Для борьбы с COVID-19 требуются все же привычные меры: тестировать людей, изолировать тех, кто контактировал с инфицированными. Одна только вакцинация не положит конец пандемии, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Первые исследования «омикрона»: вакцины защищают, но куда слабее

Двух доз вакцины Pfizer/BioNTech недостаточно для защиты от штамма «омикрон», а вот третья (бустерная) прививка создает достаточный уровень антител, заявил разработчик. Таковы данные лабораторного исследования искусственно созданного псевдовируса. А вот результаты, полученные на живом вирусе в ЮАР и Германии, не столь однозначны.

Согласно сведениям, представленным 9 декабря компанией Pfizer, третья доза созданной ей мРНК-вакцины по сравнению с двумя первыми увеличивает титры нейтрализующих антител против варианта «омикрон» в 25 раз — что сопоставимо с титрами против исходного штамма SARS-CoV-2, наблюдаемыми после двух доз вакцины. При этом, по мнению специалистов компании, и две дозы дают защиту от тяжелого течения COVID-19, так как 80% характеристик спайк-белка «омикрон»-штамма не подвержены мутациям и распознаются антителами. Правда, исследования Pfizer проводились с использованием не настоящего вируса, выделенного из больного, а псевдокоронавируса — безопасный для человека вирус с измененным геномом, то есть вставленным геном спайк-белка «омикрона».

«Хотя две дозы вакцины могут по-прежнему обеспечивать защиту от тяжелого заболевания, вызываемого штаммом "омикрон", из этих предварительных данных ясно, что защита улучшается с помощью третьей дозы вакцины, — отметил Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer. — Полная вакцинация как можно большего числа людей и ревакцинация остается лучшим способом предотвратить распространение COVID-19».

А вот исследователи из Африканского института наук о здоровье в ЮАР проверили, способна ли плазма крови привитых вакциной от Pfizer/BioNTech предотвращать заражение реальным «омикрон»-штаммом, и получили значительно более скромные результаты. Ученые отметили 40-кратное ухудшение нейтрализации «омикрона» по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса, который был распространен в стране ещё до появления «альфы» и «дельты». Причем образцы крови отбирались у привитых еще до того, как их иммунитет начал ослабевать. Для тех, кто переболел и вакцинировался, снижение нейтрализации было чуть меньше, но все равно очень существенное, намного больше, чем для предыдущих штаммов. Например, для «дельты» оно было лишь восьмикратным.

Борьба с COVID-19: Новый штамм коронавируса политкорректно назван «омикрон», ВОЗ и G7 бьют тревогу, мир опять закрывает границы © коллаж Украина.Ру

Как отметила директор Института Сандра Цисек, в пробах, взятых через полгода после получения двух доз любого из трех вариантов вакцин, нейтрализующих антител против «омикрон»-штамма не обнаружили. После трех доз антитела сохранялись некоторое время, и то не у всех. Через три месяца после ревакцинации уровень нейтрализующих антител составил лишь 25 процентов от необходимого для предотвращения заражения. Для сравнения, для «дельты» этот параметр равен 95 процентам.

По мнению исследователей, причина того, что антитела, сформированные существующими вакцинами, перестали работать против нового штамма, заключается в его множественных мутациях — антитела просто перестали «узнавать» его. Однако авторы отмечают, что сыворотки некоторых вакцинированных или переболевших и вакцинированных все-таки защищают от «омикрона» — то есть многое зависит от индивидуальных особенностей иммунитета. Однако результаты исследований, проведенных в ЮАР и Германии, указывают на то, что ревакцинация будет иметь лишь кратковременный эффект против «омикрона», а для полноценной защиты от нового штамма потребуются новые вакцины.

К их созданию уже приступили многие производители. В частности, Pfizer сообщил, что новая адаптированная вакцина, которая обеспечит высокий уровень защиты от «омикрон»-штамма, и более длительный иммунитет, появится уже к марту 2022 года. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не располагает достаточными данными об эффективности авторизованных в ЕС вакцин против нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом 9 декабря сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕМА Марко Кавалери.

ВОЗ: спешка с бустерными дозами усугубит неравный доступ стран к вакцинам

Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор остается неясным, так ли необходимы бустерные дозы вакцины тем, кто уже был полностью вакцинирован, для защиты от варианта «омикрон». ВОЗ призвала богатые страны не спешить расходовать вакцины, чтобы не усугублять и без того неравный доступ к прививкам.

«По мере того, как мы приближаемся к пониманию того, какой будет ситуация с "омикроном", существует риск, что в богатых странах будет переизбыток вакцин, а в бедных их не хватит даже на первый укол», — предупредила 9 декабря глава отдела ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен. Ее комментарий последовал после того, как были опубликованы первые предварительные лабораторные исследования «омикрона». Они показали, что для получения такого же уровня защиты от "Омикрона", как от исходного штамма, необходимы не две, а три дозы вакцины Pfizer/BioNTech.

О'Брайен сказала, что ВОЗ сейчас изучает полученные данные. «Действительно, может оказаться, что дополнительные дозы имеют значение для обеспечения Главного ковид-диссидента Украины проверят на вменяемость © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава отдела ВОЗ по вакцинам также предупредила, что если богатые страны начнут накапливать вакцины исключительно для своих граждан, это только продлит пандемию. «Там, где люди не вакцинированы, будут появляться новые штаммы и распространяться по всему миру. И троекратная вакцинация одних, наряду с полным отсутствием прививок у других, с эпидемиологический точки зрения никак не остановит распространение вируса», — отметила она.

При этом двумя днями ранее глава европейского отдела ВОЗ Ханс Клюге заявил, что обязательная вакцинация против коронавируса должна быть «абсолютно крайней мерой». Он также добавил, что введение обязательной вакцинации не должно способствовать неравенству в доступе к здравоохранению.

В Британии прогнозируют миллион заражений «омикроном» к концу года

Число заражений штаммом коронавируса «омикрон» в Великобритании к концу декабря 2021 года может превысить миллион, заявил глава Минздрава Саджид Джавид, выступая 9 декабря в парламенте. По его словам, хотя в Великобритании зарегистрировано всего 568 подтвержденных случаев заражения «омикроном», фактическое число больных значительно выше.

Он пояснил, что по оценкам Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), число инфекций примерно в 20 превышает число подтвержденных случаев, приближаясь к 10 тысячам. «По оценкам UKHSA, при нынешних наблюдаемых темпах удвоения числа заражений в течение от 2,5 до 3 дней, к концу этого месяца число инфицированных может превысить миллион», — сказал Джавид.

Ежедневная статистика по COVID-19 на Украине неверна - НАН © REUTERS, Stanislav Kozliuk

В частности, власти с понедельника 13 декабря вновь введут руководство, предусматривающее работу из дома при наличии такой возможности. Кроме того, с 10 декабря масочный режим станет обязательным для большинства общественных мест, включая театры и кинотеатры. Помимо этого, с 15 декабря NHS COVID-pass, который подтверждает вакцинацию, будет требоваться для посещения мест с большим скоплением людей, в том числе где «без мест для сидения» в помещении собираются более 500 человек, на воздухе — более 4 тысяч человек и для любых мероприятий с более чем 10 тысячами участников. Кроме того, для тех, кто, предположительно, контактировал с носителями штамма «омикрон», самоизоляция будет заменена ежедневным тестированием на коронавирус.

При этом профессор Пол Хантер, эксперт по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии, в начале текущей недели предположил, что в ближайшее время «омикрон», вероятно, станет доминирующим вариантом коронавируса в Великобритании.