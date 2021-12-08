Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели «красные линии» в отношениях России и США и специально остановились на Украине, после чего хозяин Белого дома даже отложил беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским

Переговоры глав государств, продлившиеся 2 часа 5 минут, проходили в формате тет-а-тет по закрытому каналу видеосвязи, который, как ранее пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позволяет лидерам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности.

На протокольных кадрах переговоров, распространённых российскими телеканалами, президент РФ Владимир Путин, сделав приветственной жест рукой и улыбаясь, обратился к своему коллеге со словами: «Приветствую Вас, господин президент».

«Добрый день! Рад Вас видеть опять. К сожалению, не пришлось увидеться на встрече «двадцатки», но, надеюсь, в следующий раз мы сделаем это лично», — ответил президент США Джо Байден, также сделав приветственный взмах руками. «Град на холме». Краткая история американской исключительности © коллаж Украина.Ру

Американские телеканалы CNN и Fox пустили в эфир эти кадры телеканала «России 24». Как написал в Twitter корреспондент NBC Майк Мемоли, фотографии Белого дома со встречи президентов они ещё не видели. Снимки появились позже, на них видно, как американский лидер сидит во главе стола перед экраном, на котором показывают Путина, по правую руку от него — госсекретарь Энтони Блинкен, а по левую — советник по национальной безопасности Джейк Салливан, кроме того, в помещении находилось ещё двое человек.

В заявлении, опубликованном Белым домом по итогам переговоров на высшем уровне, говорится, что Путин и Байден обсудили ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности и ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

В свою очередь, Кремль сообщил, что речь шла о ходе реализации договорённостей, достигнутых на переговорах президентов в Женеве в июне 2021 года; состоялся обмен мнениями по информационной безопасности, лидеры выразили готовность к продолжению практического взаимодействия по борьбе с киберпреступностью; Путин и Байден выразили надежду на то, что будет найдено приемлемое для всех участников переговорного процесса решение по иранской ядерной сделке; обсудили главы государств и состояние двусторонних отношений.

«Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что всё это следствие линии американских властей, которые ещё 5 лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений. Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты», — говорится в сообщении. Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украина в центре внимания

Ключевой темой переговоров, как отметили обе стороны, стала Украина.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединённых Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и чётко дал понять, что США и наши союзники ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации. Он призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», — говорится в заявлении Белого дома.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что американская администрация могла выпустить заранее подготовленный пресс-релиз с выгодными ей моментами, чтобы успокоить истеблишмент Соединённых Штатов.

«Окружение Байдена, видимо, решило сделать такой релиз о том, что Байден предупредил Россию о том, что недопустимо. Я думаю, что реально было не так. Наверное, наш президент с его огромным политически опытом никогда не допустил бы так разговаривать с собой. Уверен, что он чётко обозначил нашу позицию. Что успокаивает, что Байден всё-таки политик старой школы. Будем надеяться что мудрый Байден не позволит перейти «красные линии» и предупредит Зеленского о недопустимости провокаций на юго-востоке Украины и так далее», — заявил сенатор.

Действительно, как сообщил Кремль, президент России на конкретных примерах проиллюстрировал в разговоре с американским коллегой деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», а также высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. «Оттолкнуть НАТО далеко от границ России». О чём будут говорить Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В ответ на утверждения Байдена о якобы «угрожающем» характере передвижений войск РФ вблизи украинских границ и предупреждении о возможном введении санкций в этом контексте Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения территории Украины и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Поэтому Россия, как заявил глава государства, серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с РФ государствах ударных наступательных систем вооружений.

Журналисты спросили Джейка Салливана на брифинге, просил ли Путин Байдена дать обязательство не принимать Украину в НАТО и делал ли американский президент какие-либо уступки в этом смысле, на что он ответил: «Я вам скажу чётко и прямо, что он не давал таких обязательств, не делал таких уступок. Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться».

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Байден пообещал обсудить озабоченности российской стороны по поводу приближения НАТО к её границам со своими партнёрами по альянсу. Представитель Кремля передал в своей интерпретации слова Путина, как он объяснил Байдену разницу между обеспокоенностью США относительно войск РФ и тревогой Москвы из-за приближения НАТО к её границам, однако это «очень сочные определения нашего президента».

«Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог состоявшемуся обмену мнениями по данному вопросу», — рассказал Ушаков.

Помощника президента спросили, планирует ли Россия отводить свои военные подразделения от границ с Украиной после переговоров Путина и Байдена.

«Куда мы должны отводить свои войска? Они же находятся на российской территории. Российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают, и об этом говорил президент РФ», — заявил, недоумевая, Ушаков. «Важнейшая дуэль со времён холодной войны»: что мировые СМИ пишут о разговоре Путина и Байдена © AFP, MANDEL NGAN, Mikhail Metzel

Резюмируя эту часть переговоров, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник выразил мнение, что Путин и Байден договорились фактически реанимировать американо-российский формат переговоров по Украине, и именно в таком двустороннем порядке будут решаться стратегические вопросы, а «нормандскому формату» уготовлена хоть и важная, но всё же дополнительная роль.

Станут ли Путин и Байден миротворцами для Донбасса

По обе стороны линии разграничения рассчитывают на снижение градуса напряжённости после переговоров Путина и Байдена. Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что станет спокойнее вокруг границ страны. На деэскалацию в регионе надеется и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, теоретически, США могут предотвратить кровопролитие в Донбассе, а чего на самом деле хочет Вашингтон — мира или обострения конфликта — будет понятно по линии соприкосновения спустя пару дней после переговоров российского и американского лидеров.

«Если цель — действительно предотвратить войну, это достаточно просто делается: дать понять официальному Киеву, что в случае каких-то провокаций на Донбассе никакой поддержки от Вашингтона они не получат. Если такого рода сигнал от Вашингтона последует Киеву — президент Байден собирался поговорить с Зеленским после переговоров с Путиным, то я думаю, что уже через несколько недель об этой военной тревоге все просто забудут», — уверен руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

О том, по каким признакам можно будет в ближайшее время понять, достигнуты ли президентами РФ и США какие-либо договорённости по украинской тематике, объяснил эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов: если Киев по-прежнему будет заявлять о категорической неприемлемости Минских соглашений, а Вашингтон продолжит риторику о поддержке стремления Украины вступить в НАТО и сохранит интенсивность военного взаимодействия с Украиной, значит, президенты ни о чём не договорились и следует ожидать как минимум ещё большего ухудшения отношений, а то и эскалации боевых действий в Донбассе; а вот смена риторики Киева относительно выполнения Минских соглашений и ограничение военной активности НАТО в Чёрном море свидетельствовало бы о том, что Путин и Байден смогли «нащупать контуры компромисса».

«Северный поток-2»

В 2-часовой беседе президентов России и США не нашлось места для обсуждения энергетики в целом и газопровод «Северный поток-2» в частности, сказал Ушаков. Тем не менее, важные новости по этой теме в то время приходили из-за океана. Эквадорский профессор: участие в перевороте на Украине – самая тёмная и мрачная страница биографии Нуланд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете Конгресса по иностранным делам, выразила ожидания на то, что новые власти ФРГ откажутся от запуска газопровода, если «Россия выступит против Украины».

«Не надо шантажировать Россию «Северным потоком» в связи с Украиной, это бесперспективно. «Северный поток» — это в первую очередь коммерческий проект, выгодный больше Германии», — заявил Джабаров.

Соединённые Штаты могут сколько угодно объявлять о намерении ввести ограничительные меры в отношении компаний, связанных с газопроводом, но до решительных действий так и не доходит. Обе палаты Конгресса согласовали текст оборонного бюджета США, и в нём нет положения о санкциях против «Северного потока — 2» и содержавшегося в первоначальной версии пункта об обязательстве Белого дома регулярно предоставлять Конгрессу доклад о газопроводе.

«Республиканцам нужно было получить какие-то уступки и они разыграли тему с «Северным потоком-2», которая уже мало может повлиять на сам проект, так как он уже построен, и его запуск является важным элементом энергетической безопасности Европы. И поэтому односторонние санкции будут восприняты как наезд на Европу и нарушение дипломатических договорённостей между США и Германией со всеми вытекающими последствиями для трансатлантического сотрудничества и внешней политики администрации Байдена», — объяснил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Изначально ожидалось, что после переговоров с Путиным Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако Белый дом решил перенести этот разговор на 9 декабря, однако американский лидер предпочёл незамедлительно проинформировать об итогах своей беседы с российским коллегой и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главу итальянского правительства Марио Драги.

Несмотря на отсутствие каких-либо договорённостей между президентами России и США по итогам переговоров, обе стороны отмечают, что сам факт продолжающегося диалога двух держав имеет важное значение для урегулирования проблем, существующих сегодня, и для предотвращения возникновения новых конфликтов по каким бы то ни было вопросам.