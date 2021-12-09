Президент США Джо Байден незамедлительно проинформировал европейских политиков о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным об Украине, но не поделился новостями с президентом самой Украины Владимиром Зеленским

Американский лидер проведет переговоры с украинским коллегой 9 декабря, хотя в Киеве этого звонка ждали на 2 дня раньше — сразу же после видеоконференции президентов США и России, — рассказывал журналист BuzzFeed Кристофер Миллер, ссылаясь на Офис президента Украины. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Однако Джо Байден предпочёл позвонить до, а затем оперативно проинформировать об итогах переговоров с Владимиром Путиным европейских политиков: и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главу итальянского правительства Марио Драги.

На вопрос, почему главы государства не позвонит Владимиру Зеленскому 8 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила текущим графиком Байдена.

«Президент сегодня разговаривал с европейскими партнерами. Он завтра уезжает. Так что, я думаю, дело было только в том, чтобы уложиться в график. Президент передаст, как мы передали публично и как он передал публично, что он решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что мы продолжим оказывать сильную поддержку, оказывая различную помощь», — сказала она. А чего он хотел? Эксперт о том, чего добился Зеленский, когда ему позвонил Байден © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Не осталась незамеченной эта ситуация в европейских СМИ. Политолог Владимир Корнилов рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE»: «Даже голландская пресса вот на целую полосу (одно из крупнейших местных изданий — ред.) NRC дало материал о роли Зеленского во всех этих переговорах. Статья так и называлась «Где президент Украины?». Авторов, как и многих читателей, крайне удивило его исчезновение из повестки переговоров, а также из большой политики в целом. Голландцев удивило его исчезновение причём как до, так и после переговоров, почему его не зовут на переговоры по Украине? Почему не объяснятся после? Почему судьбу Украины решают без его участия. Журналисты любопытствуют — может быть, Зеленский уже не президент».

«Зеленскому накануне большой встречи (Путина и Байдена — ред.) позвонил только глава Госдепа США Энтони Блинкен, тем самым показав его место в международной повестке, после переговоров украинскому гаранту пообещали звонок из Белого дома, но не уточнили, когда именно это произойдёт, намекнули только, что, скорее всего, Байден найдёт время в четверг», — отметил эксперт.

В интервью изданию Украина.ру украинский политолог Константин Бондаренко выразил мнение, почему же Байден будет звонить Зеленскому только через 2 дня после разговора с Путиным, хотя время на беседу с европейскими коллегами нашёл: «Думаю, это вопрос к протоколу, ко внешнеполитическому ведомству Украины, которое позволяет своим сюзеренам из Соединённых Штатов такое поведение. В данной ситуации, я думаю, что это такая горькая пилюля, которую приходится употреблять иногда вассалам, чтобы не злить своих хозяев». Сложный выбор США и Европы: Россия или Украина? © коллаж Украина.Ру

В свою очередь, политолог Людмила Зубрицкая расценила решение Байдена не звонить Зеленскому и до переговоров с Путиным как выставление Украины в качестве несамостоятельного субъекта, до которого доносят какую-то готовую информацию, её не воспринимают как субъект мировой политики.

Выступая на брифинге 8 декабря, Зеленский, комментируя прошедшие накануне переговоры коллег, ограничился фразой «в целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ, детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США».