В среду, 8 декабря, Ангела Меркель оставила пост канцлера ФРГ, который занимала 16 лет, и передала бразды правления страной министру финансов социал-демократу Олафу Шольцу. Смена власти — это событие внутригосударственного характера, но, учитывая роль Германии на международной арене, оно будет иметь значение для всего мира

Русские беседы с Путиным и щёки Зеленского. Чем запомнится правление Ангелы Меркель © REUTERS, Fabrizio Bensch Кто такой Олаф Шольц

Специалист по трудовому праву, Олаф Шольц работал адвокатом, а политическую карьеру начал в 1980-х годах с позиции заместителя главы молодёжной организации СДПГ Jusos («Молодые социалисты»), дойдя к 2002 году до должности генерального секретаря партии. Был период, правда, краткосрочный, когда он исполнял обязанности председателя СДПГ — с февраля по апрель 2018 года, после отставки Мартина Шульца, бывшего председателя Европарламента.

На следующий год Шольц попытался возглавить партию в тандеме с Кларой Гейвиц, но во втором туре они проиграли паре Саския Эскен и Норберт Вальтер-Борджанс. В 2020-м именно они выступили с инициативой выдвинуть министра финансов кандидатом в канцлеры, и это более чем логично, ведь, как показывали опросы, Шольц был самым популярным представителем партии.

С 1998 по 2011 годы он работал депутатом Бундестага до того момента, пока его не избрали мэром Гамбурга. Соратник Герхарда Шрёдера, Шольц в коалиционных правительствах Меркель занимал пост министра труда и общественных дел в 2007-2009 годах, а в 2018-м возглавил Министерство финансов.

Шольц позиционирует себя в первую очередь как хозяйственника, надежного политика с опытом работы в федеральном правительстве. В 2003 году газета Die Zeit дала ему, в то время генеральному секретарю СДПГ, прозвище «Шольцомат» за отсутствие эмоциональности после того, как он, произнося речи, производил впечатление механической машины, а на вопросы отвечал исключительно технократическими формулировками и постоянно их повторял. Однако технократическое мышление очень помогло Шольцу в период пандемии — население положительно оценило действия министра финансов по спасению предприятий, пострадавшим от локдауна, кроме того, он приложил много усилий для ликвидации последствий наводнения в западных федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Сосновский рассказал, чем займется будущий канцлер Германии в вопросе Украины, России и Донбасса © Sputnik

Про себя Шольц говорит: «Мне не надо много слов». Наверно, именно таким немцы видят канцлера. В подобной манере прошлую избирательную кампанию проводила Ангела Меркель — в 2017 году она сказала избирателям: «Вы меня знаете».

Отношения с Россией

Шольц расценивает переход Крыма в состав РФ как нарушение международного права (хотя референдум проходил как раз-таки в полном соответствии с его нормами, что подтверждали иностранные наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках полуострова), но при этом выступает за укрепление диалога с Россией. Он предлагает к разработке на уровне ЕС новой «восточной политики» на манер 4-го канцлера ФРГ Вилли Брандта (также представлявшего СДПГ).

«Россия и другие страны должны признать, что европейская интеграция продолжится. Мы не хотим вернуться к политике XVII, XVIII и XIX веков, когда политику делали друг с другом крупные державы — Россия, Германия, Франция, Англия. Если мы хотим обеспечить совместную безопасность в Европе, то потребуется сотрудничество Европейского союза и России», — заявлял политик в августе 2021-го.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на улучшение отношений Москвы и Берлина, отметив, что именно при социал-демократах во главе правительства сначала у СССР, а потом и у России были наиболее хорошие отношения с ФРГ, но в то же время призвал быть откровенными: «кто бы ни был канцлером Германии, руки у него все равно в определенной степени будут связаны зависимостью от США и НАТО с одной стороны, от Евросоюза с другой, так что по значимым внешнеполитическим вопросам Берлин наверняка будет двигаться по прежней колее». Немецкий эксперт Рар заявил, что новый канцлер Германии будет проблемой для Вашингтона © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Сложности может создать новый министр иностранных дел ФРГ — сопредседатель «Союза-90»/«Зеленых» Анналена Бэрбок, известная жёсткой критикой России из-за событий на Украине и противодействием запуску газопровода «Северный поток — 2», хоть и отмечает необходимость диалога с Москвой. Однако, по мнению экспертов, эту риторику будет смягчать Шольц, поскольку глава МИД не может самостоятельно реализовывать внешнеполитический курс, противоречащий линии канцлера.

Украина

На украинский кризис Шольц смотрит через призму статуса Германии как гаранта Минских соглашений. Выступая перед журналистами 7 декабря, будущий канцлер ФРГ подчеркнул, что «нормандский формат» снова должен стать действенным инструментом урегулирования ситуации в Донбассе.

Однако, как отметил в интервью изданию Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв, на Украине влияние Великобритании и США куда сильнее, чем Германии.

«Да, Германия — участник "нормандского формата", но для Олафа Шольца это не приоритетный вопрос. В 2014-2015 годах Германия не хотела повторения Югославии и была более активна, но в последнее время ее активность и степень влияния в урегулировании проблемы Донбасса невысока», — заявил украинский политолог.

В то же время такое сильное влияние Соединенных Штатов может, наоборот, сыграть в плюс. Например, Вашингтон способен сдвинуть с мертвой точки реализацию Минских соглашений, в первую очередь по «формуле Штайнмайера», на чём настаивает Берлин, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов.

На фоне запущенной американскими СМИ информационной кампании о якобы наблюдающейся чрезмерной концентрации российских войск вблизи границ Украины в контексте «готовящегося вторжения» Шольц сказал, что очень внимательно следит за ситуацией на Украине, а она очень и очень серьёзная, поэтому «ясно, что мы недвусмысленно стоим за то, что нам важно, — нерушимость границ». Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц шокирован делом Шария © РИА Новости, Алексей Агарышев / Перейти в фотобанк

Приход к власти нового правительства в Германии создаёт для украинских властей возможность вновь поднять вопрос о поставках оружия Киеву, ведь кабинет министров Ангелы Меркель отвечал категорическим отказом. О намерении своей страны обратиться к Берлину с такой просьбой в конце ноября объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на его взгляд никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого нет. Впрочем, шансов на успех мало — Шольц выступает против вооружения Украины, поскольку этот шаг лишит Берлин нейтралитета в отношениях Украины и России, а также дискредитирует позицию ФРГ как члена «нормандского формата» и минского процесса. А на вопрос, волнующий украинские власти, — когда же страна станет членом НАТО и Евросоюза, — представитель СДПГ отвечает так: ближайших перспектив приема Украины в эти интеграционные объединения нет, сначала нужно принять балканские государства.

«Северный поток — 2»

Ключевым вопросом в российско-немецких отношениях на протяжении последних лет остаётся «Северный поток — 2». В мае в прямом эфире телеканала WDR министр финансов ФРГ Шольц выразил поддержку проекту, в котором участвуют очень многие компании, он также отметил, что другие страны, которые сейчас критикуют Германию, получают газ из России, и не в меньших объёмах.

7 декабря в беседе с журналистами будущий канцлер ФРГ вернулся к этой теме. «Мы поставили себе цель, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, и мы будем стремиться к этому и впредь», — заявил Шольц.

Россия никогда и не отказывалась от транзита через Украину после запуска «Северного потока — 2» — эти два маршрута должны диверсифицировать поставки и сократить риски возникновения перебоев в энергообеспечении. «Данке шён за Северный поток»: украинские неонацисты собирают митинг у посольства Германии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, Шольц отметил, что Германия будет придерживаться договоренностей, достигнутых с США по энергобезопасности Украины. Речь идёт о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, которое предполагает введение санкций, если Россия «будет использовать газ в политических целях». Здесь, казалось бы, всё ясно, в том числе то, что Москва не собирается смешивать политику и энергетику, но президент США Джо Байден, как сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, всё равно хочет ещё раз обсудить этот вопрос с Шольцем. По информации источников агентства Bloomberg, Белый дом будет добиваться от новых властей Германии обещания остановить газопровод в случае «нападения России на Украину».

При этом Байден признает, что никак не может противодействовать реализации проекта, к моменту его прихода к власти газопровод уже был практически полностью построен, поэтому он счёл бессмысленным и дальше оказывать давление на компании, задействованные в запуске «Северного потока — 2», единственным результатом станет ухудшение отношений с Германией и впоследствии подрыв трансатлантического сотрудничества в целом, а американскому президенту это не нужно.