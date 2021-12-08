Ровно тридцать лет тому назад, 8 декабря 1991 года, были подписаны «Беловежские соглашения», в результате которых прекратил существование СССР. Что же произошло? Как получилось, что не стало огромной страны — всего лишь росчерком трёх перьев — Ельцина, Кравчука и Шушкевича? Мы расскажем о возможных причинах. И добавим немного астрологии

Заговор в Пуще

Тридцать лет несостоявшейся независимости. Что стало с Украиной и ее президентами © коллаж Украина.Ру

Даже сама дата в принципе неверная. СССР существовал ещё минимум 18 дней — до 25 декабря. До отставки Горбачёва.

В строгом юридическом смысле СССР существует до сих пор. Документ был принят с таким количеством нарушений, что его нельзя даже считать документом. Что же тогда подтверждало руководство других республик?

Три руководителя не могли расписываться за всех руководителей республик СССР. Последующие ратификации соглашения — это тоже прямое нарушение законодательства.

Верховный Совет РСФСР не мог принимать решения об изменении Конституции — только съезд Советов народных депутатов.

Ещё в декабре 1991 года формулировка Беловежского соглашения «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование» была признана не имеющей юридической силы. Этот вывод был сделан Комитетом конституционного надзора СССР.

Не говоря уже о том, что Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года подтвердил волю жителей СССР к сохранению Союза.

Но не было воли у тех, кто находился у власти, повернуть события назад.

Хотя страна продолжала сопротивляться, и очень долго, почти десять лет после «Беловежских».

Съезд народных депутатов России трижды отказывался ратифицировать Беловежские соглашения (уже в 1992 году), и так и не сделал этого.

Неоднократно поднимался этот вопрос и позже. В 1998 году Руслан Хасбулатов признавал: «документ не ратифицирован». Так как принимать такое решение мог только Съезд народных депутатов, а не Верховный Совет РФ.

Борис Ельцин нарушил около 10 статей Конституции СССР и РСФСР.

И так далее, и так далее.

Как утверждала комиссия по импичменту президента, созданная в Госдуме РФ в 1999 году, Ельцин в 1991 осуществил «заговор с целью неконституционного захвата союзной власти».

Он, кстати, об этом прекрасно знал. Очевидцы утверждают, что когда Горбачёв попросил его приехать в Кремль и лично доложить, что произошло в Пуще, Ельцин осторожно спросил:

— А меня там не арестуют?

— Ты что, с ума сошел?— ответил Горбачёв.

Референдум «не о том»

Андрей Суздальцев: Если Россия присоединит к себе Украину, это продлится до первого ее раздела © Владимир Трефилов

Украина, как известно, провела референдум 1 декабря. Но в нём не было ни слова о выходе республики из Союза. Требовалось «поддержать Акт провозглашения независимости». Абсолютное большинство голосовавших не имело в виду выход из СССР. Сама формулировка вопроса этого и не предполагала.

Чем потом, кстати, даже хвастался Кравчук.

Этим объясняется парадокс — два диаметрально противоположных ответа на референдумах марта и декабря 1991 года. «За Союз» или «в поддержку Акта независимости»?

Если бы на референдуме поставили вопрос о перемене гражданства, о границах, языке, отказе от огромной страны в пользу националистического «государства-аутсайдера» — получил бы Кравчук поддержку большинства?

Конечно же, нет.

СССР как Зазеркалье

Но не только в юридическом смысле СССР продолжает существовать. В астрологическом — тоже.

Есть одна удивительная закономерность — продолжает работать астрологическая карта создания СССР (декабрь 1922 года).

Советский Союз жив где-то в другом измерении, как коммунистическая Атлантида.

Кстати, с точки зрения астрологии, карта создания СССР — это незыблемая конструкция. Мало что могло поколебать это государство. Несколько устойчивых конфигураций — Парус, Повозка, Большой трин — объединились в одной карте.

В частности, из-за выбора этой очень удачной даты возникли упорные слухи о том, что вожди революции были знакомы с астрологией. Что не кто иной, как Лазарь Каганович был специалистом-астрологом высокого уровня и специально подобрал дату.

Ничто не может быть более далёким от истины. Все, кто сочиняет эту чушь, никогда, видимо, не слышали и не читали, как говорил Каганович.

Это был сугубый практик и реалист, выдающийся организатор, и все его мысли были о «борьбе за дело рабочего класса».

Но есть публикации, где сына киевского сапожника Лазаря Кагановича нарекают «чёрным раввином», которому были якобы доступны тайные коды и тайные знания.

Нет, никаких тайных кодов он не знал. События имеют такие карты, которых заслуживают. СССР имел карту — монолит.

Конечно, рушатся и не такие державы. Были причины и для разрушения даже такой невероятно мощной страны.

Но всё-таки в каком-то смысле СССР продолжает существовать.

Карта СССР отсчитывает время.

А вот карта создания СНГ (на самом деле, разрушения СССР) содержит указания на неожиданную удачу, но тайну, обман и заговор. Луна в соединении с Нептуном и Ураном.

Кстати, оригинал самого Беловежского соглашения исчез. Его не могут найти уже много лет. Обманы, странности, нелепости сопровождают этот документ.

Споры о том, что же всё-таки это было — заговор партийной верхушки или личное решение Ельцина, который был одержим идеей мести Горбачёву, тоже продолжаются уже много лет.

Михаил Горбачёв рассказывал, что «заговорщики» позвонили в первую очередь президенту США Бушу, и только потом — президенту СССР.

«Этот поезд в огне»

Пророческая песня, написанная Борисом Гребенщиковым («Аквариум») в поезде из Махачкалы в Баку в 1988 году. По легенде, слова пришли к нему, когда он смотрел из окна поезда на горящие нефтяные вышки.

Очень скоро «заполыхает» на окраинах великой страны, первый президент России Борис Ельцин скажет: «берите суверенитета сколько сможете» и начнёт первую войну в Чечне.

Как это произошло? Конечно, были объективные, внешние обстоятельства. «Почему рухнул Советский Союз» — на этот вопрос есть много ответов у специалистов (с самыми разными, часто противоположными оценками причин).

Одна из основных — «ползучая контрреволюция». То, что называют сегодня «заговором элит».

И вторая, важнейшая для «разборок элит» — стойкая ненависть Бориса Ельцина к Михаилу Горбачеву, первому и последнему президенту СССР.

Вражда эта началась на Пленуме ЦК КПСС в 1987 году, когда Ельцин внезапно выступил с критикой: «перестройка буксует».

Собственно, началом распада СССР и можно считать 1987 год, когда поссорились Борис Николаевич и Михаил Сергеевич.

Как Горбачев вырастил Ельцина

Что толкнуло Ельцина к выступлению на Пленуме в октябре 1987 года? Скорее всего, желание выделиться, показать себя.

Михаил Горбачев, видимо, примерно представлял, что хочет сказать Ельцин.

Под конец конференции Борис Николаевич вдруг поднял руку, и Горбачёв сказал: «у товарища Ельцина есть какое-то заявление».

Скорее всего, Михаил Сергеевич хотел использовать метод «кнута и пряника». Сначала выслушать выступление Ельцина (направленное против «старой элиты»), а потом использовать его в борьбе против «дедушек в Политбюро».

Вот так всё и началось.

Конечно, ни о какой «борьбе Ельцина против системы» и речи не было.

Ельцин в этот же день раскаялся, признал свое выступление ошибочным. Через несколько дней писал Горбачёву, просил вернуть его в должность первого секретаря Московского горкома КПСС.

На 19 партийной конференции летом 1988 года Ельцин снова выступил с критикой «привилегий» и «застоя». И опять просил о реабилитации в партии. Но снова получил отказ.

Это был опасный поворот событий. Тщеславный и высокомерный человек оказался внизу «пищевой цепочки», когда был уже почти на самом верху (был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС).

С поражением, тем более таким унизительным, он никогда не смирится.

Через год, в 1989-м, Ельцин станет народным депутатом СССР.

Ещё через год, в 1990-м, демонстративно, на Съезде, выйдет из партии.

Ещё через год, в 1991-м, станет Президентом России.

А пока что он безуспешно пытается вернуться на партийную работу.

Советский термидор

Конечно, за Ельциным и Горбачевым стояли партийные элиты, которые хотели собственности и «обогащаться». Условно их можно разделить на «старые» (Горбачев) и «новые» (Ельцин). И новые были более молодыми и более голодными.

«Советский термидор» (то есть контрреволюционный переворот).

Так назвал одну из глав своей книги «Преданная революция» Лев Троцкий. Лев Давыдович писал о том, что новая элита отодвигает народ от власти.

Что выросла новая, коммунистическая буржуазия.

«Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции», — писал Троцкий. Партийный аппарат превратился в «жадную, лживую и циничную касту правителей».

Как показала история, Лев Давыдович во многом ошибался, его идеи о мировой революции оказались утопией. Но что касается бюрократического класса коммунистов — «новых буржуа» — конечно, он был прав.

Именно эта коммунистическая буржуазия стояла за решениями Ельцина и Горбачева. Все эти бесчисленные зав. отделами, инструктора райкомов, обкомов и горкомов. И даже — страшно сказать! — члены ЦК и секретари компартий союзных республик — все услышали призыв "обогащайтесь!".

Советская бюрократия, писал Троцкий, "съест рабочее государство". Именно это и произошло.

Лицом этих групп — старой и новой бюрократии — стали Ельцин и Горбачев. Но всё-таки сам "развал Союза" мог бы и не произойти или произошел бы по-другому. Если бы не история давней вражды двух "бывших коммунистов". И не противоречие их характеров.

«Загогулина, понимаешь»

Знаменитая «загогулина» — слово из личного политического лексикона Бориса Николаевича.

Такие загогулины в его жизни были постоянно. Что-то как будто толкало его «ввязаться в драку». Побыть над схваткой Борис Николаевич не мог.

Гороскоп Ельцина

Раздражительный, высокомерный, решительный.

Меркурий оппозиция Марс. Противоречия и конфликты сопровождают человека всю жизнь. Несдержанность в речи. Постоянные споры и скандалы. В основном, словесная перепалка.

Этого человека многое может раззадорить. Он не смиряется, не принимает удар судьбы. Он идёт напролом.

Острая дискуссия, критика от него и к нему — постоянно. Нетерпение, часто бездумная решительность. За словом в карман не полезет.

Что хорошо (или не очень хорошо, это зависит от обстоятельств) — в ответственный момент человек будет действовать быстро и решительно. Проницателен, имеет деловую хватку. Но очень любит критиковать других. Не склонен к компромиссам.

Часто травмы рук или органов дыхания.

Ещё в детстве Борис Ельцин потерял два пальца на руке.

Уран квадрат Юпитер.

Человек вспыльчивый, с огромным самомнением. Разрушительные эмоции плюс вера в свою исключительность.

Нет чувства меры. Поэтому легко может добиться больших высот (идёт напролом). Но и теряет репутацию по той же причине (идёт напролом, не подумав о последствиях).

Раздражительный, бестактный.

Обожает привлекать внимание толпы. В политике — дешёвый популизм, обещания ради возвеличивания себя.

Разрушительные, асоциальные поступки.

Ссоры, конфликты, игра на публику, эксцентричные выходки.

Склонность к привлечению внимания. У Ельцина это доходило до странного и мучительного гротеска. Насчитывается минимум четыре случая, когда он пытался покончить жизнь самоубийством. Разумеется, играя на публику. Скорее всего, под влиянием алкоголя.

Об одном случае рассказал уже через много лет Горбачев.

Канцелярские ножницы

После отстранения с поста первого секретаря Московского горкома Ельцин (после Пленума 1987 года) попытался разрезать себе грудь канцелярскими ножницами. Был отправлен в больницу, угрозы его жизни не нашли. И через несколько дней, несмотря на его просьбы и многочисленные заверения, что он осознал свою ошибку, Ельцин был от должности отстранён.

Человеком с таким гороскопом, как у Ельцина, движут две силы: гнев и тщеславие.

Ещё первый секретарь Свердловского обкома Рябов (который и выдвинул его впоследствии на свой пост, уходя на должность в ЦК), говорил о Ельцине: «властолюбив, амбициозен, ради карьеры готов переступить через родную мать».

Опасно было оставлять такого человека рядом. Богдан Безпалько: Советский Союз разрушило отсутствие общерусского единства © РИА Новости, Нина Зотина

Горбачев говорил уже много после: «надо было отправить его послом в африканскую страну».

Но почему же не отправили? Ельцин был нужен. Горбачев рассчитывал использовать его против старых членов ЦК. Когда придёт момент. Но все получилось по-другому.

Сатурн оппозиция Плутон.

Эгоизм, упрямство. Эмоциональная холодность. Жажда власти и тотального контроля.

Аварии, катастрофы, политические заговоры. Желание добиться своего, сломав и уничтожив соперника. Компромисс невозможен!

Это была основная черта Ельцина. Компромиссов не будет.

Гороскоп Горбачёва

Дипломат и баловень судьбы.

У Горбачева тот же Сатурн — Плутон по оси Рак — Козерог. Они родились с Ельциным в один год, разница меньше месяца.

Та же непримиримость, неспособность к компромиссам. Жажда власти, эгоизм, упрямство.

Внешне это, правда, выражается значительно мягче. Солнце секстиль Хирон. Великий дипломат. «Скользкий, как Рыба». Он и является Рыбой по солнечному знаку.

Но это такой же непримиримый человек, как и Ельцин. К сожалению, в результате он сам вырастил своего врага.

Горбачёв привык к тому, что все решается за кулисами, интригами и договорами. К открытой схватке он был совершенно не готов.

Солнце трин Юпитер.

Баловень судьбы. Человек, которому многое даётся легко, просто так. Удачно складываются обстоятельства, происходит внезапное везение.

Горбачев был, конечно, совершенно не готов к тем событиям, которые произошли после того, как его противник (выращенный самим Горбачевым) стал президентом России.

Он не понимал, кажется, и того, что произошло в Пуще, и к чему в итоге приведёт.

Страну, которой он руководил, уничтожили росчерком пера. В это время Горбачев продолжал разглагольствования.

Вечером 11 декабря он дал интервью, в котором не было ничего конкретного. Были рассуждения на тему СНГ. «Что это за образование?» — вопрошал Горбачёв.

«Если это что-то типа "облака в штанах", то я в эти штаны не влезаю, пусть их носят другие», — сказал глава государства.

Уже у него не было никаких «штанов», а он продолжал капризно выдвигать свои требования.

Для Ельцина расклад был простой.

После Пленума и «канцелярских ножниц», после того, как он был свергнут с вершины власти, Ельцин ненавидел Горбачёва. А Союзом руководил Горбачёв. И значит, Ельциным тоже.

Как сказал пресс-секретарь Горбачёва Андрей Грачёв: «когда удалось эту мысль донести до сознания Ельцина»… хотя казалось бы, что тут доносить? И что эта фраза говорит о способностях Ельцина здраво рассуждать? Был ли он «болен» уже тогда? То, что у Бориса Николаевича был алкоголизм, не подлежит сомнению.

Тот же Грачёв писал, что зарубежные лидеры, в том числе президент США Буш, всё больше (после триумфального для Ельцина подавления «августовского путча») предпочитали общаться с Горбачёвым, а не с Ельциным, который «регулярно исчезал из поля зрения, "уходил в себя"». Владимир Жириновский: Жалею, что противников СССР не сажали и не расстреливали в 1991-ом © РИА Новости, Илья Питалев

Окружение Ельцина понимало, что ситуация, когда во главе государства стоят два лидера, Горбачёв и Ельцин, и второй постоянно «исчезает из поля зрения», закончится победой Горбачёва «по очкам».

Но когда эту мысль «удалось донести до сознания» вечно исчезавшего Ельцина, Беловежская пуща стала тем местом, где Борис Николаевич «распустил Союз». Хотя цель его была другой — низложение Горбачёва.

Геннадий Бурбулис, игравший важнейшую роль в тех событиях, радостно впоследствии комментировал:

«Над нами никого больше не было!»

«Гудбай, мой мальчик»

А внешне всё ещё было спокойно. Мирный 1991 год.

Декабрь 1991 ничем особенным не отличался от предыдущих. Все ещё жили в огромной стране, пели и слушали одно и то же. Новости были ещё одни на всех. Все беды, которые принесёт росчерк пера Бориса Николаевича и двух его компаньонов в Беловежской пуще, ещё впереди.

Что пели и слушали 30 лет тому назад? Все, кто жил тогда, сразу вспомнят этот год по музыке. Она звучит в голове, и простые мелодии переносят нас в то ещё довольно безмятежное время.

Но тревожные нотки уже звучат. Что-то вроде минорного мажора. Смесь чувств, неясность будущего, новые надежды.

Самые популярные песни 1991:

«Гудбай, мой мальчик», — пела Анжелика Варум.

«Больно мне, больно», — завывал Вадим Казаченко.

«Фотография 9 на 12» Ирины Аллегровой звучала из каждого утюга.

И конечно, «Что такое осень» ДДТ, и тройка — Кинчев, Бутусов и Юрий Шевчук, которые ещё молоды, и рок-н-ролл ещё жив.

Из важных событий:

Всех интересует музыка, литература и светская жизнь. А не «тарифы на коммуналку».

Пугачева ещё не замужем даже за Киркоровым! (Они поженятся только в 1994-м). А Владу Галкину вообще недавно только исполнилось 15, он учится в школе.

Виктор Пелевин только-только опубликовал свой первый сборник рассказов. До «Чапаева и пустоты» ещё целых пять лет.

Войны идут где-то далеко. В Ираке, в Югославии (которую, правда, уже называют «бывшая Югославия»).

В Нагорном Карабахе в декабре 1991 только проведут референдум о независимости от Азербайджана, в котором 99,89 процентов выскажутся «за».

Уходит огромная эпоха. Никто этого до конца ещё не понимает.

Над всем Союзом ещё безоблачное небо.