Вечером в четверг, 9 ноября, украинский военный корабль «Донбасс» подошел на опасное расстояние к Крымскому мосту. На запросы российских пограничников корабль не отвечал. Провокация произошла практически одновременно с телефонным разговором президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского

Об опасном маневрировании «Донбасса» около 22:00 сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Согласно сообщению, 9 декабря в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Вместо провокации шантаж. Зеленский предъявил Путину и Байдену свою «золотую акцию» © George Chernilevsky

«Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — сообщил ЦОС ФСБ.

В 13:45 сопровождающий «Донбасс» корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства, а именно о необходимости подать заявку на прохождение Керченским проливом. В ответ на «Донбассе» заявили, что входить в Керченский пролив не планируют. Но идти по направлению к проливу корабль ВМС Украины продолжил.

«В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Как сообщили некоторые СМИ, из-за действий «Донбасса» у Керченского пролива образовалась «пробка» из кораблей.

Одновременно с этим проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

«Закончил полуторачасовой разговор с президентом США. Президент США проинформировал меня о своих переговорах с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы разрешения конфликта в Донбассе и коснулись темы курса внутренних реформ на Украине», — написал Зеленский в своём Τwitter в 23:14 по Москве.

Finished a 1.5-hour conversation with @POTUS. The President of the United States informed me of the content of his negotiations with Putin. We also discussed possible formats for resolving the conflict in Donbas and touched upon the course of internal reforms in Ukraine. pic.twitter.com/boKzAdiyeU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

​Позже Белый Дом уточнил время беседы Байдена с его украинским коллегой. Согласно администрации американского президента, беседа длилась с 21:34 до 22:50 по Москве. Бывший агент США объяснил смысл маневра «Донбасса» у Керченского пролива © commons.wikimedia.org, George Chernilevsky

Таким образом, провокация украинского корабля в Керченском проливе пришлась как раз на время переговоров Байдена с Зеленским.

Через несколько минут после окончания переговоров президентов, около 23:10 ЦОС ФСБ сообщил, что корабль ВМС Украины лёг на обратный курс.

«Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — указывалось в сообщении ФСБ.

При этом совпадение провокации украинцев по времени с разговорами Байдена и Зеленского — не единственное в тот день.

Что за «Донбасс»?

Корабль управления «Донбасс» был построен на Щецинской судоверфи в социалистической Польше в далёком 1969 году под наименованием «ПМ-9». ПМ — плавучая мастерская. Корабли Щецинской судоверфи активно применялись в боевых походах.

За годы службы в Военно-морском флоте СССР «ПМ-9» совершал переходы из Чёрного, Средиземного и Балтийского морей. В разные годы он базировался в сирийском Тартусе, египетской Александрии, тунисском Мензель-Бургиба, польской Гдыне, советских Калининграде и Севастополе.

В последнем он находился на момент раздела Черноморского флота между Россией и Украиной. Плавучая мастерская досталась Украине и была переименована в «Краснодон», получив бортовой номер U803. Но в 2001 году корабль снова переименовали — в «Донбасс». Ему присвоили и новый бортовой номер — U500.

Украинская история «Донбасса» была трагична. В 2004 году он горел. В 2007 его сорвало со швартовых у причальной стенки, и спасать «Донбасс» пришлось среди прочего и российским буксирам. Прорывающийся в Керченский пролив украинский «Донбасс» повернул обратно © George Chernilevsky

К 2010 году корабль находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Тогда Минобороны Украины выделило около 4 миллионов гривен (около 12 миллионов рублей. — Ред.) для восстановительных работ.

Во время Русской весны — 20 марта 2014 года — на корабле подняли российский флаг, украинский экипаж вывели на сушу.

Однако менее чем через месяц — 15 апреля — корабль вернули Украине.

«В нейтральных водах на "Донбассе" прошла церемония подъема флага Военно-морских сил Украины. Сейчас корабль идет в Одессу», — сообщило в тот день в 2014 году одесское издание «Думская».

В Одессу «Донбасс» пришел на буксире.

Берега Крыма «Донбассу» было суждено увидеть спустя четыре года — 23 сентября 2018 года его под аркой Крымского моста провёл украинский буксир «Корец». «Донбасс» направили в Бердянск, где, как сообщил «Украинский милитарный портал», «Донбасс» должен был стать основой новой базы ВМС Украины.

И вот, в 2021 году «Донбасс» чуть не прошел под Крымским мостом снова. Впрочем, украинская сторона утверждала: корабль действовал в территориальных водах Украины.

«Судно ВМС Вооружённых сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задание в своих территориальных водах. На данный момент "Донбасс" возвращается на базу», — сообщалось на странице Операции объединённых сил в Facebook в 23:22.

С учётом того, что Украина не признаёт суверенитет России над Крымом, это сообщение можно толковать двояко. Тем более 9 декабря произошло ещё одно событие, которое позволяет предположить, что за именно за задание выполнял «Донбасс».

Хитрый план Зеленского

В четверг, 9 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил: Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против «милитаризации Крыма».

«Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. Я благодарен всем государствам — членам ООН, поддержавшим документ. Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму», — написал Кулеба в Twitter.

Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали документ. Він консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей, протидіє наростаючій мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону і в Криму 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2021

​Это сообщение было сделано в 19:15 — за несколько часов до сообщения о провокации украинского корабля у входа в Керчь-Еникальский канал.

В случае, если бы российские пограничники попытались противодействовать «Донбассу», Украина радостно бы обвинила Россию в нарушении международного права, а также в циничном игнорировании резолюций ООН.

При этом обращает на себя внимание и то, как назывался корабль, устроивший провокацию. Президент Украины Владимир Зеленский — грамотный шоумен. Он и его окружение знают, как грамотно выстроить медиакампанию. У Зеленского есть только два варианта завершения войны в Донбассе – Карасев © Вадим Карасев/Фейсбук

Информационный посыл, что «Донбасс» создает проблемы России, был направлен на российских граждан.

А вот посыл «Российские военные атаковали "Донбасс"» — на украинскую, а также западную аудиторию.

Тем временем в России, судя по настроениям в соцсетях, похоже, начали задумываться о том, а стоило ли останавливать наступление ополчения на деморализованные украинские войска летом 2014 года. Ведь окажись Мариуполь и Бердянск, а также другие порты на Азовском море, под контролем ополчения, никаких бы провокаций сегодня не было.

Пока на Азовском море есть базы украинских ВМС, Крымский мост не может быть в полной безопасности.