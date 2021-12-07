В Москве 7 декабря происходит событие, исключительное по своему масштабу — открывается десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Движение поездов будет осуществляться на участке от станции «Мневники» до станции «Каховская»

Подарят машину: Собянин объяснил, почему москвичам нужно срочно прививаться от COVID-19 © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сергея Собянина, одновременный старт сразу десяти станций станет первым случаем в истории развития столичного метрополитена.

«Новый участок позволит значительно улучшить транспортную доступность для горожан и разгрузить центральные станции, которые ранее использовались исключительно для пересадок», — сказал градоначальник.

Участок Мневники — Каховская свяжет шесть линий: Филевскую, Арбатско-Покровскую, Калининскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую. И 11 жилых районов с общим населением почти полтора миллиона человек.

Подсчитано, что с запуском этого участка на юго-западе Москвы значительно разгрузятся не только радиальные линии, но и наземные транспортные артерии.

Из десяти новых станций БКЛ семь являются пересадочными. С них можно попасть на другие ветки метрополитена и обе линии Московских центральных диаметров. Например, со станции «Кунцевская» БКЛ можно пересесть на одноименные станции Арбатско-Покровской и Филевской линий Московского метро, а с «Воронцовской» — на «Калужскую» Калужско-Рижской линии.

В результате жителям западных районов, того же Крылатского, необязательно ехать через центр, чтобы попасть на юго-запад. Если до открытия участка БКЛ от станции «Крылатское» до станции «Профсоюзная» необходимо было вначале доехать до «Киевской», затем две станции по кольцу и потом по Калужско-Рижской линии, то теперь этот путь может пролегать в обход центра города. В частности, начиная с 7 декабря, жители Крылатского смогут доехать до «Кунцевской», пересесть на Большую кольцевую линию, доехать до станции «Воронцовская» и пересесть на «Калужскую», откуда «подняться» на две станции вверх и оказаться на «Профсоюзной».

Впрочем, насколько реально сократится время в пути из-за увеличившихся вариантов выбора маршрутов, пока неизвестно. Однако, по некоторым прогнозам, на пересадочных узлах в пределах Садового кольца станет свободнее на 25-30%.

«К рекордному запуску Большой кольцевой линии, именно этого участка, мы оптимизировали маршруты наземного городского транспорта, чтобы нашим пассажирам было удобнее добираться до новых станций», — сказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По словам экспертов, открытие Большой кольцевой линии несколько изменит деловую активность в столице. Теперь большим спросом будут пользоваться офисные здания, расположенные в непосредственной близости от БКЛ, что объясняется значительным ростом их транспортной доступности.

Общая протяженность БКЛ составит 70 километров. Чтобы замкнуть кольцо полностью, необходимо достроить два участка — от станции «Электрозаводская» до «Савеловской» и от станции «Нижегородская» до станции «Кленовый бульвар» в районе Нагатинский затон. Всего в состав БКЛ войдет 31 станция. Само же кольцо «пересечет» все ранее существующие линии Московского метро, с возможностью пересадок на них.

Торжественное открытие 10 станций посетит столичный мэр Собянин. Более того, в церемонии запуска движения примет участие и президент России Владимир Путин, правда, по видеосвязи.