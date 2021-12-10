Чиновница утверждает, что видит признаки того, что российская компания использует свое «монопольное» положение на европейском рынке газа для того, чтобы взвинчивать цены и извлекать сверхприбыли.

«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром и отстаивать этот постулат», — сказала она в эфире Польского радио.

Чиновница заявила, что «не понимает», почему Еврокомиссия это расследование не начинает, хотя официальный запрос на его проведение поступил в ЕК уже достаточно давно.

Издание Украина. ру решило выяснить, в чем причина такого «преступного» попустительства со стороны европейских органов из-за которого тезка столицы России высказывает столь яростное возмущение.

Иск против «Газпрома»

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«Большая трагедия для Украины». Зеленский лицемерно удивился отказу «Газпрома» от «скидок» Киева
© president.gov.ua
Четыре десятка представителей Польши и Прибалтики в Европарламенте в сентябре подали официальный запрос, в котором призвали расследовать с точки зрения антимонопольного законодательства действия «Газпрома».

Польско-прибалтийские евродепутаты заявили, что действия российской компании якобы могли привести к росту цен на газ в Европе.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила получение письма и пообещала ответить на него «в установленном порядке», отказавшись от более развернутого комментария.

Другой представитель ЕК Вивиан Лундела, комментируя рост цен на газ в ЕС, который в середине сентября только начал свое движение к абсолютному рекорду в $1937 за тысячу кубов, говоря о причинах подорожания, даже не намекнула на возможную причастность «Газпрома». 

«Сейчас высокие цены — это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии», — подчеркнула она.

Логика подателей иска простая: «Газпром» в первом полугодии поставлял много газа, объемы поставок были близкими к рекордным, а осенью вдруг стал поставлять меньше, что и вызвало резкий рост цен.

Однако они, во-первых, скромно умалчивают о том, что поставщики сжиженного природного газа за тот же период сократили свои поставки в ЕС еще больше, чем «Газпром». А во-вторых, они не упоминают о том, что российская корпорация выполняет все подписанные контракты.

Причины роста цен и снижения поставок

Сложившаяся в 2021 году на европейском рынке газа ситуация была крайне для него нетипичной: рост цен на газ продолжился и после окончания отопительного сезона.

Традиционный летний период низких цен так и не наступил, что негативно сказалось на накоплении запасов газа для прохождения отопительного сезона. Низкие запасы, в свою очередь, оказывали давление на рынок, что выливалось в еще большее повышение цен.

Тут надо отметить, что во всех долгосрочных контрактах на поставки газа в страны ЕС, подписанных «Газпромом», присутствуют как гарантированные объемы закупок, так и дополнительные.

Так как порядка 80% этих контрактов содержат в себе формулу цены газа с поправкой на котировки спотовых рынков, а не на стоимость корзины нефтепродуктов, то дополнительные закупки в период высоких рыночных цен обходятся относительно дорого.

Хотя все равно выходит дешевле, чем покупать на споте, но приобретать газ в прежних объемах становится накладно, и клиенты «Газпрома» не выбирают дополнительные объемы, хотя и имеют такую возможность, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«В реальности если у "Газпрома" на том конце трубы никто не заказывает, то что он качать-то будет? Куда он будет качать? Поэтому он и не качает. Спроса нет потому, что цены выросли», — констатировал Юшков.

В «Газпроме» неоднократно заявляли, что считают сверхвысокие цены невыгодными для компании, так как они «убивают» спрос и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективах и приносят ущерб, а не прибыль.

Наказывать компанию за нежелание ее клиентов приобретать у нее товар — это нонсенс со всех точек зрения, в том числе и юридической.

«Давайте тогда всех поставщиков судить. Почему СПГ уходил в большей степени на азиатский рынок? Потому что там цены были выше. Давайте тогда судить европейских политиков, которые призывали не добывать газ в ЕС. Ведь они манипулировали рынком, выдавливали отдельные энергоносители, чтобы газ стал дефицитным и дорогим», — отметил Юшков.

Однако судебные разбирательства Польши и Украины против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже показали, что европейское правосудие может принять в расчет самую нелепую аргументацию и вынести весьма далекий от справедливости вердикт, если в дело вмешивается политика.

Но даже самый негативный для «Газпрома» сценарий на самом деле не нанесет никаких существенных рисков как для компании, так и для ее самого имиджевого проекта — газопровода «Северный поток-2».

Самый худший сценарий

Антимонопольное расследование Еврокомиссии, если оно все-таки начнется и пройдет самым невыгодным для «Газпрома» образом, может завершится максимум штрафом.

Причем этот штраф имеет четкие ограничения и привязан к годовому доходу компании, против которой ведется расследование.

В самом худшем случае речь может пойти о штрафе в размере до 10% от оборота, сказал Юшков, отметив, что это крайне радикальный сценарий и в данный момент он выглядит наименее вероятным исходом.

Между тем годовой доход «Газпрома» в 2021 году, согласно подсчетам компании, будет рекордным.

«"Газпром" больше заработает, чем заплатит штрафов», — подчеркнул Юшков. Его слова подтверждает элементарная арифметика.

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«Северный поток-2» уже не нужен - как и Украина: парадоксальные последствия встречи Байдена и Путина
© POOL / Перейти в фотобанк
Среднегодовая стоимость тысячи кубометров экспортного газа в 2021 году прогнозируется на уровне в $550 за тысячу кубометров. Это вдвое выше, чем в 2019 году, и втрое больше аналогичного показателя 2020 года.

При этом объемы поставок в 2021 году остались примерно на том же уровне. Это означает, что прибыль «Газпрома» вырастет как минимум вдвое по сравнению с 2019 годом, когда она превысила $40 млрд.

Дополнительные $40 млрд, заработанные в 2021 году, уже полностью перекрывают потери «Газпрома» от выплаченного украинскому «Нафтогазу» штрафа и пересмотра арбитражем задним числом контракта с Польшей, что ранее вынудило компанию выплатить суммарно около $4,5 млрд компенсаций.

Более того, и затраты на «Северный поток —2» можно считать окупившимися: на прокладку трубопровода «Газпром», согласно предоставленным им данным, потратил менее $5 млрд.

Так что ни о каких санкциях против «Северного потока-2» речи быть не может. Во-первых, это совершенно другая история, а во-вторых, попытки остановить трубопровод приведут только к еще большему росту стоимости газа в Европе. 

Так что Москва, не столица России, а министр экологии Польши, вряд ли сможет добиться существенного наказания "Газпрома".