Быстрых политических прорывов после переговоров двух президентов ждать не стоит, но сам разговор – важный шаг к снятию напряженности. В то же время главным проигравшим по итогам беседы оказывается президент Украины Владимир Зеленский, считают в Киеве. Каковы еще итоги онлайн-встречи двух лидеров, рассказывает Украина.ру

Вечером во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Беседа продлилась два часа.

Стороны обсудили вопросы, связанные с напряженностью вокруг Украины, продвижением НАТО к границам России, а также обстановкой в Афганистане, Ливии и Сирии.

В заявлении, опубликованном Белым домом по итогам переговоров, говорится: Путин и Байден обсудили ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

В свою очередь Кремль сообщил, что речь шла о ходе реализации договорённостей, достигнутых на переговорах президентов в Женеве в июне 2021 года; состоялся обмен мнениями по информационной безопасности, лидеры выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по борьбе с киберпреступностью; Путин и Байден выразили надежду на то, что будет найдено приемлемое для всех участников переговорного процесса решение по иранской ядерной сделке; обсудили главы государств и состояние двусторонних отношений.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Путин-Байден не принесли сенсации, скорее всего они стали промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки, которая касается США.

Важный шаг к снятию напряженности

В прошедших переговорах есть принципиально новый и важный аспект, уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский: Путин потребовал учета интересов безопасности России, Байден ответил, что будет вести по этому вопросу переговоры со своими союзниками и поручит своим людям, чтобы они этим занимались. Михаил Погребинский: Путин заставил Байдена считаться с интересами России по Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Это небывалое дело, уверен эксперт: фактически — признание того, что право на зоны влияния у России есть.

«Это не значит, что они завтра об этом договорятся. Но то, что они готовы к этим переговорам, означает, что они будут думать, как успокоить Россию. А успокоить Россию можно только путем нерасширения НАТО и неразмещения близко к границам России средств нападения, другого пути нет. Мне кажется, это самая главная мысль», — рассказал Погребинский в интервью Украина.ру.

Кроме того, продолжил он, по-прежнему США в лице Байдена говорят, что будут содействовать тому, чтобы обе стороны (и Украина тоже) шли по пути выполнения Минских соглашений. Это тоже немало.

Однако, учитывая тяжелую ситуацию Байдена дома, рассчитывать на быстрый успех не приходится. Но всё же, это важный шаг к снятию напряженности, которые устроили американские медиа своей кампанией «Путин нападет».

Разыграли «спектакль с вторжением»

В текущей ситуации Украина сыграла роль разменной монеты, уверен политолог, директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Он поясняет, что для достижения определенных целей Россия и США устроили маскарад с якобы готовящейся угрозой Украине — захвата страны. Под этот шумок администрация Байдена просто-напросто согласилась на запуск «Северного потока-2».

Пока непонятно, что США получили взамен. Но для прикрытия, чтобы каким-то образом снять возможные санкции, которые рассматривались в Конгрессе, был разыгран этот спектакль — «Россия нападает на Украину».

«Понятное дело, что сейчас Байден с чистой совестью может сказать, что США согласились на «Северный поток-2», но зато Украину спасли. И дальше Украина будет играть вот такую роль такой вот фишки в американских политических играх», — заявил Бондаренко. Константин Бондаренко о переговорах Путина и Байдена: Украина сыграла роль разменной монеты © РИА Новости, Нина Зотина

Проигравший в переговорах — Зеленский

Главный итог переговоров двух президентов — это конкретные шаги, которые серьезно ослабляют позицию президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение сложилось у президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова.

Помимо «адских санкций», которые никогда бы не произошли (отключение от SWIFT, запрет на конвертацию доллара российскими банками), из оборонного бюджета были исключены конкретные санкции, которые могли быть введены решением одного демократа, напомнил эксперт.

Все это говорит о том, что интересы и переговорные позиции Украины, мягко говоря, пострадали.

«Эти переговоры стали большой проблемой для самого Зеленского. Ему было важно не то, чтобы этот разговор привел к таким последствиям, а в том, чтобы этих переговоров вообще не было», — отметил Абзалов.

Теперь, говорит политолог, Украина будет пытаться максимально продать поддержку Зеленского со стороны США. Напрмер, в оборонном бюджете предполагалось 250 млн долл, теперь же США выделят 300 млн «на сдерживание Россию в Европе». Вот это Зеленский будет позиционировать как поддержку конкретно в свой адрес.

В то же время, прогнозирует Абзалов, Зеленский сейчас повсюду будет говорить, что «мы избежали войны», но в партизанской форме будет осуществлять провокации, максимально скидывая их на ДНР/ЛНР, потому что Зеленский не заинтересован в стабилизации ситуации. Ему важно поддерживать напряженность до конца отопительного сезона. Дмитрий Абзалов: После переговоров Путина с Байденым у Зеленского остается всего пару недель для провокаций © РИА Новости, Владимир Трефилов

США остаются на Украине. И никуда не уйдут

По итогам переговоров Байден и Путин дали поручения создать рабочие группы, которые будут обсуждать проблемные вопросы, напомнил украинский политолог Владимир Воля.

Понятно, что теперь в рамках этого консультационного механизма все будут повторять свои аргументы и свое видение. Фактически, вся риторика участников предыдущих консультаций теперь будет озвучена в рамках этого механизма. Но фактическую ситуацию и позицию Киева это не изменит, считает эксперт.

Что же касается возможного «ухода» США из Украины, то Штаты вряд ли «уйдут», говорит Воля.

«Они здесь присутствуют потому, что украинские власти, предыдущие и нынешние, хотят их присутствия», — сообщил политолог.

В свою очередь Кость Бондаренко отметил, что США точно не «уйдут».

«Это (Украина — Ред.) очень выгодный плацдарм многоразового использования для третирования России. Очень выгодно США находиться непосредственно у границ Российской Федерации.

Плюс ко всему, Украина — это еще и площадка для того, чтобы влиять и на политику Европейского союза. Поэтому я думаю, что уходить с такой площадки США вряд ли будут, тем более что Украина им обходится значительно дешевле, чем Афганистан», - заявил эксперт.