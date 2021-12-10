В пятницу 10 декабря на Украине опубликовали результаты свежего опроса социологической группы «Рейтинг», показавшие относительную стабильность политических предпочтений украинцев, почти не изменившихся за последний месяц. В то же время исследование фиксирует раскол в обществе по ряду важных вопросов

Стабильность на фоне кризисов

Владимира Зеленского на предполагаемых выборах готовы поддержать 23,5 процента (в ноябре 23,1 процента). Еще 13,4 процента отдали бы голоса Петру Порошенко. За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко 9,9 процента, Юрия Бойко- 9,3 процента, Дмитрия Разумкова — 7,5 процента. Также 6,7 процента поддержали бы Игоря Смешко, 6,5 процента Евгения Мураева, 5,5 процента — Владимира Гройсмана, 3,2 процента — Олега Ляшко, 3,1 процента — Арсения Яценюка. Рейтинги других кандидатов — менее 3 процента.

В то же время антирейтинг среди политиков возглавляет пятый президент Петр Порошенко — 47 процента избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Также 37 процента не проголосовали бы за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, 35 процента не поддержали бы Юрия Бойко, 33 процента не готовы голосовать за действующего президента Владимира Зеленского ни в коем случае.

Партии Смешко, Мураева и Гройсмана проходят в Раду - опрос

По сравнению с ноябрьскими опросами «Рейтинга» в рейтинге партий практически ничего не изменилось, разве что партия Виктора Гройсмана увеличила свой результат на 1,2 процента, а у партии Дмитрия Разумкова падение на 0,4 процента. Также обращает на себя внимание что, суммарно, неплохие результаты по опросам получают политсилы, акционером которых считается Ринат Ахметов.

СМИ, близкие к Офису президента Зеленского, трактуют результаты опроса, как своеобразную победу — рейтинг в кои-то веки перестал падать и стабилизировался, хотя опросы других социологических служб показывают дальнейшее падение. В данном случае мы, скорее всего, имеем дело с так называемой формирующей социологией — манипуляционными опросами, на которые должны ориентироваться граждане, чтобы «не выбиваться из коллектива».

Половина на половину по инициативам Зеленского

Социологи «Рейтинга» также опросили украинцев относительно поддержки последних инициатив президента Зеленского. Большинство (53 процента), как показал опрос, положительно относятся к инициативе о введении экономического паспорта — счета, на котором для детей с 2019 года рождения будут накапливаться средства от ренты за использование недр. Нейтрально высказались 28 процента опрошенных, а 16 процента оценивают идею экономических паспортов негативно.

Что касается инициативы президента по введению двойного гражданства, мнения украинцев разделились: 47 процента поддерживают идею введения двойного гражданства в Украине, 50 процента выступают против.

Иными словами, по основным последним инициативам Зеленского украинское общество разделено почти наполовину, как и по ряду многих других вопросов.

Внешнеполитические ориентиры украинских властей

Идею введения виз с Российской Федерацией поддерживают идею 52 процента респондентов, против — 44 процента. Что касается отношения к другим странам, то 48 процентов украинцев считают Беларусь враждебной по отношению к нам (год назад таковых было 22 процента). При этом еще в 2019 году Александру Лукашенко украинцы в опросах отдавали пальму первенства, выбирая лучшего мирового лидера.

В опросе «Рейтинга» 72 процента опрошенных назвали Россию враждебной страной, 12 процента — союзной. Следует отметить, что на Украине граждане опасаются называть Россию дружественной. По закону она определена, как «агрессор», поэтому в телефонном интервью немногие решаться ответить честно и непредвзято на этот вопрос.

72% украинцев назвали Россию враждебной Украине страной - опрос © Открытые источники

Появление Литвы в качестве основного союзника не может не удивлять, поскольку освещению литовской политики или инициатив литовской власти на украинских телеканалах практически никакого внимания не уделяется. О Литве вообще редко можно услышать в украинских СМИ. Канада, занимающая первое место в этом списке, тоже говорит, скорее, о желаниях потрафить канадской украинской диаспоре, чем о реальных мнениях. В данном случае тоже, похоже, не обошлось без формирующей социологии. Данный опрос больше указывает на внешнеполитические ориентиры властей Украины, чем на мнение ее жителей.

Минские договоренности: «Не читал, но осуждаю»

Более половины граждан Украины (56 процента) поддерживают инициативу прямых переговоров с Россией в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Против — 41 процента.

Относительное большинство респондентов (45 процента) поддерживают идею расширения "нормандского формата" с привлечением к нему США и Великобритании. За переговоры с представителями Л/ДНР выступают 12 процента опрошенных. Сохранение «нормандского формата» в текущем составе, включающем Украину, Россию, Францию и Германию, поддерживают 11 процента респондентов. Привлечение Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе поддерживают 46 процента респондентов. Столько же опрошенных выступили против идеи турецкого посредничества в переговорах.