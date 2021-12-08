Президент России Владимир Путин прокомментировал свой разговор с американским коллегой Джо Байденом, выразив некоторый оптимизм. До того, после беседы двух лидеров, из бюджета США исчезли санкции против «Северного потока-2», что могло рассматриваться как удар по интересам Киева. Значит ли это, что Вашингтон забыл про Украину - узнавала Украина.ру

Итоги разговора двух лидеров были официально оценены в Вашингтоне и Москве по-разному. Байден выражал обеспокоенность из-за «наращивания Россией сил» у границ Украины и обещал ответить санкциями на «эскалацию», как сообщали в Белом доме. В Кремле отмечали провокации против Донбасса и отсутствие исполнений Минских соглашений. Словом, обе стороны произнесли приличествующие случаю обязательные дипломатические формулы.

Интерес вызвало другое событие, которое напрямую касалось Киева. Оно последовало сразу за общением двух президентов — из оборонного бюджета США исключили санкции против «Северного потока-2» — трубопровода, идущего из России в Германию. Это произошло настолько быстро, что вызвало саркастический комментарий депутата Верховной Рады Максима Бужанского — «никакого такта». «Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против "Северного потока — 2" на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина», — делано возмутился он.

заявил дипломат в эфире «Эхо Москвы». Правда, он постарался оправдать американского президента, добавив, что Вашингтон и не мог остановить реализацию проекта. «У Байдена и его администрации не было хорошего выбора на этот счет. Любят говорить, что американские санкции могли бы затормозить эту программу, но 95 процентов уже сделано», — подвел итог Макфол.

«Северный поток-2» делает менее значимым украинскую газотранспортную систему, которая поставляет топливу в Европу. Для Киева же это вопрос не только политики, но и денег. В январе 2020-го исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко утверждал, что его компания получила в том месяце от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов в виде оплаты транзита. Это были деньги за декабрь, январь и за часть февраля. «Если сравнить с доходами госбюджета за январь 2020 года, то это почти 33 процента (треть всех доходов госбюджета!)», — написал Витренко в социальной сети. По его словам, если бы Киев не смог настоять на своих условиях контракта, то поставки принесли бы ему на 338,9 миллиона меньше.

По информации же президента Украины Владимира Зеленского казна получает каждый год за перекачку газа через свою территорию около двух миллиардов долларов. Поэтому глава республики обратился к Берлину, так как ФРГ должна быть основным получателем российского топлива через «Северный поток-2». «Германия сегодня соглашается, что это — не чисто экономический проект. Для меня это очень важно. Есть принципиальные вещи. Для нас это не просто слова "энергетическая безопасность"», — настаивал Зеленский.

О реакции официального Киева на разговор об Украине без Украины пока можно судить по очень осторожному и обтекаемому замечанию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. «Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе», — сказал он.

О чем все же говорили стороны — так и осталось за кадром, но на следующий день после онлайн-встречи Путин вновь, как и до личного общения с Байденом, заявил о угрозе появления Североатлантического альянса в соседней стране. «Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — отметил глава государства.

В остальное же президент был сдержан, избегал конкретики и высказывал осторожный оптимизм: «Беседа была очень открытой, предметной и конструктивной. Надеюсь, что так оценивает результаты и американская сторона. У нас есть возможность продолжить диалог. Это самое главное».

«Мы никак не можем сказать, что Украина "малоинтересна" обеим сторонам, — продолжает собеседник издания. — Она интересна, но не одним и тем же. Обратим внимание на то, что стороны говорят на разных языках».

По мнению эксперта, Москва в данном случае находится все же в не самой выгодной позиции. «Дальнейшее вторжение» (выражение, использованное советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном — Прим.ред.) — это не о наступлении на Украину, схемы которого широко разошлись по сети несколько дней назад. Представляете, что было бы, если бы план «Барбаросса» появился в европейских газетах в начале июня 1941 года? Это о судьбе ДНР и ЛНР (самопровозглашенных республик Донбасса — Прим.ред.)», — дополняет Бенедиктов.

«Украину в Вашингтоне рассматривают как «Тайвань-2» (вопрос этого островного частично признанного государства осложняет отношения США и Китая — Прим.ред.). То есть она должна выступать постоянным триггером и раздражителем главного противника США в регионе. При этом, разумеется, специалисты по Восточной Европе понимают, что Украина отличается от Тайваня примерно так же, как эскимос от грека, но рабочая схема все равно одна и та же», - рассказывает американист.

В любом случае, Украина как часть политического нарратива Украина, безусловно, будет важна для Демократической партии США вплоть до их весьма вероятного поражения в 2024 году на президентских выборах.