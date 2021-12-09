В четверг, 9 декабря, в Тбилисском городском суде рассматривается дело о незаконном пересечении политиком грузинской границы. Это уже пятое, но самое свежее дело, которое завели в Грузии в отношении политика

Незаконно попасть в Грузию экс-президенту страны Михаилу Саакашвили помог бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур, проживающий на Украине, сообщил прокурор Леван Вепхвадзе. Имя чиновника не называется.

Ранее прокуратура детально рассказала о маршруте политика: ночью 28 сентября в грузинский порт Поти из Украины вышло судно «Вильнюс», из которого по прибытию выехал автомобиль с прицепом, загруженный молочными продуктами. Через 40 минут авто остановилось на территории порта Поти. Из него вышел владелец авто и выпустил из задней двери Михаила Саакашвили.

Позже экс-президент пересел в легковой автомобиль Mercedes, который его встречал, и продолжил свой путь. На своей странице в Facebook Саакашвили поприветствовал своих сторонников, заявив, что якобы находится в Батуми.

«Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему (Саакашвили — ред.) на территории Украины — это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», — рассказал прокурор Леван Вепхвадзе.

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вскоре экс-президента задержали в Тбилиси и поместили в тюрьму города Рустави, где в качестве протеста 2 октября политик объявил голодовку. Закончилась она только 20 ноября, когда медики забили тревогу из-за обнаруженных у Саакашвили проблем со здоровьем.

Грузинские друзья

С 2014 года на Украину перебралось множество бывших грузинский чиновников, занимавших высокие посты во времена правления Саакашвили. Среди них — бывший генпрокурор, экс-министр Юстиции Грузии Зураб Адеишвили. Территорию Грузии политик покину после отставки Саакашвили и вместе с ним переехал на Украину, где попытался построить карьеру в политике. Ему прочили посты министра внутренних дел или главы Антикоррупционного бюро, но назначения так и не произошло. В 2015 году он стал советником украинского правительства.

В 2017 году Адеишвили грузинский суд признал виновным в конфискации одного из винных предприятий и заочно приговорил его к двум годам тюрьмы. В 2021 году он также заочно получил четыре года и шесть месяцев тюрьмы по делу о тюремных пытках.

Грузинские власти несколько раз безуспешно требовали экстрадиции Адеишвили. Не так давно он подал прошение о лишении его грузинского гражданства в связи с вступлением в украинское.

С Саакашвили бывшего грузинского чиновника связывает уголовное дело — о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года. О бывшем президенте Грузии Адеишвили отзывался хорошо и заявлял, что тот обязательно скоро вернется к власти на родине.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Давид Сакварелидзе. Вместе с бывшим президентом Грузии он остается одним из лидеров украинской партии «Движение Новых сил», а до 2016 года занимал пост прокурора Одесской области.

После ареста Саакашвили Сакварелидзе заявил, что это было ожидаемым ходом и все его соратники были к этому готовы.

«Это был осознанный шаг, смелый поступок. Поступок человека, который просто не захотел жить где-то отдаленно, где-то в комфорте и решил вступить в битву, в бой. Поэтому это было ожидаемо, он сам психологически, естественно, был к этому готов. Все остальное будет видно уже завтра-послезавтра», — заявил бывший грузинский чиновник.

Он также время от времени сообщает СМИ о состоянии Саакашвили и призывает грузин поддержать бывшего президента. Сакварелидзе с его одесским прошлым даже больше подходит под описание того самого загадочного экс-чиновника, который помог Саакашвили вернуться в Грузию на корабле, следовавшем из Одесской области в Поти.

По делам его

В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено уже пять уголовных дел. По некоторым из них его уже приговорили к тюремным срокам заочно, другие все еще рассматриваются в судах.

В 2014 году в отношении Саакашвили и бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили выдвинули обвинение в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили, которое произошло в 2005 году.

По данным следствия, нападение было связано с материалом, опубликованным грузинским изданием «Разонанси», в котором Гелашвили заявлял, что у него отняли имущество, а также в «в оскорбительной форме говорил о личной жизни Саакашвили».

«После опубликования данной статьи Михаил Саакашвили с целью показательного наказания Валерия Гелашвили поручил тогдашнему министру обороны Ираклию Окруашвили физически расправиться с Гелашвили, на что получил отказ», — сообщили в прокуратуре.

Победитель или сакральная жертва? Две судьбы и две жены заключенного Саакашвили © AP, Sergei Grits

К трем годам лишения свободы Саакашвили приговорили заочно по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Вскоре оппозиционный телеканал «Имеди» озвучил версию о том, что к убийству причастно руководство МВД во главе с Вано Мерабишвили. В 2006 году по делу были арестованы и приговорены к различным срокам четыре офицера МВД, но в 2008 году Саакашвили их помиловал.

В 2014 году по этому делу к трем годам лишения свободы приговорили Мерабишвили. Экс-президента обвинили в превышении полномочий, когда тот помиловал осужденных в обход комиссии по помилованию. В 2018 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. Суд также запретил ему занимать государственные должности в течение 1,5 лет.

Также Саакашвили обвиняется в жестоком разгоне оппозиционных выступлений, которые проходили в ноябре 2007 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов жестоко подавили оппозиционный митинг, а отряд спецназа ворвался в помещение телеканала «Имеди» и избил его сотрудников.

Обвинения в превышении должностных полномочий Саакашвили были предъявлены заочно — по данным прокуратуры, приказ о разгоне митингов отдавал лично глава государства. Также по его указанию «высшие должностные лица Грузии начали незаконный процесс завладения имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили», в том числе телеканалом «Имеди» и другими объектами.

Рассчитанный ва-банк. Саакашвили взорвал-таки Грузию © коллаж Украина.Ру

Недавно в отношении экс-президента возбудили еще одно дело — за незаконное пересечение грузинской границы. Саакашвили заявил, что не примет участия в судебном заседании по состоянию здоровья. Недавно бывший глава государства заявил о прекращении курса лечения из-за запрета смотреть телевизор — такое наказание ему ввели из-за того, что тот сломал аппарат в тюремной палате. Через некоторое время политику вернули доступ к телевизору, после чего Саакашвили прекратил протест.