Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о так называемом экономическом паспорте. Проект должен позволить украинским детям к своему совершеннолетию накопить несколько сотен тысяч гривен. Украина.ру узнавала, есть ли предпосылки для успешной реалиазации инициативы

Что предложил Зеленский

Комментируя свою инициативу, Зеленский описал ее словами «впервые за всю историю». И пояснил, у кого он хочет изымать деньги на реализацию проекта: «Эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины (…). Наши олигархи наконец-то станут настоящими инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю. И это тоже будет впервые за годы независимости нашего государства».

Во внесенном в начале декабря в Верховную Раду законопроекте «Об экономическом паспорте» описывается механизм накопления средства: аккумулироваться деньги будут в Фонде будущих поколений «за счет бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых». Кроме того, новое учреждение будет извлекать доход от инвестирования.

Участниками программы станут граждане Украины до 18 лет. По достижении совершеннолетия вкладчик сможет потратить деньги на обучение в образовательных учреждениях страны, приобретение жилья также на территории страны, лечение. Кроме того, можно будет перевести средства в частную пенсионную организацию.

Цели проекта заявлены благородные.

«Образовательные возможности и перспективы молодых людей на рынке труда будут меньше зависеть от материального обеспечения их родителей», – пояснил Зеленский.

Зеленский заявил, что до 10 декабря у украинцев появится «экономический паспорт» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Возможность использовать средства для лечения поможет детям с тяжелыми болезнями покрыть – хотя бы частично – необходимые расходы», – отметил глава государства.

Подробности сообщил и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов. По его словам, расчеты были проведены Киевской школой экономики. Счета откроют родившимся с 2019-го, совершеннолетия первые участники программы достигнут к 2037, тогда в фонде должно быть 1,8 триллиона гривен. Так как рентных поступлений, скорее всего, не хватит, то государство дополнительно выделит около триллиона в виде взноса.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что на деньги приобретут различные доходные инструменты.

«Это государственное учреждение (фонд – Прим.ред.) размещает средства – они не просто будут лежать на счету — в те инструменты, которые приносят доходы. Ценные бумаги, облигации», – пояснил он, добавив, что приумножать вложения планируется выше уровня инфляции.

Собрать все деньги с олигархов

Сама идея, получить дополнительные средства с недропользователей, не нова. В марте 2021-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов объявил, что государство проведет «аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года».

Собственно, тогда же Зеленский и выдвинул инициативу экономического паспорта, уже тогда связав ее с олигархами.

«Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться недрами, – эти времена закончились (…). Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно – об экономическом паспорте украинца», – пригрозил президент.

Риторика тогда была созвучной действиям Зеленского – он подписал так называемый антиолигархический закон.

Правда, эти слова несколько странно звучали на фоне сделанного осенью 2020-го высказывания премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет пенсий не будет.

«Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика, экономическая демография», — объяснял глава правительства.

То есть в конце 2020-го в государстве реальностью стала перспектива невыполнения рутинных социальных обязательства. Но уже в начале 2021-го глава республики замышляет амбициозный финансовый проект. Эту нестыковку никто в Офисе президента, ни в правительстве не объяснял.

Зеленский похоронил все надежды на переизбрание - Суслов © president.gov.ua

К тому же, «Нафтогаза Украины» сделал рекордное перечисление в бюджет за счет получения примерно трех миллиардов долларов от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

Три или четыре первых места (по версии «Рейтинга» и Государственной налоговой службы) в списке ста крупнейших налогоплательщиков страны занимают недропользователи – «Укрнафта», «Укргазвидобування» и «Нафтогаз Украины». Но первые две фирма являются «дочками» третьей – государственной. Соответственно, правительству предлагается снимать ренту с собственности государства.

Крупный частный добытчик расположился в списке на семнадцатом месте – это Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК). Как сообщали украинские СМИ, в данных государственного реестра конечным бенефициаром публичного акционерного общества ЮГОК числился Ринат Ахметов. Предприятие заплатило в казну 3,5 миллиарда гривен. Это немало, но и не много – в том же году доходная часть бюджета Украины была исполнена в размере 878 миллиардов гривен, из них рента составила всего 332 миллиона.

Однако, всего рентные поступления в 2020-м составили все же свыше 52 миллиардов гривен. Хотя если сейчас изъять эту сумму и поделить на количество детей, живущих в стране по состоянию на 2020-й, то получится менее 7 тысяч гривен. Изменится ли ситуация к 2037 году, если в 2021-м, по сообщениям СМИ, половина бюджета должна была уйти на погашение долгов – вопрос, на который знает ответ, например, Министерство финансов. Оно пока не объясняет, каким образом государство сможет получить много денег. Правда, уже ясно, что ренты не хватит — в Фонд дополнительно перечислят триллион гривен, как планируется.

А иллюстрировать возможность долгосрочных финансовых программы может поведение самого Зеленского, который был вынужден оправдываться из-за того, что деньги ковидного фонда были потрачены на его программу «Большая стройка».

Перспектив нет

Заместитель директора российского Института национальной стратегии Александр Костин считает предложение Зеленского профанацией и пиар-ходом.

«Страна с дефицитным бюджетом, который преимущественно тратится на обслуживание долга и силовые органы, найдет где-то дополнительные деньги? Кто-то будет десятилетиями копить деньги для будущих поколений? Сам же Зеленский потратил деньги ковидного фонда на свою программу «Великого будивницства» («Большого строительства» – Прим.ред.). Потратил в то время, когда люди умирали от недостатка кислорода. Нет никаких вариантов реализовать этот проект», – объясняет он в комментарии Украине.ру.

«Он шоумен, профессионально занимается продюсированием. И команда такая же – посмотрела, что где-то есть подобное работающее, и впихнули в речь президенту. Потому что Зеленскому надо было перебить тяжелое впечатление от пресс-конференции, где он нервно говорил о заговоре Ахметова против него», – уточняет Костин.

Попытка же реализовать предложение главы украинского государства может быть удачной в одном случае – если бизнес обложат дополнительные налогом, чтобы компенсировать появившиеся расходы. Но предприниматели в этом случае встанут на дыбы, предсказывает эксперт.