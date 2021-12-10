Почти вся неделя была периодом сплошного военно-политического кризиса. Причём кризис этот был очень странный – если весной Россия, по крайней мере, проводила масштабные учения, то сейчас никаких оснований для паники вроде бы не было. Но её, тем не менее, удалось создать

Ещё более непонятным был итог «военной тревоги». В смысле, «российское вторжение» удалось остановить (?), но совершенно непонятно за чей счёт и какой ценой. Хотя нет, за чей счёт как раз понятно — Россия ведь вторгалась на Украину…

Планы вторжения

«Associated Press», «The Washington Post» и «Bild», ссылаясь на источник в Белом доме, который видел данные разведывательных органов, опубликовали масштабное батальное полотно.

Вторжение, якобы, начнётся в январе-феврале. По данным разведки, «планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием». Всего в операции будет принимать участие до 175 тыс. человек (заметим, что численность ВСУ — 250 тыс.), половина из которых уже переброшена к границам.

Цель нападения — не допустить вступления Украины в НАТО. 1 декабря Владимир Путин действительно выразил заинтересованность в получении гарантий невступления Украины в НАТО, на что представители НАТО и Украины обиделись.

Сами по себе опубликованные карты очень напоминали аналогичные карты, публиковавшиеся весной, только более детально проработанные. Оккупация всей Украины не предполагалась — российские войска должны были остановиться примерно на линии Коростень-Умань (без уточнения, в чьей зоне ответственности останется могила цадика Нахмана).

Собственно, самое интересное в картах были не совершенно фантастические планы, а то, что «Bild» указал Крым как территорию России, а Львов назвал Лембергом, что не вызвало никакого протеста у МИД Украины и «патриотической общественности».

Впрочем, результат этот спецоперации достигнут — несколько дней мировые СМИ обсуждали планы захвата Украины редакциями «The Washington Post» и «Bild».

Переговоры

Переговоры в формате видеоконференции между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом прошли 7 декабря.

Российский президент сразу обозначил ничтожность повода, сообщив, что он спешит на «протокольное мероприятие». Тем не менее, переговоры продолжались два часа, а не час, как было запланировано.

Переговоры были конфиденциальными, но некоторые общие выводы из ситуации, в которой эти переговоры проходили, уже сделаны, например, киевским аналитиком Игорем Лесевым.

Во-первых, статус Крыма не был предметом переговоров.

Во-вторых, по сути не был предметом переговоров и статус Донбасса. Выполнение Минских соглашений по-прежнему обсуждается (с подачи России), но главной проблемой является не возвращение Донбасса, а сохранение целостности Украины хотя бы в нынешних границах.

В-третьих, Россия продолжает оставаться важнейшим торгово-экономическим партнёром Запада. «Северный поток — 2» тут только маркер, причём даже не самого этого сотрудничества, а отношений между США и ЕС.

В-четвёртых, не смотря на грозные заявления относительно того, что только НАТО будет решать, кто будет входить в НАТО, дискуссия о расширении блока на восток (на востоке остались только Украина, Молдавия и Грузия) уже ведётся.

Сигналы Запада

Из США и Европы сигналы довольно внятные.

Самые важные моменты:

1. Джозеф Байден заявил, что для него нет «красных линий» в политике, но американские солдаты воевать за Украину не будут. Об этом же заявила Канада (в ответ на предложение министра обороны Украины Резникова сделать канадских солдат заложниками на линии соприкосновения).

2. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что США не владеют информацией о намерении России нападать на Украину. Т.е., публикации в западных СМИ — спецоперация США.

Кстати, тот же Салливан отличился в начале «саммита демократий», указав его участникам, что их собрали для того, чтобы они способствовали политике США…

3. Сразу после завершения беседы Путина и Байдена стало известно, что военный бюджет США не предполагает никаких дополнительных санкций против России, что было воспринято на Украине как «зрада». Естественно, ничего «зрадного» тут не было — вопрос сугубо технологический. Те же сами санкции может вводить и отменять президент.

Зато США ввели санкции против граждан Украины — Андрея Портнова и бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Зеленский унижено поблагодарил хозяев за верность идеям демократии и верховенства права…

В Германии пообещали рассмотреть вопрос прекращения работы «Северного потока — 2» в случае агрессии России против Украины, но это, очевидно, просто слова. Потому что «агрессия» продолжается уже восьмой год, а в случае полномасштабного конфликта Украины и России транзит через её территорию почти наверняка прекратится.

Сигналы Украины

Украина тоже о чём-то сигнализирует, но непонятно о чём.

С одной стороны, Владимир Зеленский говорит о готовности к диалогу с Россией, а депутаты от его фракции даже подают законопроект о специальном режиме предпринимательской деятельности в Донбассе.

С другой стороны, вводятся санкции против компаний, на которые записаны самолёты Медведчука и Козака; Кабмин одобрил проект закона о штрафах за отрицание фактов вооруженной агрессии РФ против Украины; лишаются гражданства люди, служившие по контракту в армии «государства-агрессора» (ими по умолчанию являются вооружённые силы ДНР и ЛНР).

Общее впечатление такое, что Зеленский о чём-то хочет договориться, но на своих условиях. А так не бывает.

P.S.: 7 декабря в основном обсуждали Украину… Но Байден решил поставить Зеленского в известность о результатах переговоров только 9 декабря. Переговоры начались с почти двухчасовым опозданием и во время этих переговоров начался новый Керченский инцидент — корабль управления «Донбасс», выйдя из Мариуполя, устремился к Крымскому мосту. В результате, правда, ничего не случилось. Корабль повернул, а стороны отделались протокольными заявлениями.