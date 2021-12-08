Ровно 8 лет назад, 8 декабря 2013 года, в Киеве на бульваре Шевченко был варварски снесен и разрушен памятник Владимиру Ленину. С последующими улюлюканьем и ритуальными плясками толпы с ломами и молотами в руках над поверженным монументом, который с самых первых минут стал коммерческим проектом «победителей»

Одну кувалду для ударов варвары передавали из рук у руки, чтобы каждый мог засвидетельствовать свою ненависть. Это вызвало возвышенные визги восторга по всему пост-СССР и даже в Нью-Йорке.

Но уже через несколько дней в украинском сегменте интернета появилось объявление: «Продам кусочек последнего киевского Ленина….Памятник находился на бульваре Шевченко в Киеве с 5 декабря 1946 года. Монумент был изготовлен из редкого материала — карельского кварцита, из него строили Мавзолей в Москве. Автор памятника — скульптор Сергей Меркуров. Стоимость частичек Ленина зависит от части тела и веса. Ладонь стоит 1 тыс. грн, кусочек руки — 750 грн. Куски ног и туловища продаем на вес — 50 грн за кило. Голова — бесценна. За нее предлагайте свою цену». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«Справедливый гнев народа» и «освобождение духа» пошли на продажу, только подтверждая суть и происходящего, и внешнего заказа на него. Варвары хотели поживиться дважды: срубить бабло и оптом (за снос), и в розницу (не пропадать же добру).

Но в этом объявлении всё — правда. За исключением того, что именно этот памятник Ленину был в столице Украине снесен ни последним, ни первым. Он был единственным до 2009 года представляющим историческую ценность и являющимся произведением искусства, в Киеве. Его автор, народный художник СССР Сергей Меркуров, демонстрировал свое творение в советском павильоне на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Вместе с памятником Иосифу Сталину, который сейчас находится в Москве в парке «Музеон», а до этого в натуральном виде был установлен на канале имени Москвы в Дубне.

Долгое время этот памятник Ленину в Киеве значился в реестре памятников национального значения Украины, пока 3 августа 2009 года постановлением правительства Юлии Тимошенко монумент не был исключен из этого реестра и таким образом потерял статус памятника и охрану со стороны государства. Так Ленину отомстили за то, что он якобы наряду с другими своими соратниками-большевиками был причастен к организации массового голода и политическим репрессиям.

Наказанием истории тогда пробавлялся некто Виктор Ющенко, первый майданный президент и бенефициар «цветной — оранжевой — революции», которой удачно прикрыли первый состоявшийся антиконституционный переворот 2004-2005 годов. В 2009 году он подписал указ № 432/2009 «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов на Украине», которым и дал официальный старт тому, что потом получило название «ленинопад» — демонтаж памятников и памятных знаков, а также по переименованию в установленном порядке населенных пунктов, улиц, площадей, переулков, проспектов, парков и скверов, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению голодоморов и политических репрессий во всех населенных пунктах Украины. Как в Черном море встретил старость британский «Ленин» © из собрания Лемачко Б.В.

Тогда же, в 2009-м, очень ретивые украинские националисты Ленину на памятнике отбили нос, за что через четыре года, летом 2013-го, были осуждены на разные сроки ограничения свободы с отсрочкой приговора. Уже в декабре того же года они вновь куражились над памятником. А потом предводитель первых «лениноборцев» — Николай Кохинивский — создал сначала карательный «Добровольческий батальон ОУН», с которым воевал в Донбассе, а потом одноименное «Добровольческое движение ОУН», которое громило российские «Сбербанк» и «Альфабанк» и Россотрудничество в Киеве, пыталось с оружием в руках разгонять мирные марши «Бессмертного полка» на День Победы.

Именно снос этого памятника Ленину в Киеве напротив Бессарабского рынка и в начале главной улицы столицы — Крещатика стал и символом всего «ленинопада», и стартом его завершающей стадии. За последующие годы в Украине были снесены практически все учтенные и не учтенные памятники, памятные знаки и даже бюсты Ленина. А весь «ленинопад» — это страшная и успешная история переформатирования Украины, основанная на политическом отцеубийстве.

На снесенном в Киеве памятнике Ленину с одной стороны была табличка с его словами ««При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единения о ней не может быть и речи». И именно вот это — чистая правда.

О Ленине в украинских словарях сказано, что он — «российский и советский политический и государственный деятель, революционер, создатель партии большевиков, один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР и СССР». Но он еще и чисто украинский политик. Если кто и создал Украину в начале ХХ века, отстоял ее государственность в борьбе со своими же однопартийцами, прирезал к ней Донбасс и всё то, что сегодня называют «Новороссией», и даже сделал основоположницей великой страны СССР, так это Ленин. А уже потом его соратники — Иосиф Сталин и Никита Хрущев — создали Украину в том виде, в котором она почти сохранилась до провозглашения независимости 24 августа 1991 года. До сегодняшнего дня такая Украина уже не дожила. Тот же «лениноборец» Ющенко отдал Румынии шельф у острова Змеиный в Черном море. А другие такие же ниспровергатели не смогли удержать в Украине «подарок Хрущева» — Крым, ушедший в Россию после второго антиконституционного переворота 2014 года, тоже замаскированного под «революцию достоинства». Неподвижные звезды. Владимир Ленин, Надежда Крупская и Инесса Арманд

Но из песни слова не выкинешь — именно Ленин был отцом нынешней Украины, во всяком случае той самой, которая обрела независимость в 1991-ом году и именно ему, как отцу основателю, больше всего досталось от националистов и так называемых "патриотов".

Но таков, похоже, и был план тех, кто с обретения независимости Украины 30 лет назад видел в ней исключительно гигантскую «АнтиРоссию» — страну, смысл существования которой был определен во всевозможном и тотальном противодействии России. И началось это переформатирование именно с «ленинопада»: уже 26 августа 1991 года исполком Киевского горсовета принял решение об удалении из общественных мест всех памятников «героям коммунизма». А черед две недели начали демонстративно демонтировать памятник Ленину на площади Великой Октябрьской соцреволюции, которую переименовали в Майдан Независимости.

Характерно то, что тогда еще существовал СССР, но его разрушители уже действовали целенаправленно и осознанно — сносили то, что еще совсем недавно казалось советским гражданам святым и незыблемым, символизировало мощь социализма, коммунизма и советской власти. Психологически и нравственно били в души и в сознание граждан, разрушая устоявшие стереотипы, устои и даже традиции, освобождая граждан от «химеры совести», как это называли в гитлеровской Германии.

Но, с другой стороны, началось-то все именно с Ленина и ленинцев, которым просто через 70 лет прилетела такая страшная ответка. Именно они под песню «отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног! Нам не нужны златые кумиры…» под обломками памятников императорам и царским министрам с генералами похоронили ненавистную им Российскую империю и весь старый политический и нравственный уклад. Ленин, Сталин и Тимати: скандал со школьными дневниками гремит на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И думали, что навсегда. Но нет. И теперь их шустрые, наглые и циничные последователи под обломками «ленинопада» целенаправленно и системно переформатируют и политическую систему, и нравственный уклад, и культурно-духовные традиции. На этот процесс есть внешний заказ, выделены огромные деньги, разработаны технологии и методы а значит, нашлись и ретивые продажные исполнители. И получилась некая передача страшной эстафеты, изначально вылившаяся символичное «повешенье вешателей»: перед Лениным на площади революции стояли четыре бронзовые фигуры — рабочего, крестьянина, рабочей и матроса высотой в 5,25 метра, которые и гробили старый мир по ленинской указке. Вот их отдирали от вождя и переносили на грузовики металлическим тросом за шеи.

А чтобы понять масштаб происходящего, достаточно вспомнить, что на момент обретения Украины независимости в ней, по разным оценкам, было 5500 памятников только Ленину. Их уничтожали, как уже было сказано, в два этапа, и уже к 2017 году в Киеве снесли последний памятник вождю, обнаруженный в промзоне бывшей швейной фабрики Голосеевского района. И здесь тоже было символично все. И то, что исчез пролетариат с закрытой фабрики, и памятник его вождю сначала все забыли, а потом легко снесли. И то, что «лениноборцы», как всегда, наварили на борьбе с «проклятым прошлым» дважды. Сначала коммунальщикам заплатили официально, но исполнители статую якобы «не нашли» и сдали липовый протокол о сносе. А потом, когда обнаружили изваяние Ленина целым и невредимым, пришлось платить второй раз уже «добровольцам».

И вывод из это ситуации, конечно же, напрашивается сам собой. Он прост, как ответ на главный вопрос: может и сможет ли нормально жить и развиваться страна, в которой дважды за сто лет по памяти, нравственности, духовному коду и национально-культурной идентичности проходились кувалдами и грейдерами?

Сам Ленин отвечал на памятнике самому себе: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда».

Но где этот славный народ? Правнук автора снесенного памятника Ленину у Бессарабки Антон Меркуров еще в 2013 году сказал: «Я против восстановления или реставрации этого памятника. Урон, нанесенный вандалами, непоправим. Так распорядилась история. Пусть эти обломки служат будущим поколениями, напоминая о том, что их предки были глупыми, жестокими и необразованными обезьянами». Лучше и не скажешь. Многим украинцам в Украине еще, похоже, предстоит мучительное и длительное «происхождение человека» строго по Чарльзу Дарвину. Но кувалды у них уже есть, а памятники вот закончились…