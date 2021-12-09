Европейские энергетические эксперты отмечают, что задержка запуска «Северного потока - 2» усугубляет ситуацию с подготовкой стран континента к зиме, которая может оказаться «очень морозной»

В Конгрессе США отказались вводить новые санкции против «Северного потока — 2»

Хотя 7 декабря на двухчасовых переговорах президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) не обсуждался, однако буквально сразу же после окончания онлайн-встречи лидеров двух стран появилась информация о том, что американские законодатели исключили положение о введении новых санкций против СП-2. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Упоминание о них исчезло из согласованной представителями обеих палат Конгресса США версии оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября). Как было отмечено в заявлении процедурного комитета Палаты представителей, положение о введении санкций в отношении «Северного потока — 2» ранее было включено в одобренную нижней палатой Конгресса версию проекта оборонного бюджета, и обязывало президента США ввести санкции в отношении проекта. Но опубликованный документ на 2 165 страницах не содержит какого-либо упоминания о «Северном потоке — 2». Как ожидается, самое позднее на следующей неделе проект оборонного бюджета на примерно 770 миллиардов долларов может быть одобрен Палатой представителей и Сенатом США.

За включение рестрикций против газопровода выступали республиканцы, имеющие меньшинство в законодательном органе страны. Палата представителей Конгресса в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, в документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся «Северного потока — 2». Республиканцы в Сенате, по сути, намеревались их усилить. По данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен пытался убедить демократов в Конгрессе заблокировать новые санкции в отношении СП-2, против которых также резко выступал официальный Берлин. «Северный поток-2» уже не нужен - как и Украина: парадоксальные последствия встречи Байдена и Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

При этом по завершении встречи Путина и Байдена советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который принимал участие в переговорах лидеров России и США, прямо назвал «Северный поток — 2» рычагом давления Запада на Москву. «Факт в том, что сейчас газ не идет по трубопроводу „Северный поток — 2", что означает, что он не действует, а это в свою очередь означает, что он не является рычагом для Владимира Путина. Потому, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», — сказал американский чиновник на брифинге в Вашингтоне, подчеркнув, что «тема будущего „Северного потока — 2" в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели является приоритетом для нас».

США не теряют надежд остановить СП-2 с помощью Германии

Президент США Джо Байден намерен обсудить с будущим канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопросы, касающиеся «Северного потока — 2», в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом заявила 7 декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в комитете по иностранным делам Сената США на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

Один из сенаторов задал Нуланд вопрос о том, могут ли союзники США в большей степени согласиться с позицией Вашингтона по газопроводу в свете утверждений о возможности конфронтации между РФ и Украиной. Как ответила заместитель госсекретаря, «у президента сегодня, может быть, прямо сейчас, есть первая возможность поговорить с Олафом Шольцем как с канцлером». «Мы получим более полное представление относительно этого. Но я бы отметила, что мы уже говорили с ним, когда он был министром финансов. Я не сомневаюсь, что он осознает серьёзность ситуации, с которой мы столкнулись», — подчеркнула Нуланд. «Данке шён за Северный поток»: украинские неонацисты собирают митинг у посольства Германии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если президент Путин начнет наступление на Украину, наши ожидания [от Германии] состоят в том, что трубопровод будет приостановлен», — также заявила Нуланд на слушаниях в Сенате. При этом ещё за несколько часов до её выступления американское агентство Bloomberg сообщило, что администрация Джо Байдена хочет, чтобы новое правительство Германии пообещало, что если Россия «вторгнется» на Украину, то Берлин откажется от «Северного потока — 2».

А на следующий день, 8 декабря, британская газета The Financial Times со ссылкой на неназванного американского дипломата написала, что Германия и США провели «основательные переговоры» по российскому газопроводу «Северный поток — 2», и обсудили план действий в случае «агрессии России в адрес Украины». «В конечном итоге, может быть достигнут консенсус относительно том, что, если случится вторжение на Украину, „Северный поток — 2" станет неприемлемым», — приводит издание слова дипломата.

По информации источника, Вашингтон ожидает «большей помощи» от Берлина в оказании давления на Москву на фоне ситуации с Украиной, а высокопоставленные американские политики собираются посетить Германию после назначения нового правительства, чтобы обсудить эти темы. «"Северный поток — 2" — это больной вопрос. Он нависает над всем, что связано с Россией, Германией и Украиной», — цитирует издание своего собеседника. «Северный поток - 2» останавливать поздно - немецкий дипломат © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Как отметила The Financial Times со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией, требование Вашингтона к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск проекта выдвинуто вместе с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении России.

Канцлеры ФРГ считают СП-2 выгодным для Германии

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt сразу же после вступления в должность 8 декабря не стал увязывать судьбу газопровода «Северный поток — 2» с отношениями между Россией и Украиной. «Речь здесь идет об упорядоченной процедуре (запуска трубопровода в Германии), который осторожно продвигается — сказал Шольц, — Федеральное сетевое агентство в скором времени примет решение по сертификации».

Политик отметил, что касательно реализации проекта «многие решения уже были приняты, иначе трубопровод не был бы построен». Напомним, в конце октября Шольц заявлял, что Германия «ещё длительное время будет пользоваться газом, и мы будем также строить новые газовые электростанции, поскольку они являются предпосылкой для того, чтобы мы вообще смогли осилить этот период изменений».

А бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) также 8 декабря в эфире телеканала Welt заявил, что поставки газа по СП-2 в интересах не только самой Германии, но и ЕС. «"Северный поток — 2" — это одобренный проект. Нужно с ним поступать так, чтобы по этому трубопроводу смог пойти газ, — сказал экс-канцлер. — Это в интересах не только Германии, но и Европы. Так что я ожидаю, что и новое правительство ФРГ будет придерживаться того, что это одобренный коммерческий проект, а потому газ, разумеется, должен пойти по нему». Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Шрёдер также не считает, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины. «Эти опасения я не разделяю. Кроме того, я не комментирую опасения правительства США, даже если я их не разделяю», — сказал он. «Владимир Путин внушает в меня уверенность в том, что никто не думает начать войну. В любом случае, насколько я знаю Россию, так далеко дело не зашло», — подчеркнул Шрёдер. В тот же день экс-канцлер ФРГ в эфире немецкого телеканала NTV также заявил, что все попытки торпедировать проект «Северный поток — 2» осуществляются извне, а не со стороны Германии. Шрёдер также указал на то, что это «согласованный проект» и «он должен быть доведён до конца».

При этом 6 декабря представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер на брифинге в Берлине сообщила, что СП-2 не могут принять в эксплуатацию, пока идет его сертификация. «В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, «Северный поток — 2» не может быть принят в эксплуатацию», — сказала Гюттлер, отвечая на вопрос о том, могут ли отложить запуск газовой магистрали, например, из-за ситуации на востоке Украины.

«Северный поток — 2» точно не заработает этой зимой

Москва рассчитывает, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 года, заявил 8 декабря исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

«По СП-2 ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию», — сказал он.

При этом российский дипломат отметил, что чем тщательнее будет проведена сертификация германской стороной, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.

А 4 декабря эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман написал в статье для словацкой газеты DenníkN, что «Северный поток — 2» с большой долей вероятности не заработает этой зимой из-за «проблем» с сертификацией. По мнению Гирмана, этот факт усугубляет ситуацию с подготовкой Европы к зиме, которая может оказаться «очень морозной». При этом эксперт обратил внимание на крайне незначительные запасы природного газа в европейских хранилищах, а также ограниченность транзита по основным магистралям.

Действительно, уровень отбора газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы в ноябре 2021 года достиг максимума за последние пять лет и составил 11,2 миллиарда кубометров. Прошлый рекорд зарегистрировали в ноябре 2016 года — тогда показатель достиг около 11,28 млрд куб. м. По данным отслеживающей уровень запасов газа в странах Европы ассоциации AGSI (Aggregated Gas Storage Inventory), по состоянию на 4 декабря европейские ПГХ были заполнены на 66,78% (примерно 69 млрд куб. м газа). Это почти на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, и на 18 млрд куб. м меньше среднего показателя за последние пять лет. Неудивительно, что в подобных условиях 8 декабря цена январских фьючерсов на газ превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров.