Недвижимость Петра Великого на Украине: домики и домишки

Император России совершил множество поездок в интересах расширения и упрочения своей державы. Бывал он неоднократно и в украинских землях

Следы его царственного пребывания ныне видны не всем, потому что декоммунизировать прорубателя окна в Европу не за что, а прославлять не хочется. А тут еще и Полтава с Карлом XII и Мазепой — вообще неловкость всемирного масштаба.

О Музее Полтавской битвы в одноименном же городе лучше почитать отдельно, как и о Мазепе Иване Степановиче, о котором написано предостаточно. А вот про то, где ночевал Петр Великий на пути к своим победам и поражениям, заезжая за административную границу нынешней Украины, будет написано ниже в объеме доступных автору фактов.

Как известно, будущий император, а на момент Великого посольства — дипломатической миссии в Европу в 1697-1698 годах — просто царь, в первый свой вояж через Украйну не следовал. Ибо путь его лежал через Ригу, Кенигсберг и далее — в Амстердам, Лондон и Вену (на обратном, понятно, пути). Верховная Рада хочет Кубань по самый Владивосток © Facebook, Олексій Гончаренко / Facebook, Олексій Гончаренко / Перейти в фотобанк

Одним из старейших сохранившихся в Голландии деревянных домов является именно тот, в котором поселился Петр по прибытии в городок Заандам, — царь разместился на улице Кримп у Геррита Киста, морского кузнеца, ранее работавшего в России и встречавшегося с Петром на верфях в Архангельске. В XVII веке те голландцы, что победнее, использовали для строительства своих жилищ деревянные корпуса отслуживших свой век кораблей. Именно таким и был дом Киста.

Интерьер двух небольших комнаток предельно прост — стол с парой стульев да камин, служивший и для обогрева помещения, и для приготовления еды. В 1816 году дочь императора Павла I Анна Павловна Романова стала супругой принца, а затем короля Нидерландов Вильгельма II Оранского. По случаю рождения их второго сына, Александра, в 1818 году домик Петра был подарен ей королём Нидерландов Вильгельмом I. По приказанию Анны Павловны для ветхого строения был построен каменный футляр по образцу сооруженного императрицей Екатериной II покрытия для домика Петра в Санкт-Петербурге.

А вот в Украине царь Всея Руси (и Белыя, и Малыя, само собой) побывал 31 июля 1698 года. В Раве (ныне Рава-Русская, городок в Жолковском районе Львовской области) Пётр I встретился с королём Речи Посполитой Августом II. Общение двух монархов продолжалось в течение трёх дней. Вполне допустимо, что происходило оно не в придорожном трактире, а в каком-нибудь приличном месте, где и яства царственным особам подавали, и постели стелили.

Однако где сие было и цел ли тот дом, автору неизвестно. Возможно, что это известно бывшему мэру этого города Ирине Верещук. Но она сейчас является народным депутатом и медийным лицом правящей в Украине партии "Слуга народа", поэтому вряд ли станет отвлекаться на экскурсы в историю.

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Лавра эта, хоть и была основательно разрушена в 1416 году негодным Едигеем во время войны Орды с Великим Княжеством Литовским, местом силы оставалась и в последующее время. Поэтому решил Петр I усилить ее положение на правом — крутом — берегу Днепра.

По преданию, остановился царь в доме, который ныне так и называется у краеведов — "Домик Петра". А самые рьяные из них рисуют и вовсе живописную картину: в доме этом, дескать, Петр таскал Мазепу за растительность на голове и грозил люстрацией за мздоимство и казнокрадство. После этого вроде бы и решил гетьман переметнуться к шведскому королю, уповая на расстояния как гарантию необязательной отчетности.

На самом деле домик был построен позже визита царя в Киев, примерно в середине XVIII века, и приютить двухметрового усатого дылду никак не мог.

Следующим населенным пунктом, в котором есть место, где останавливался Петр, является Луцк. Был он здесь проездом в 1709 году по пути в Варшаву. Сегодня домик по адресу ул. Пушкина, 2 приютил в подвале кафе "У свата" и разросся площадкой для приема гостей на улице.

Площадка эта скрывает скромную охранную доску, указывающую, что сей жилой дом является памятником XVII-XIX веков.

Следующее путешествие Петра I в Европу состоялось в 1716-1717 годах, и опять не через Украину. Естественно, что из Санкт-Петербурга проще было ехать через Данциг, Штеттин, Росток — на Амстердам, Париж и обратно через Берлин. «И грянул бой, Полтавский бой!» Как 310 лет назад Петр I выиграл свое самое знаменитое сражение © commons.wikimedia.org, Public Domain

В Париже император Российской империи встречался с 7-летним Людовиком XV, а в Сорбонне с ним заговорили о соединении восточной и западной церквей. Но Петр Алексеевич, как свидетельствуют хроники, держал себя осторожно.

Вообще говоря, самодержец этот был весьма сдержан в быту. Об этом можно судить по строениям, в которых он останавливался в разных концах империи. В том числе по пути в Молдавию, куда российская армия совершала поход исключительно для заключения Прутского мирного договора (иначе зачем?).

Зачастую это были домики и домишки о двух-трех комнатах. Так что вполне возможно, что еще какой-нибудь обветшалый домик в каком-нибудь из малороссийских городков до сих пор хранит дух усатого великана. Только кто же вспомнит сейчас тот дух, чтобы узнать и подтвердить? Остается верить только фактам и документам. С гербовой, вестимо, печатью.