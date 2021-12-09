Во вторник, 7 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о специальном режиме для бизнеса Донбасса. Согласно ему, в регионе на 10 лет введут спецрежим хозяйственной деятельности

О нюансах законопроекта сообщила народный депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина.

«Специальным экономическим зонам» быть на востоке Украины! А также новым рабочим местам, восстановлению и развитию нормальной социальной и экономической жизни», — написала она в Facebook 8 декабря.

В своей записи Гришина уточнила, где именно будут эти зоны.

«Речь о территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Украине. Сегодня они нуждаются в наибольшем внимании и поддержке. Именно об этом идёт речь в зарегистрированном накануне законопроекте Руслана Горбенко №6403, к которому я присоединилась как соавтор», — отметила Гришина.

Она также напомнила, что создание территорий приоритетного развития — один из важных пунктов плана воплощения Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей министерства реинтеграции. А дальше — детально рассказала, что же ожидает подконтрольную Украине часть Донбасса.

Что и зачем?

По словам Гришиной, в случае принятия законопроекта, его действие на себе регион ощутит в ближайшие годы. Для Украины 2022 год может стать периодом «полной заморозки» - экономист © Украина.ру/Стрингер

«С 2022 по 2032 годы на востоке Украине будет действовать специальный режим. В частности, в течение десяти лет населённые пункты Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, будут освобождены от платы за землю, налога на прибыль, от НДС на ввоз оборудования и от рентной платы за использование водных и лесных ресурсов», — отметила она.

По её словам, такой подход позволит достичь сразу нескольких целей.

Среди прочего, благодаря ему в регионе появятся новые рабочие места, благоприятный инвестиционный климат, условия для развития инноваций. Кроме того, будут созданы условия для привлечения украинских и иностранных инвестиционных ресурсов, обеспечено стабильное развитие территориальных общин, а также создана современная рыночная производственная и транспортная инфраструктура.

Также законопроект, по словам Гришиной, укрепит межрегиональные социально-экономические связи и кооперации. Однако есть у законопроекта и политические цели. О них говорится в пояснительной записке к документу.

«Учитывая масштабное разрушение экономики Донецкой и Луганской областей, значительные человеческие потери, пророссийскую пропаганду и опасность негативного влияния вооружённой агрессии Российской Федерации, эффективного и быстрого решения требует проблема формирования нового, инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновлённой материально-технической базой, что станет неотъемлемой предпосылкой для постепенной реинтеграции временно оккупированных территорий к единому конституционному пространству Украины», — указано в первом же пункте пояснительной записки.

Впрочем, не всем украинским бизнесменам стоит радоваться. Так, уже в самом тексте законопроекта чётко указаны те сферы, для которых условия в подконтрольном Украине Донбассе не будет отличаться от условий в другом регионе. Этим сферам посвящена статья 7.

«Специальный режим хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития распространяется на все виды хозяйственной деятельности, кроме: 1) производства и оптовой торговли спирта этилового, коньячного и плодового и зернового дистиллята, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах <…>; 2) деятельности на рынке азартных игр <…>», — указано в этой статье.

Эти виды деятельности будут регулироваться уже существующими законами: «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива» и «О государственном регулировании деятельности касательно организации и проведения азартных игр».

Пирамида Зеленского. Что не так с экономпаспортами? © CC0, Pixabay

Всё плохо

Война — излюбленная тема для политиков на Украине. Не приглушили страсти и переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

«Разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу эскалации российской агрессии против Украины — необходимый шаг на пути к созданию условий для предотвращения войны, но для восстановления мира должно быть сделано еще много. Исключительно важно то, что президент Байден в переговорах выступал скоординировано и единым фронтом с союзниками по НАТО», — заявил лидер крупнейшей оппозиционной политсилы, пятый президент Украины Пётр Порошенко.

Он обвинил власти страны в том, что те игнорируют «угрозу со стороны России».

«Призываю украинские власти: прекратить игнорировать угрозу, не молчать и, самое главное, действовать — сделать все возможное для активной координации усилий с нашими союзниками для усиления давления на агрессора. Потому что создается впечатление, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины больше интересует наших партнеров, а не действующую власть», — отметил он.

Но и окружение действующего президента Владимира Зеленского тоже отмечалось разговорами о возможном ухудшении положения в Донбассе. Да и сам Зеленский, правда до переговоров Путина с Байденом, отмечал: эскалация в Донбассе возможна.

«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — заявил Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября.

При этом он призывал как можно аккуратнее использовать само слово «война». США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков

«Это всё бьет по нашей экономике. Даже та информация, что «завтра война». Вероятность эскалации есть, иногда люди из других государств и из нашего государства эту информацию очень громко поддерживают, но нужно быть очень аккуратными», — подчёркивал он.

Однако военная повестка нескоро уйдёт из украинской политической риторики. Да и многочисленные нарушения режима прекращения огня не успокаивают. Всё настолько плохо, что Зеленский заговорил о новом перемирии.

«Сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос — это обмен пленными и третий вопрос — открытие КПВВ», — заявил президент Украины на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем 8 декабря.

Он заявил, что ожидает от ДНР и ЛНР открытия КПВВ для «возможности людей пересекать линию соприкосновения».

«Особенно сейчас, перед Рождеством, перед новогодними праздниками. Это очень важно с точки зрения гуманитарной миссии», — отметил он.

Но пока Зеленский говорил о мире, украинский журналист Андрей Цаплиенко в зоне конфликта в Донбассе сфотографировал бойцов ВСУ с ПТРК Javelin.

Направление новых вооружений в зону конфликта вряд ли свидетельствует о желании властей Украины установить прочный мир на этой территории. А это значит, что инвестиции в подконтрольный Украине Донбасс придут нескоро.