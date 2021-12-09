Сразу же после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена американские СМИ сообщили, что президент США определился с кандидатурой на пост посла на Украине. Возглавить американскую дипмиссию может Бриджит Бринк, дипломат с внушительным послужным списком, за которым тянется шлейф военных конфликтов

Тут важны нюансы. Поскольку политикой и экономикой Украины сейчас фактически управляют из посольства США, речь идет о должности управляющего по Украине.

Почему в Киеве два года нет посла США

Последние годы посольство на Украине возглавляет Кристина Квин, но со статусом временного поверенного. Причиной отсутствия полноценного посла стали политические конфликты между республиканцами и демократами в Сенате и Конгрессе США. И речь не только об Украине — «обезглавленных» посольств у США много по всему миру. В 2019 году экс-президент Дональд Трамп отозвал посла из Украины Мари Йованович, обвинив ее в нелояльности и появлении компромата на своего советника Пола Манафорта. Экс-посол Украины в США испугался капитуляции Зеленского перед Путиным © president.gov.ua

В сентябре текущего года бывший посол США на Украине Джон Хербст рассказал в интервью, что заминка с назначением посла в Киев связана с «Северным потоком-2». «Есть еще одна сложность в этом контексте. Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе, что решение Байдена по «Северному потоку-2» было катастрофой для США [отказ вводить санкции, — прим. авт.], и для Европы тоже. В ответ на это неудачное решение сенатор Тед Круз затормозил назначение послов во многие страны, и поэтому не удалось быстро назначить американского посла в Украине», — рассказал Джон Хербст.

Недавние переговоры между российским и американским президентами, похоже, внесли определенную ясность в этот вопрос, поэтому и решили назначить посла на Украину. Однако даже решение Байдена еще могут снова заблокировать республиканцы.

Следует отметить, что украинские политики из числа так называемых «соросят» давно жалуются в Вашингтон на отсутствие полноценного посла. По их мнению, это говорит о несерьезном отношении Вашингтона к Украине. В дипломатической практике посол, в отличие от временного поверенного, считается не только представителем государства в целом, но и доверенным лицом главы этого государства, поэтому некоторые украинские политики считают, что путь к сердцу Байдена лежит через полноправного посла. Украинским «соросятам» также хотелось бы, чтобы «управляющий» имел больше полномочий, кого тут казнить, а кого миловать, а не обращаться каждый раз по дипломатическим каналам в Вашингтон за решением. Экс-посол США на Украине указал на ошибку Байдена в отношении «Северного потока-2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Помощница Виктории Нуланд и старая знакомая Михаила Саакашвили

Американское издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Белом доме называет наиболее вероятной кандидатурой нынешнего посла в Словакии Бриджит Энн Бринк. Однако окончательно решение еще не принято, сообщает Foreign Policy.

Бриджит Бринк родом из Мичигана. В Госдепе США она проработала почти 25 лет. Закончила магистратуру в Лондонской школе экономики. Говорит на русском и сербском языках, а также на базовом уровне понимает грузинский и французский.

Первая дипломатическая должность — сотрудница консульского отдела США в Белграде в 1997-1999 г, то есть, как раз в период интервенции стран НАТО и бомбежек Югославии. По ее словам, опыт работы в Белграде показал ей «важность информационной работы с местным населением» и «свободной прессы». Проще говоря, она сожалеет лишь о том, что американскому посольству не удалось тогда убедить сербов, почему бомбежки их городов — это «благо» для них.

С 1999 по 2002 она работала в посольстве США на Кипре, который десятки лет разделен на греческое и турецкое государства, после чего до 2005 работала в Вашингтоне, курируя отношения с государствами южной Европы.

Следующим ее назначением стал политико-экономический отдела посольства США в Грузии. Как раз в этот период Михаил Саакашвили, при ободрении и поддержке посольства США, решился на военную авантюру в Южной Осетии, которая бесславно закончилась для Грузии.

После этого ее снова отозвали в Вашингтон на работу в Госдеп США, а при президенте Бараке Обаме она входила в Совет национальной безопасности. Её специализация — отношения с такими странами, как Турция, Греция, Сербия, Кипр, Армения и Азербайджан. В 2011 году она возвращается в Грузию в должности заместителя главы дипломатической миссии. В 2014 году ее переводят в посольство в Узбекистане. Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В 2015 году ее снова отозвали в Вашингтон, назначив заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, где она отвечала за проблематику затяжных конфликтов в южной Европе и на Кавказе. Госсекретарем на тот момент была Виктория Нуланд, а Бриджит Бринк, соответственно, работала ее помощницей.

В сентябре 2020 года Виктория Нуланд свидетельствовала в Комитете Сената США по внутренней безопасности по делу об украинской газодобывающей компании «Бурисма», роли сына президента Хантера Байдена в этой компании, а также о давлении на экс-президента Петра Порошенко, чтобы тот уволил генпрокурора Виктора Шокина. По словам Нуланд, Бриджит Бринк, как ее помощница, была в курсе всех дел и непосредственно занималась рядом этих вопросов.

Кавказ и Саакашвили

В 2018 ее планировали назначить послом в Грузии, но, по информации западных СМИ, передумали из-за претензий со стороны грузинских властей, которым не нравились ее симпатия к Саакашвили. Впоследствии грузинские власти опровергали информацию, что именно это было причиной. В интервью по поводу депортации Михаила Саакашвили из Украины при Петре Порошенко, а также требований грузинских властей выдать его, Бриджит Бринк ответила кратко, заявив, что это дело Украины и Грузии и ее не касается.

В 2018 году Бриджит Бринк встречалась с руководством Армении, обсуждая вопросы урегулирования Карабахского конфликта.

В 2019 году Дональд Трамп назначил ее послом в Словакии, которую она ранее активно подталкивала к вступлению в НАТО. В словацких СМИ она регулярно называла НАТО «единственной гарантией мира и безопасности».

В 2016 году Бриджит Бринк уже занималась конфликтом в Донбассе. «Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма на встрече с заместителем помощника Государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк обсудил ход выполнения Минских договоренностей и вопрос аннексии Крыма Россией», — сообщала пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Леонид Кучма тогда заявлял, что без вывода российских частей из Крыма ни о каком прогрессе в Минских переговорах не может быть и речи.

В своих интервью зарубежным изданиям Бриджет Бринк проявляет себя, как опытный американский дипломат, обходя углы и неудобные вопросы, произнося преимущественно общие фразы о необходимости нести свободу и демократию.

Как сотрудник дипмиссий США Бриджит Бринк, несомненно, приложила руку к бомбежкам Югославии и вторжению в Южную Осетию, пусть даже и была лишь проводником решений своего вышестоящего начальства. На украинском направлении она тоже уже работала под началом Виктории Нуланд. Стиль ее дипломатии — обещать и затягивать переговоры, говорить о свободе и демократии, о необходимости консенсуса, по крайней мере, до тех пор, пока в Пентагоне не примут свое жесткое решение.