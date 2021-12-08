«Их Вашингтон использовал для свержения правительства». Чего еще ждать от украинской армии

Вооруженные силы Канады обучают членов неонацистских групп, действующих в Вооруженных силах Украины и Национальной гвардии, с ведома и молчаливого одобрения нескольких канадских правительств. Об этом рассказывается в статье, опубликованной на днях «Всемирным социалистическим веб-сайтом» (WSWS)

Джеймс Клейтон, канадский автор этого международного издания, рассказывает о статье в газете «Оттава ситизен», опубликованной 8 ноября. Газета сообщила, что канадские чиновники пытались скрыть факт встречи, состоявшейся в 2018 году между группой канадских офицеров и дипломатов и солдатами из батальона «Азов», который входит в состав Национальной гвардии Украины.

«Хорошо зная в 2017 году о нацистской идеологии «Азова», канадские официальные лица были обеспокоены только тем, чтобы встреча осталась в секрете. Все вышло наружу, когда фашисты «Азова» похвастались об этом в социальных сетях», — указывает автор.

Битва за Украину. Как и почему Канада поддерживает профашистские диаспоры в восточной Европе © commons.wikimedia.org,

«Возглавляемое США военно-стратегическое наступление против России, в ходе которого силы НАТО были развернуты вдоль большей части западных границ России, направлено на то, чтобы поставить Украину и другие бывшие советские республики под господство Запада, и открыть территорию самой России для неоколониальной эксплуатации империалистическими державами», — считает Клейтон.

В статье рассказывается также о докладе, опубликованном в сентябре Институтом европейских, российских и евразийских исследований американского Университета Джорджа Вашингтона. В докладе, озаглавленном «Ультраправые группы обосновались в главном военно-учебном центре Запада на Украине», в частности, отмечается, что канадские вооруженные силы обучают курсантов в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, принадлежащих к неонацистской организации под названием «Центурия».

Доклад института Вашингтона: военная академия Украины готовит курсантов-неонацистов © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

«Центурия» фактически является филиалом батальона «Азов» в составе академии, отмечает автор. Государственный департамент США объявил «Азов» террористической организацией.

«Это произошло несмотря на то, что сам Вашингтон использовал «Азов» и другие крайне правые группы украинских националистов для свержения украинского правительства в феврале 2014 года в результате переворота, известного как "Майдан"», — замечает Клейтон.

Доклад иллюстрирован многочисленными групповыми фотографиями членов «Центурии» на фоне нацистский и неонацистской символики, скриншотами переписки между ними и другими доказательствами существования этой группы в военной академии и её приверженности нацистской идеологии.Там также содержится информация о том, что некоторые члены данной группы были направлены на обучение в Великобританию и Германию.

«Совсем недавно, в апреле 2021 года, группа заявила, что с момента её создания, ее члены участвовали в совместных военных учениях с Францией, Великобританией, Канадой, США, Германией и Польшей», — отмечается в докладе.

«Центурия» участвовала в различных фашистских демонстрациях и акциях. В частности, в докладе рассказывается, что группа приняла участие в марше, прославлявшем подвиги 14-й дивизии войск СС (дивизии «Галичина»), в состав которой входили украинские фашисты.

Бесславный разгром. Как Первый Украинский фронт уничтожил дивизию «Галичина» © regnum.ru

Несмотря на то, что украинское государство открыто использует фашистских боевиков из «Азова» в гражданской войне на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский был вынужден выступить 30 апреля с чрезвычайным заявлением, в котором осудил данную акцию, отмечает Клейтон.

Автор напоминает, что именно Канада в пятидесятых годах прошлого века предоставила убежище более чем 2000 ветеранам дивизии «Галичина».

«Крайне правый Украинский Канадский конгресс, который обладает значительным влиянием в Оттаве, открыто защищает этих нацистских ветеранов и прославляет их лидера периода Второй мировой войны Степана Бандеру», — пишет Клейтон.

Он также рассказывает о том, что нынешний заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд всю свою жизнь была активисткой правой украинской диаспоры. Фриланд — внучка одного из главных пропагандистов дивизии «Галичина» Михаила Хомяка, редактора про-нацистской газеты в оккупированной Польше.

Хомяк и Украинский Центральный комитет, от имени которого выступала его газета, разжигали ненависть к «жидо-большевикам» и призывали украинцев вступать в Ваффен-СС, указывает автор.

Украинская диаспора Западного полушария ликует: Христя Фриланд возглавила Минфин Канады © World Economic Forum

Однако в 2017 году канадская газета «Глоб энд мейл» (в которой Фриланд ранее работала) опубликовала статью под заголовком «Фриланд знала, что её дед был редактором нацистской газеты».

«Во время визитов на Украину обоих последних канадских премьер-министров, Стивена Харпера и Джастина Трюдо, их сопровождали лидеры Украинского Канадского конгресса, такие, как Пол Грод. Грод похвалил дивизию Ваффен-СС в День памяти павших (памятный день в странах Британского содружества наций — Ред.) в 2010 году, отметив, что они "боролись за независимость Украины"», — продолжает автор.

Либеральные и консервативные политики Канады чествуют украинских фашистов на мероприятиях, организуемых возле памятников, установленными украинскими «ветеранами», сражавшимися вместе с нацистами против Советского Союза, замечает Клейтон.

По крайней мере один видный апологет украинских ультраправых преподаёт в Королевском канадском военном колледже. Преподаватель политологии Любомир Луцюк, спонсор организации «Конгресс украинцев Канады», всю свою жизнь посвятил восхвалению националистической организации ОУН-Б, указывает автор.

Здесь куют «настоящих патриотов». Как Канада приручала украинскую диаспору © emigranto.ru

«Ярый антикоммунист, Луцюк усиленно «просвещает» будущих канадских военачальников по таким предметам, как история и геостратегия», — рассказывает Клейтон.

Автор считает, что скандалы с участием канадских военных в военной подготовке украинских нацистов не случайны. Они связаны с сознательным культивированием крайне правой идеологии в вооруженных силах Канады и её партнеров по НАТО, уверен он.

«Крайне правые силы мобилизуются по всей Европе по мере того, как правящий класс отказывается от буржуазно-демократических норм, а капиталистическая система все глубже погружается в кризис, ускоренный пандемией COVID-19», — пишет Клейтон.

Рассказывая об усилении правой идеологии в вооружённых силах Канады, автор задает риторический вопрос — чего ещё ждать от армии, в главной военной академии которой преподаватели восхваляют украинских фашистов и пособников нацистов?