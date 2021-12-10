Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил повторения Карибского кризиса из-за военной деятельности у российских границ. Он подчеркнул, что Кремль требует гарантий безопасности. Эти слова прозвучали после беседы лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Темой была напряженность вокруг Украины. Будет ли разрядка - узнавала Украина.ру

Спасибо американским коллегам

После разговора президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена из оборонного бюджета исчезли санкции против газопровода «Северный поток-2», который может лишить Киева части доходов от транзита. Кроме того, американский лидер заявил, что не рассматривает вариант с вводом войск США на территорию Украины.

На этом фоне украинское посольство в Вашингтоне нашло повод для радости — дипломаты праздновали победу. Поводом стало первое место в конкурсе пряничных домиков среди диппредставительств в американской столице.

Украинцы слепили подобие замка Ласточкино гнездо в российском Крыму (Киев отказывается признавать результаты референдума 2014-го, по итогу которого полуостров воссоединился с Россией). «Спасибо американским коллегам из Офиса иностранных представительств Госдепа США за (…) за то, что поддержали наш сигнал, что Крым — это Украина!», — демонстративно радовалось посольство в социальной сети.

The Times раскрыла, каким тоном Байден говорил с Путиным © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Но представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что у американских военных «нет решений в отношении дополнительной военной помощи Украине». По его словам, в Вашингтоне уже одобрили поставки Киеву на сумму в 60 миллионов долларов, и в декабре будет отгружена последняя партия стрелкового оружия и боеприпасов.

В день онлайн-встречи Путина и Байдена издание National Interest (известное и тем, что среди прочей геополитики, в нем было опубликовано эссе американского философа Френсиса Фукуямы провозгласившего конец истории; публикация так и называлась «Конец истории?») разместило на сайте несколько статей по теме Украины.

Заголовки вроде «Готовится ли Россия вторгнуться на Украину?» ставят вопрос об уровне агрессивности Кремля. Текст отнесен в категорию «Скептики». В других материалах авторы осмысляют место бывшей УССР в отношениях Москвы и Вашингтона. «Хотя, как сообщается, украинский кризис был в центре внимания телефонного разговора, Белый дом отметил, что обсуждения также включали "диалог между США и Россией по стратегической стабильности, отдельный диалог по вредоносным программам, а также совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран". Это те вопросы, на которых Байден предпочел бы сфокусироваться», — обратил внимание автор. То есть разговор шел и по другим темам.

Украина в другом материале сравнивается с Тайванем. Этот остров рассматривается официальным Пекином как провинция Китая. Москва, как и подавляющее большинство мировых столиц, разделяет эту позицию. Вашингтон, хотя и не поддерживает дипломатических отношений с Тайбэем с 1979-го, поставляет непризнанному государству оружие и вопрос этой территории, чтобы раздражать КНР.

Автор статьи, бывший шведский премьер Карл Бильдт, проводя аналогии, пишет о том, как Россия развернула новые силы у своих границ, в то время, как «на востоке поведение Китая по отношению к Тайваню становится все более тревожным». «Исследование военных игр, проведенное американским аналитическим центром, приходит к выводу, что у Соединенных Штатов было бы "мало надежных вариантов", если бы Китай напал на остров», — говорится в публикации. Озаглавил аналитик свой труд так: «Война из-за Тайваня и Украины была бы катастрофой».

Украина — не Афганистан. На саммите Путин — Байден победил здравый смысл © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Обзор мнений экспертов по российско-украинским отношениям был подытожен так: «Война возможна».

В каком-то смысле ставит под сомнения многие из деклараций Вашингтона относительно демократии на постсоветском пространстве статья Николая Петро. Он работал в 1989-1990 в Госдепартаменте по линии политики, направленной против СССР, а в 2017-м написал книгу «Украина в кризисе».

Петро сразу указывает на неоднородный в культурном плане состав украинского общества, а также на «плохой послужной список Америки в попытке управлять внутренними делами других стран». Он отмечает, среди прочего, что «суть американской стратегии по отношению к Украине — это не про Украину, вообще, и речь про нее никогда не шла; это всегда про сдерживание России».

Украина — это клиент

О том, какими аналогиями мыслит какая-то часть американского истеблишмента, вероятно, можно, судить по высказыванию представителя демократов в Сенате от штата Коннектикут, член Комитета иностранных дел Крис Мерфи, который заявил, что «Украина может стать следующим Афганистаном».

Словно подтверждая верность этого сравнения, издание Foreign Policy рассказало, как глава украинского Минобороны Алексей Резников просил Вашингтон увеличить поставки вооружений, выразив готовность получить и предназначавшееся для Афганистана до того, как к власти в этой стране пришли талибы.

Украина должна признать, что Запад ослабевает и не ждать поддержки - Карасев © Вадим Карасев/Фейсбук

Директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в комментарии Украине.ру полагает, что Украина для Вашингтона — это клиент. «Клиент, на которого американцы затратили деньги, поэтому клиента бросать не хочется. Украина — не партнер, и не союзник, из-за которого можно рисковать и чем-то жертвовать. Одновременно с этим, Киев — рычаг давления на Россию», — уточняет он.

Рогулев считает, что тема Украины не исчезнет из американской политической повестки в ближайшее время. «Пока Украина как таковая не исчезнет. Киев же стремится присоединиться к всевозможным статусам, структурам и объединениям Запада. Москву же устроила демилитаризация Украины и ее внеблоковый статус, который был закреплен в старой версии конституции. Сейчас же украинские политики демонстрируют всячески атлантический вектор. Соединенные Штаты же официально никогда, конечно, не скажут — да, мы согласны с Россией, Украину в НАТО не принимать. Будут ставить какие-то сроки для подтягивания к стандартам Альянса, сроки будут сдвигаться», — прогнозирует американист.

Кстати, у российского МИД были свои воспоминания по поводу напряженности вокруг Украины. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков не исключил возможность повторения Карибского кризиса. В начале 1960-х СССР в ответ на размещение Соединенными Штатами ракет средней дальности в Турции перебросил на Кубу воинские части и ядерное оружие. В итоге обе стороны вывели ракеты — с острова в Карибском море, и из Турции.