохальное голосование депутат от «Самопомощи» Роман Кизыма. Присутствующие поддержали инициативу единогласно. «Мудро. Решение принято», — подвела итоги победного голосования спикер областной рады Ирина Гримак. Агрессор в шоке.

Продолжается упорная война с «пятой колонной» Кремля: в том же Львове неонацистами избит очередной уличный музыкант, который попытался исполнить песню на русском языке, а каток у тамошней Ратуши уличён в использовании изображений с персонажами советских мультфильмов. Как сурово заметила в ходе живого обсуждения очередной «зрады» некая Галина Трощинская: «Здесь много комментаторов с концепцией "какая разница" и на восьмом году войны они до сих пор не почувствовали разницы. НИЧЕГО [капслок Трощинской] от москалей безобидного не бывает, даже мультики!».

Не отстают киевляне: «активисты» крепко взялись за известную телеведущую Наталью Влащенко. Вроде бы она и майдан поддерживала, и героическую военную операцию на Донбассе, однако оказалось искусно замаскированным агентом Москвы. «Пророссийские антизападные нарративы были озвучены Влащенко или ее гостями в 30 из 40 проанализированных нами программ. Слушать эту ересь было тяжело, но для понимания того, как промывают мозги миллионам украинцев, иначе никак», — сообщают «эксперты» украинского Центра по борьбе с коррупцией. — Всю аналитику мы передали заинтересованным институциям. С нетерпением ждем болезненных финансовых последствий для [владельца телеканала] Ахметова. Надеемся, что Наталья Влащенко будет отдыхать не на проклятом Западе, а в такой милой ей России».

А в аэропорту Борисполь бдительные пограничники отказали во въезде гражданину Узбекистана, прилетевшему в Киев в одежде с российской символикой. О его задержании не без гордости сообщила Госпогранслужба Украины: «На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи Russian national team…». Враг не прошёл.

Пряник в мышеловке

В общем, Украина встречает врага во всеоружии, но для надёжности оборонительных мероприятий необходима ещё одна маленькая деталь: передача наиболее привлекательных активов в руки истинных хозяев страны. «Защита Украины как государства должна начаться с бизнеса. Если здесь будет американский бизнес, то американцы будут куда более заинтересованы ее защитить, — в эфире интернет-канала Ukrlife.TV поведал директор «Центра исследований армии, конверсии и разоружения» Валентин Бадрак, — Нам очень важно перейти именно к таким отношениям».

И отношения укрепляются с каждым днём: уголовное производство по компрометирующим Байдена «пленкам Деркача» закрыто, а стратегический противник США — Китай — с позором изгнан из «Мотор-Сичи». В честь победы неравнодушные киевляне даже вышли под китайское посольство с лозунгами «Помни, китаец, здесь хозяин украинец!», «Китай, руки прочь от Украины», «Не отдадим "Мотор-Сич"».

«Пекин сегодня является стратегическим союзником ордынской России, их связывает многовековая история варварства и захвата чужих территорий. Сегодня — Китай, завтра — Россия?», — клеймили союзника государства-агрессора «проукраинские активисты». Ну, проиграют в международном арбитраже несколько миллиардов долларов — так эта сущая безделица на фоне мировой революции гидности.

Зато на конкурсе рождественских имбирных пряников среди зарубежных посольств, проведённым Госдепом США в Вашингтоне, победила именно Украина — американцы правят не только кнутом, но и пряником. Правда, пряником для очень ограниченного круга лиц.