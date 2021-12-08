Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина. Его подозревают в содействии созданию террористической организации

С ходатайством в суд обратился старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Максим Дзвоник. Суд дал добро на задержание экс-министра времен Порошенко © скриншот с видео 112 Украина

В ходатайстве Дзвоник отмечал: ещё 12 ноября Демчишину сообщили о подозрении в содействии созданию террористической организации. При этом подозрение бывшему министру направили тремя путями: через жилищно-эксплуатационную организацию по месту жительства Демчишина, почтовой связью на известные адреса регистрации и проживания бывшего чиновника, и через родственника экс-министра.

Позже Госбюро расследований четырежды вызывало Демчишина на допрос. Но экс-министр в ГБР так и не явился.

Всё это и побудило Дзвоника обратиться в суд с ходатайством о задержании Демчишина.

Сам же Демчишин, если верить Государственной погранслужбы, на 19 ноября, когда его в последний раз вызывали на допрос, находился за пределами.

Дело Демчишина может больно ударить по бывшим властям Украины. Ведь бывшего министра обвиняют в сговоре c неустановленными должностными лицами из государственных органов и предприятий и представителями России. Всё это Демчишин делал ради того, чтобы приобрести уголь у ДНР и ЛНР, что, по мнению следствия, поставило Украину в зависимость от России и ЛНР и ДНР, а также подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах.

Бывший экс-министр в ответ винит Офис президента в расправе.

При чем здесь Коломойский

Как утверждают Госбюро расследований и Служба безопасности Украины, в декабре 2014 — феврале 2015 года своими приказами Демчишин назначил представителей ЛНР и ДНР на руководящие должности в госпредприятиях в Донбассе. Как позже пояснили в Офисе генпрокурора Украины, речь о предприятиях «Шахта имени К.И.Киселёва» и «Луганскуголь», которые находились не под контролем Украины.

При этом Демчишин якобы заставил руководство родной из государственных энергогенерирующих компаний заключить несколько соглашений с этими людьми на поставку угля на общую сумму более 3 миллиардов гривен (около 8 миллиардов рублей — Ред.).

По данным следствия, в результате действий Демчишина в распоряжение представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) постуили более 200 миллионов гривен (около 540 миллионов рублей — Ред.). При этом энергетическая сфера Украины попала в зависимость от ДНР и ЛНР, страна была лишена возможностей для диверсификации поставок энергоресурсов.

Сам Демчишин утверждал: все, что ему вменяют ГБР и СБУ — чушь. Уголь закупался у украинских шахт (Украина не признает ДНР и ЛНР). Само же дело он назвал политически мотивированным. Олег Царев: власти Украины могут национализировать энергетические активы Ахметова © РИА Новости, Нина Зотина

«Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса президента. Оно носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского. Это у него такое «тонкое чувство юмора», чтобы таким образом поздравлять с днем рождения», — рассказал бывший министр в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» 13 ноября.

По его словам, юридическая составляющая дела оставляет желать лучшего.

«Относительно юридической составляющей она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с оплатой налогов в украинский бюджет», — указал экс-министр.

Демчишин подчеркнул, что гордится достижением «своей команды» в энергетической сфере.

«Мы спасли страну от веерных отключений и энергетической катастрофы, уготованной нам Кремлем. А потом мы смогли отказаться от российского газа, от российской электрики и от российского антрацита. А что теперь? А судьи кто? Те, кто не обеспечил достаточных запасов, ни угля, ни газа до зимы <…> Те, кто поставил страну на грань энергетической катастрофы? А нам всем остается только на Бога надеяться, чтобы даровал теплую зиму и не выстудил Украину сибирскими морозами», — подчеркнул бывший глава Минэнерго. Пургин объяснил, с чем бы столкнулся Донбасс, если бы Украина вдруг захотела купить у него уголь © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Он заявил, что «обанкротившаяся власть дилетантов пытается от своего управленческого провала отвлечь внимание пускай и пустыми, но громкими уголовными делами» и подчеркнул, что уверен: его дело рассыплется, так же, как и многие «рейтинговые» дела, заведённые в период президентства Зеленского.

В ответе Демчишина обращает на себя внимание фраза о том, что следователей интересует совсем не его скромная персона. Но кого же тогда?

Подозреваемый на П

Говоря о подозрении Демчишину 12 ноября спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова рассказала, что дело касается не только экс-главы Минэнерго.

«Следователи ГБР совершают досудебное расследование в уголовном производстве касательно преступной схемы содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности и действующий народный депутат Украины», — заявила она.

Действующего народного депутата не назвали. Впрочем, для тех, кто внимательно следил за событиями на Украине его имя не было секретом.

В среду, 13 октября партия «Европейская солидарность» выпустила заявление, в котором цитировался глава партии — пятый президент Петр Порошенко.

«Прокуратура пытается сфабриковать дел», — заявлял Порошенко.

Так он отреагировал на реплику, произнесённую генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой накануне. Та заявила, что в ходе расследования поставок угля из ДНР и ЛНР «неожиданно выяснилось, что к вопросам поставок угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства администрации президента Украины по состоянию на тот период».

«Ситуация [сегодня] кардинально отличается от той, какая была в 2014 году <…> В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наёмники», — негодовал Порошенко. Марунич объяснил, чем закончится попытка Украины заменить российский уголь © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Он обвинил власти Украины в том, что они сами сотрудничают с Россией, закупая у неё электроэнергию (позже это обвинение повторит Демчишин с той лишь оговоркой, что Украина президента Владимира Зеленского закупает электричество у союзной РФ Белоруссии), а сам Порошенко эти поставки приостановил.

«Мы спасали страну в 2014-2019 годах. Выплата пенсий, которая и сейчас происходит для 600 тысяч пенсионеров, проживающих на оккупированной территории — это тоже финансирование терроризма? Как и выплата зарплат людям, которые тогда работали на украинских государственных предприятиях, платили налоги, НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и могли прокормить свою семью? Это совсем не то, что вы сейчас делаете, сотрудничая с Россией», — подчеркнул пятый украинский президент.

Но, как показывает практика, никакие пылкие речи не трогают Венедиктову.

Демчишин — лишь первая цель ГБР и СБУ. И если он окажется в руках украинских правоохранителей, Порошенко стоит приготовиться к тому, чтобы покинуть страну. Или прибыть в суд.