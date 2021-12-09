О нюансах законопроекта сообщила народный депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина.
«Специальным экономическим зонам» быть на востоке Украины! А также новым рабочим местам, восстановлению и развитию нормальной социальной и экономической жизни», — написала она в Facebook 8 декабря.
В своей записи Гришина уточнила, где именно будут эти зоны.
«Речь о территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Украине. Сегодня они нуждаются в наибольшем внимании и поддержке. Именно об этом идёт речь в зарегистрированном накануне законопроекте Руслана Горбенко №6403, к которому я присоединилась как соавтор», — отметила Гришина.
Она также напомнила, что создание территорий приоритетного развития — один из важных пунктов плана воплощения Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей министерства реинтеграции. А дальше — детально рассказала, что же ожидает подконтрольную Украине часть Донбасса.
Что и зачем?
По словам Гришиной, в случае принятия законопроекта, его действие на себе регион ощутит в ближайшие годы.
«С 2022 по 2032 годы на востоке Украине будет действовать специальный режим. В частности, в течение десяти лет населённые пункты Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, будут освобождены от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов», — отметила она.
По её словам, такой подход позволит достичь сразу нескольких целей.
Среди прочего, благодаря ему в регионе появятся новые рабочие места, благоприятный инвестиционный климат, условия для развития инноваций. Кроме того, будут созданы условия для привлечения украинских и иностранных инвестиционных ресурсов, обеспечено стабильное развитие территориальных общин, а также создана современная рыночная производственная и транспортная инфраструктура.
Также законопроект, по словам Гришиной, укрепит межрегиональные социально-экономические связи и кооперации. Однако есть у законопроекта и политические цели. О них говорится в пояснительной записке к документу.
«Учитывая масштабное разрушение экономики Донецкой и Луганской областей, значительные человеческие потери, пророссийскую пропаганду и опасность негативного влияния вооружённой агрессии Российской Федерации, эффективного и быстрого решения требует проблема формирования нового, инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновлённой материально-технической базой, что станет неотъемлемой предпосылкой для постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий к единому конституционному пространству Украины», — указано в первом же пункте пояснительной записки.
Впрочем, не всем украинским бизнесменам стоит радоваться. Так, уже в самом тексте законопроекта чётко указаны те сферы, для которых условия в подконтрольном Украине Донбассе не будет отличаться от условий в другом регионе. Этим сферам посвящена статья 7.
«Специальный режим хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития распространяется на все виды хозяйственной деятельности, кроме: 1) производства и оптовой торговли спирта этилового, коньячного и плодового и зернового дистиллята, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах <…>; 2) деятельности на рынке азартных игр <…>», — указано в этой статье.
Эти виды деятельности будут регулироваться уже существующими законами: «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива» и «О государственном регулировании деятельности касательно организации и проведения азартных игр».
В общем, подконтрольный Донбасс Украина обещает развивать. Однако вряд ли инвесторы пойдут в регион, которому с пугающей периодичностью пророчат войну.
Всё плохо
Война — излюбленная тема для политиков на Украине. Не приглушили страсти и переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
«Разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины — необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординировано и единым фронтом с союзниками по НАТО», — заявил лидер крупнейшей оппозиционной политсилы, пятый президент Украины Пётр Порошенко.
Он обвинил власти страны в том, что те игнорируют «угрозу со стороны России».
«Призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать — сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть», — отметил он.
Но и окружение действующего президента Владимира Зеленского тоже отмечалось разговорами о возможном ухудшении положения в Донбассе. Да и сам Зеленский, правда до переговоров Путина с Байденом, отмечал: эскалация в Донбассе возможна.
«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — заявил Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября.
При этом он призывал как можно аккуратнее использовать само слово «война».
«Это всё бьет по нашей экономике. Даже та информация, что «завтра война». Вероятность эскалации есть, иногда люди из других государств и из нашего государства эту информацию очень громко поддерживают, но нужно быть очень аккуратными», — подчёркивал он.
Однако военная повестка нескоро уйдёт из украинской политической риторики. Да и многочисленные нарушения режима прекращения огня не успокаивают. Всё настолько плохо, что Зеленский заговорил о новом перемирии.
«Сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос — это обмен пленными и третий вопрос — открытие КПВВ», — заявил президент Украины на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем 8 декабря.
Он заявил, что ожидает от ДНР и ЛНР открытия КПВВ для «возможности людей пересекать линию соприкосновения».
«Особенно сейчас, перед Рождеством, перед новогодними праздниками. Это очень важно с точки зрения гуманитарной миссии», — отметил он.
Но пока Зеленский говорил о мире, украинский журналист Андрей Цаплиенко в зоне конфликта в Донбассе сфотографировал бойцов ВСУ с ПТРК Javelin.
Направление новых вооружений в зону конфликта вряд ли свидетельствует о желании властей Украины установить прочный мир на этой территории. А это значит, что инвестиции в подконтрольный Украине Донбасс придут нескоро.