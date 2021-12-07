На вторник, 7 декабря, запланированы переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа пройдёт в онлайн-формате. Реакция мировых СМИ на предстоящее событие – в обзоре издания Украина.ру

Американские СМИ продолжают писать о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, но, кроме этого, предстоящая встреча президентов используется ими во внутриполитической борьбе.

Так, телеканал «Фокс ньюс» публикует интервью отставного американского генерала Джека Кина, бывшего заместителя начальника штаба армии США, озаглавленное «Путин считает Байдена слабым мировым лидером на фоне потенциального вторжения России на Украину». На вопрос ведущей, думает ли генерал, что Россия вот-вот вторгнется на Украину, Кин дал решительный утвердительный ответ. Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В сложившейся ситуации генерал обвинил президента Байдена и его «слабую» администрацию.

По его словам, Россия видит, что администрация Байдена выбирает умиротворение и поиск договорённостей вместо решительного противодействия, и это якобы вдохновляет Россию и другие «враждебные» страны — Китай и Иран — на «агрессивные» действия.

Кин утверждал, что политика экс-президента Дональда Трампа была решительной и твёрдой.

«Наши противники понимали это. Думаю, что… они видят у нас слабость. Мне не нравится говорить об этом, но таков вывод, который приходится делать», — утверждает генерал.

По его словам, американская политика «слишком пассивна», уже весной этого года НАТО должно было осуществить массовое размещение своих сухопутных войск в Польше и массивные поставки оружия на Украину.



«Доверие к США под угрозой» — предупреждает другая статья, опубликованная тем же телеканалом.



«Остановить вторжение России!» Кто критикует Байдена за «мягкость» к Москве © коллаж Украина.Ру , президент Института мировой политики и бывший заместитель министра обороны США, чьё мнение приводит издание, утверждает, что «жёстких разговоров администрации» недостаточно, необходимы меры, включая предоставление Украине большого количества оружия.

«Они [администрация] говорят много правильных вещей, но они должны подкрепить это, я думаю, надёжным пакетом, который усилит сдерживание. Соединённым Штатам действительно следует подумать о надёжном пакете оборонительного оружия», — заявил Андерсон.

С другой стороны, на сайте телекомпании «Си-эн-эн» в статье, посвящённой американской внутренней политике, Трамп критикуется за подрывную антидемократическую деятельность, в то время как президент Байден должен противостоять «агрессивному» Путину.

Встреча президентов, внимание на которой «будет сосредоточено на озабоченности российской агрессией на Украине», упоминается в статье как повод для нападок на Трампа.

«Пока Байден пытается предотвратить потенциально смертоносное и дестабилизирующее военное вторжение в Восточную Европу, Трамп и его союзники наращивают свои усилия по проникновению в корни и ветви американской демократии. В преддверии нового сезона выборов бывший президент… переходит в наступление», — беспокоится автор «Си-эн-эн».

Британская газета «Таймс» публикует статью под заголовком «Байден должен сопротивляться участию в путинской игре в покер».



По утверждению газеты, Россия ответственна за кризис на Украине, который теперь предлагает решить, если Запад «склонится перед её требованиями». «Таймс» также рассказывает, что участие в видеоконференции с Байденом придаст российскому лидеру международный престиж, «которым он наслаждается».

Лондонская «Таймс» продолжает пугать своих читателей российским вторжением © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

«Озвученный список желаний [России] — это формальная остановка расширения НАТО, ограничение военного присутствия на её [России] границах и фактическое расчленение Украины. Но реальная выгода намного больше: окончание порядков, обеспечивавших безопасность в Европе после 1991 года. Россия больше не будет связана обещаниями и стандартами прошлого. Добро пожаловать в новый мир, где царит право силы», — утверждает «Таймс».

Украина, продолжает автор, это «успешная многонациональная, многоязычная и многопартийная демократия», и именно поэтому она столь невыносима для «российских пропагандистов».



Динамичная сказочная страна. «Нью-Йорк Таймс» восхищается Украиной © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Россия запугивает соседей, и в результате Швеция теперь укрепляет свою оборону и связи с США и Великобританией, утверждает автор.

«Мы должны сказать Путину, что его жалобы абсурдны. Вместо этого мы [в НАТО] ведём внутренние переговоры о том, как бы его умиротворить», — заканчивает автор «Таймс».



Совершенно иное мнение высказывает немецкая газета «Тагесцайтунг».

«Обе стороны должны пойти на разрядку напряжённости», — гласит заголовок опубликованной там статьи.



Автор считает, что одностороннее требование к России потерпит неудачу. Он напоминает, что рост напряжённости между РФ и НАТО начался вовсе не с событий на Украине, а с политики НАТО по расширению военного блока.

«Обещание, которое госсекретарь США Джеймс Бейкер, канцлер Германии Гельмут Коль и министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер достоверно дали президенту СССР Михаилу Горбачёву в начале февраля 1990 года, было нарушено. Расширение на восток было серьёзной исторической ошибкой со стороны НАТО. В центре внимания должен был быть «общеевропейский дом», предложенный Горбачёвым, и создание системы коллективной безопасности с Россией в рамках ОБСЕ; такая система также обеспечила бы надёжную защиту для Польши и стран Балтии. Сегодня, к сожалению, эта ошибка, вероятно, уже необратима», — считает газета.

«Согласимся на ничью». Венгерский эксперт о том, как США «кинули» СССР и Горбачева © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В качестве одного из шагов по разрядке напряжённости предлагается американско-российская договорённость по отказу от поставок оружия, соответственно, киевскому правительству и непризнанным республикам Донбасса.



Испанская газета «А-Бэ-Сэ» публикует статью под заголовком «Важнейшая дуэль со времён холодной войны».



По мнению газеты, нынешняя напряжённость может сравниться со вводом советских войск в Афганистан в 1979 году, которое «разожгло противостояние между Западом и коммунистическим блоком до уровня, близкого к мировому пожару».

С целью снижения напряжённости Владимир Путин и Джо Байден проведут во вторник видеоконференцию, чтобы обсудить, в основном, ситуацию вокруг Украины, но также и другие двусторонние вопросы, информирует издание.



Китайская газета «Глобал таймс» сообщает: «Видеоконференция Путина и Байдена привлекает внимание всего мира, в то время как напряжённость растёт». Обозреватель газеты также считает нужным упомянуть, что, кроме событий вокруг Украины, будут обсуждаться другие вопросы. Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным

По его мнению, очень маловероятно, чтобы Россия и США достигли согласия в течение встречи, поскольку напряжённость между двумя странами носит «структурный характер».

«В последнее время отношения между США и Россией были неустойчивыми. США обвинили Россию в размещении вооружённых сил вдоль границы с Украиной, в то время как Россия обвинила США в военной активности, угрожающей региональной стабильности», — пишет газета.

Китаю следует оставаться в стороне от конфликта, считает эксперт газеты, и обеспечивать защиту своих граждан и инвестиций на Украине. Споры и конфликты должны разрешаться в рамках диалога и консультаций, добавляет он.