Пока все нормальные люди готовятся к встрече Нового Года и Рождества, в Ивано-Франковске оборудуют бомбоубежища «из-за угрозы вторжения России». Заниматься этим в городе планируют до самого Крещения

Закарпатье может опять возглавить генерал СБУ

Кабинет Министров Украины на заседании 8 декабря согласовал назначение Виктора Микиты новым главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующей проект указа президента Украины был одобрен на заседании правительства.

Во время своего выступления на заседании Микита заявил, что является действующим сотрудником СБУ. «На данный момент я действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Работал в разных сферах — и юристом, и в частных предприятиях. Родом с Закарпатья, проблематика Закарпатья мне известна. Если я буду назначен, своей задачей вижу решение многих вопросов, среди которых основные — продолжение президентской программы "Большое строительство", ковидная проблема и улучшение ситуации с вакцинацией, третий вопрос — экономическое развитие региона», — отметил он. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Виктор Микита — уроженец села Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 2015-2018 годах он был заместителем начальника главного отдела «К» Управления СБУ Закарпатья, отвечавшего за борьбу с организованной преступностью, коррупцией и контрабандой. После этого был переведён в Запорожскую область, где дослужился до поста заместителя начальника областного управления СБУ. В 2019-м стал первым заместителем начальника Главного управления «К» в Центральном аппарате Службы безопасности Украины, занимался реформой СБУ.

Согласно свежей декларации Виктора Микиты, за 2020 год он заработал 562 тысячи гривен, а его жена — 1,5 млн гривен. Наличными семья хранит 1,5 млн гривен и 30 000 долларов, а на банковских счетах еще 134 000 гривен. Супруги владеют легковым автомобилем Audi A6 2018 года выпуска, грузовиком, тремя фурами-тягачами и четырьмя прицепами к ним. Кроме того, Микита владеет домом на 295,5 квадратов в селе Бараницы под Ужгородом, а его жена — квартирой в Ужгороде на 58 квадратных метра и земельным участком.

Однако в сети есть более подробная информация о потенциальном губернаторе Закарпатья. Как написал специализирующийся на криминальных темах киевский журналист Владимир Бойко, во время работы в Закарпатском главке СБУ Микита обустраивал все контрабандные схемы, благодаря чему среди коллег получил прозвище «Итальянские бусы» (имеются в виду не украшения, а микроавтобусы с нелегальным товаром из Италии). «В этой роли Микита приглянулся новой честной власти, и бывший заместитель начальника Главка "К" Василий Писный (кстати — куратор известного борца за волю украинского народа Стерненко) перевел Микиту в Запорожье» — написал Бойко в Facebook. Против мэра Мамая собрался митинг возле горсовета Полтавы © Facebook, Наш мер - Олександр Мамай

«После победы ещё более честной и неподкупной власти Микиту… приметил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Гайдай порекомендовал Микиту главе государства Андрею Ермаку, Ермак перевел того в Центральное управление, заместителем начальника Главка «К», и поручил организовать контрабанду янтаря. Но возник скандал — Микита договорился не со всеми заинтересованными сторонами, и при пересечении границы партии в 1 тонну янтаря полудрагоценные камни были задержаны. Тем не менее, глава государства оценил оперативную смекалку Микиты и теперь поручил ему участок работы, с которой так и не смог справиться бывший начальник Департамента контрразведки СБУ Алексей Петров», — иронично заключил Бойко.

Напомню, генерал СБУ Алексей Петров занимал должность главы Закарпатской ОГА с апреля по декабрь 2020 года, когда его сменил Анатолий Полосков. В свою очередь, Полосков был уволен указом от 18 ноября 2021-го, и ныне обязанности главы ОГА исполняет первый вице-губернатор Пётр Добромильский.

Примечательно, что большинство СМИ Закарпатской области не сообщило о согласовании Кабмином кандидатуры Виктора Микиты, или сделало это с оговоркой, что окончательное решение о назначении губернатора принимает президент Украины. Дело в том, что за последние два с половиной года было уже несколько случаев, когда согласованного правительством потенциального главу Закарпатской ОГА «браковали» в Офисе президента.

Шахтеры региона блокируют международные трассы

Более 100 работников государственных угольных шахт объединения «Львовуголь» протестовали 9 декабря против невыплаты заработной платы, перекрыв в обоих направлениях пограничный пункт пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

С июля 2021 года задолженность по зарплате шахтёрам составила более 376,27 млн гривен (13,9 млн долларов). 8 декабря правительство Украины объявило, что согласилось выделить 300 млн гривен на выплату заработной платы работникам всего государственного горнодобывающего сектора. Это вторая часть запланированной выплаты шахтерам в размере 1 млрд. гривен, как указано в государственном бюджете Украины. Министерство энергетики также предложило выделить еще 900 миллионов гривен для облегчения кризиса в угольной отрасли. Кроме того, ещё в июле правительство обязало шахты выплачивать зарплату шахтерам из 80% выручки от продажи продукции, по сравнению с 70% годом ранее.

Однако, по словам Волынца, задолженность по зарплате на шахтах «Львовугля» составляет более 330 миллионов гривен. Волынец заявил, что если требования рабочих о немедленной выплате всей задолженности не будут выполнены, они заблокируют таможенные посты на пограничном переходе, и продолжат препятствовать движению транспорта. Львовские шахтеры из-за долгов по зарплате перекрыли дороги © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Нынешняя волна акций протеста на шахтах Западной Украины началась 7 декабря, когда 38 шахтёров забаррикадировались под землей, отказываясь выходить после окончания смены. Позже протесты продолжились на поверхности, где рабочие начали перекрывать дороги и пикетировать шахту и здания городского совета в Червонограде, шахтерском городе на западе Львовской области.

При этом киевские власти пытаются найти деньги на выплаты шахтёрам за счёт государственных шахт, которые являются планово-убыточными предприятиями. Так, 10 декабря Государственная экологическая инспекция Украины предъявила более 430 миллионов гривен ущерба предприятию «Шахта Бужанская» государственного объединения «Волыньуголь» за «незаконную добычу» более 50 тысяч тонн каменного угля.

Инспекторы зафиксировали это в ходе плановой проверки шахты. Установлено, что срок действия разрешения на недра, выданный для шахты, завершился еще в 2018 году. Следовательно, по словам проверяющих, предприятие в течение 3 лет осуществляло незаконную добычу ископаемых, не уплачивая обязательные платежи за пользование недрами в государственный бюджет. Теперь у объединения «Волыньуголь» есть ровно месяц, чтобы добровольно возместить ущерб, нанесенный государству. В случае неуплаты инспекцией будут приняты все необходимые меры реагирования для принудительного взыскания средств.

При этом, хотя ситуация с выплатой задолженности на шахтах «Волыньугля» несколько лучше, чем во «Львовугле», волынские шахтёры также регулярно выходят на акции протеста. К примеру, 2 декабря члены общественной организации «Союз шахтеров-инвалидов труда Волыни» перекрыли дорогу международного значения возле КПП «Ягодин», также на границе с Польшей. Шахтёры выступали против внесения изменений в законодательство о социальном страховании.

Председатель профсоюзной организации шахты № 9 «Нововолынская» Василий Гура тогда заявил, что после принятия этих изменений пенсионерам не будут выплачивать так называемый «регресс», который получают шахтеры в связи с производственными травмами и профессиональными заболеваниями. Профсоюзный лидер подчеркнул, если к мнению шахтеров-пенсионеров не прислушаются, акции протеста будут более масштабными.

Жителей Прикарпатья пугают российскими бомбардировщиками

Подвалы и бомбоубежища Ивано-Франковска подготовят для пребывания людей. Соответствующее поручение во вторник, 7 декабря, дал городской голова Руслан Марцинкив «из-за угрозы вторжения России». Оборудование помещений должно быть завершено до 20 января.

В настоящее время в городе есть 48 сооружений гражданской защиты, которые рассчитаны на 25,5 тысяч человек, из них готовы к работе всего 11, в которых может находиться 2,96 тысячи человек, ограниченно готовы — 9 (1,75 тысячи). Кроме этого в городе имеется 409 подвалов, в которых может спрятаться в общей сложности до 55 тысяч человек, было сообщено во время оперативного сообщения в мэрии Ивано-Франковска. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив удивил украинцев необычным фото © Руслан Марцинкив/Facebook

«Стратегический бомбардировщик достигает Ивано-Франковска от 45 минут до часа и 15 минут. Опыт Сирии, Ичкерии, других горячих точек доказывает то, что очень важны места для укрытия людей… Есть ещё немного времени, чтобы привести в соответствие эти места», — на полном серьёзе заявил Руслан Марцинкив.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, «ограниченно готовы — значит зайти можно, свет есть, но нет вытяжки, медикаментов». «То есть люди в случае вооруженных действий могут спрятаться, но мы там не сможем находиться трое суток, как это предусмотрено классическим защитным сооружением, — отметил чиновник. — Все остальные хранилища не готовы, большинство из них затоплены водой». При этом, по словам Игоря Влизло, три противорадиационных укрытия, рассчитанные на 500 человек, находятся в рабочем состоянии. Они расположены в медицинском университете, в управлении строительно-монтажных работ «Укрзалізниці» и Ивано-Франковском леспромкомбинате.

Руслан Марцинкив поручил руководителям департаментов и своим заместителям проверить все убежища. «Опыт — все прячутся в подвалах. Вопрос, чтобы подвалы были хоть ограниченно пригодны для того, чтобы там укрыться. Учтите еще момент возможной паники. Сегодня война только на 20% идет с помощью оружия, остальные 80% — это психология. Я почему говорю о бомбардировках Ивано-Франковска? Война же — психологическая. Где больше проукраинская позиция? На западе Украины. Что надо делать? Ну, дальше не буду рассказывать. Выбирается пара точек, точечно создаётся паника — вот и всё. Я говорю, дай Бог, чтобы этого не было. Но в случае чего мы должны знать, как действовать», — сказал Марцинков.

Сложно сказать, знает ли мэр Ивано-Франковска о судьбе министра обороны США Джеймса Форрестола, который в 1949-м выбросился из окна больничной палаты с криком «Русские идут!..»