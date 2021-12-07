Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля

Тарифы на услуги ЖКХ на Украине неминуемо вырастут. Местные жители это прекрасно понимают, поэтому многие переходят на альтернативное «биотопливо». Чем это грозит стране, разбиралось издание Украина.ру

Украинцев ждет резкое подорожание коммунальных услуг. Такой вывод сделали эксперты, опрошенные Министерством экономики Украины. Они подсчитали, что стоимость газа для населения может вырасти уже в 2022 году на 20%, электроэнергии на 17,5%, отопления и горячей воды — на 16%. В ведомстве подчеркнули, что это не официальный прогноз, рост цен может отличаться от приведенных цифр.

Задача — оставить Украину без газа: Коломойский начинает и выигрывает © скриншот видео "BIHUS info"

Возможно, это повышение цен и не состоится: «Нафтогаз» выступил с предложением перевести их обратно на тариф в 8 грн за куб.

Этот вопрос рассмотрит украинская нацкомиссия по регулированию тарифов в энергетике и ЖКХ (НКРЭКУ) 9 декабря. Однако сам порядок повышения цен до уровня рентабельности, который составляет сейчас 47 грн за куб газа, говорит о том, что населению лучше заранее начать затягивать пояса.

Просчеты властей и мировые цены

Вина за нынешний рост цен лежит на украинских властях, поспешно и необдуманно привязавших стоимость газа на внутреннем рынке к котировкам европейских торгов на краткосрочном рынке (споте). Сейчас европейские цены на газ находятся на сверхвысоком уровне — стабильно выше $1000 за тысячу кубометров.

Украинские промышленные потребители вынуждены покупать газ в лучшем случае по 30 грн за кубометр. Рост стоимости энергоносителей автоматически приводит к инфляции — удорожанию всей продукции украинских предприятий. Перспектив снижения цен на газ в текущем отопительном сезоне не наблюдается, так как единственный способ этого добиться — запустить «Северный поток-2», а с этим ни Германия, ни Еврокомиссия спешить не собираются, а Украина изо всех сил противодействует.

Следует отметить, что дефицит газа в ЕС вызван в основном политикой «энергоперехода», которая вынуждает энергокомпании все больше сокращать добычу газа. Но нынешний дефицит газа вопреки всем «зеленым» устремлениям спровоцировал рост спроса в той же Европе на «грязный» уголь. Это естественным образом привело к дефициту угля на мировом рынке.

На Украине этот дефицит усугубился потерей шахт в Донецкой и Луганской республике. Киев сам отказался торговать с ДНР и ЛНР, и теперь расплачивается за это.

Из-за дефицита газа и угля многие жители Украины вынуждены переходить на альтернативные твердотопливные энергоносители — торфяные брикеты, дрова и тому подобное. Но и они дорожают и становятся дефицитом.

Торфяной бум

Смолинский торфозавод, один из шести оставшихся на Украине производителей торфяных брикетов, переживает бум спроса и работает на износ.

«Остался еще в живых один пресс, который тоже постоянно выходит из строя. А спрос на нашу продукцию, особенно при сегодняшней ситуации, когда с газом такая напряженка, колоссальный», — рассказал главный инженер завода Андрей Страхов.

По его словам, завод не успевает обрабатывать все заказы. Такой потребности в торфе не было даже во времена СССР, подчеркнул он.

Когда вся огромная страна работала как один слаженный механизм, на Украине функционировало 37 торфобрикетных заводов. Но после обретения незалежности в 1991 большую их часть просто распилили на металлолом, а оставшиеся выживали как могли, снабжая окрестные домохозяйства и продавая небольшую часть своей продукции в Словакию, Чехию и Польшу.

В основном еле сводили концы с концами. Например, Смолинский торфозавод несмотря на возросшие в последние месяцы прибыли не может позволить себе потратить $250 тыс — смешные деньги для современной энергокомпании — на закупку нового пресса.

Просят у областных властей, их представители приезжают, с задумчивым видом кивают головами и уезжают, оставляя после себя только расплывчатые обещания.

«Мы должны отработать данный вопрос. Для этого уже на следующей неделе проведем специальное совещание, на которое пригласим представителей силовых ведомств, налоговое руководство Фонда госимущества с целью выработки неотложных механизмов по спасению Смолинского завода и вообще этой отрасли в области», — заявил замглавы Черниговской облгосадминистрации Дмитрий Иванов, побывавший на заводе в декабре.

Все предыдущие аналогичные обещания представителей украинской власти заканчивались ничем, отметили в руководстве завода.

Между тем разведанные на Украине залежи торфа эквивалентны более чем 800 млн тонн угля, которого в стране потребляют 40-50 млн тонн ежегодно. Условно говоря, если бы уголь на Украине исчез, то еще до 20 лет можно было бы топить торфом, добывать который, к слову, намного легче и безопаснее, чем уголь.

В условиях дефицита традиционных энергоносителей богатая торфом Украина могла бы его использовать, если бы не уничтожила почти все свои перерабатывающие заводы. Поэтому сейчас те люди, у которых нет центрального отопления — а это немногим менее половины украинских домохозяств — могут отапливать свои дома только дровами.

Черное будущее украинских лесов

Пока еще не все украинские леса вырублены — однако все идет именно к этому. Страну просто захлестывает волна «черных лесорубов», которые уничтожают не только леса, но и городские зеленые насаждения.

Сообщения о задержании того или иного «железного дровосека» появляются практически во всех регионах Украины. Обязательный атрибут — бензопила. Как правило, есть и грузовичок, на котором вывозят лес. Это происходит практически во всех украинских областях, где еще остались деревья.

Например, в Донецкой области исчезают лесопосадки, которые закрывали сельхозугодья от пыльных бурь. Как выяснилось, ясень, дуб и акация, которые сажались для этого, очень даже неплохо горят.

Людей не останавливают штрафы до 20 тыс. грн за одно дерево. Например, задержанный декабре в Одесской области мужчина спилил их более ста в лесопосадке и планировал древесину продавать. Теперь с него хотят взыскать свыше 300 тыс. грн (816 млн рублей).

Еще один житель Одесской области был пойман в Белгород-Днестровском на горячем: в тот самый момент, когда на улице города спилил дерево. У него тоже была бензопила и машина.

ЕС победил карпатский лес: власти Украины не способны защитить природные ресурсы страны © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского «Слуга народа».

На сколько хватит украинского леса при промышленных масштабах его использования, нынешние эксперты подсчитывать не рискуют. Никто не знает истинных масштабов вырубки.

Еще в 2011 году глава Гослесагентства Виктор Сивец заявлял, что леса хватит еще на 300 лет, если вырубать его по 15 млн кубометров в год. Но этот прогноз вряд ли сбудется: дрова чем дальше, тем больше становятся главным энергоносителем на Украине

На пути в Северную Корею

Некоторые уже переделывают свои авто на дровяную тягу. Например, житель Волынской области Олег Семенюк еще два года назад установил на свою «Волгу» агрегат, который, по его словам, производит газ из древесины.

В газогенератор засыпаются дрова, образовавшийся от сгорания дров газ поступает в двигатель.

Изобретатель рассказал, что 2-3 кг дров заменяют ему литр бензина, а переоборудование машины обошлось ему в смехотворную сумму — 3 тыс. грн.

Аналогичные конструкции до сих пор можно наблюдать в Северной Корее, которая гораздо менее богата энергоносителями, чем Украина.

На самом деле это только на первый взгляд противоречит объявленной Киевом после майдана «евроинтеграции». ЕС стремится к практически такому же будущему, спешно отказываясь от традиционных энергоносителей и принуждая к этому такие страны, как Украина.

Постоянное падение уровня добычи собственного газа, закрытие собственных угольных шахт и поспешный переход на «зеленую» энергетику неумолимо вгоняют Украину в новый каменный век.

Времена, когда зарядить свой айфон станет роскошью для украинца, не за горами. Ну а пока страну ждут либо «холодные» бунты, либо усиленная вырубка и так уже изрядно «облысевших» лесов.