В понедельник, 6 декабря, президент Владимир Зеленский подал в парламент обещанный законопроект об экономическом паспорте украинца. Документ предлагает перечисление денег за использование недр Украины на персональные счета детей, родившихся после 2019 года. Деньгами они смогут воспользоваться по достижении 18 лет

Основой для законопроекта Зеленский называет «ресурсный» закон, недавно принятый Радой, о повышении налогов и ренты за использование недр.

Сколько обещают и сколько реально накопить

Анатомия обмана. Как Зеленский старается для детей, не забывая про себя © коллаж Украина.Ру

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает, что средства от увеличения налогов и ренты будут вкладываться в облигации госзайма, но они уже имеют признаки финансовой пирамиды. Гетманцев оценивает сумму, которые через 16 лет смогут получить украинцы 2019 года рождения, в 10 тысяч долларов.

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия через пару дней после заявления Гетманцева в два раза поднял сумму. По его мнению, украинцы смогут получать по 20 тысяч долларов. Правда, он сделал оговорку, «если будет благоприятная экономическая ситуация», а ее на Украине не было последние лет тридцать.

«Слуги народа» приводят в пример ОАЭ, где государство платит гражданам по достижении совершеннолетия $100 000. Однако Украина по запасам углеводородов отнюдь не похожа на эмираты, а по количеству граждан — значительно больше. В ОАЭ население около 10 миллионов, но 70% из них — рабочие из других стран, которые никаких выплат не получают. Проще говоря, там речь идет о 3 миллионах населения максимум.

Поскольку на Украине в среднем рождаются около 300 000 детей ежегодно, то к 2037 году государство должно будет выплачивать им по 3 миллиарда долларов ежегодно — сумму, превышающую доходы за транзит российского газа, прекращение которого Киев рассматривает, как финансовую катастрофу. Если же брать в расчет оценки Арахамии, то сумма удваивается — 6 миллиардов долларов в год.

Однако экономист Александр Охрименко был не столь оптимистичен. По его оценкам, накопить можно будет не больше 1 тысячи, и не долларов, а гривен, а какой курс гривны будет через 16 лет, об этом никому не ведомо.

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев, оценивая доходы от ренты, полагает, что речь может идти о сумме в 5-6 тысяч гривен.

«Больших запасов нефти и газа у нас нет, а рента на железную руду вряд ли обеспечит заявленный президентом уровень в 10 тысяч долларов по достижении 18 лет. Мне уже встречались подсчеты наших экономистов, согласно которым более реальна сумма в 5-6 тыс. грн в год», — говорит Богатырев.

Экономист Алексей Кущ тоже отмечает слишком завышенные ожидания от доходов от ренты за использование недр.

«Только лишь за счет ренты, наполнить эти счета не получится. Создавать национальные резервные фонды за счет ренты могут разве что нефтяные страны. В Украине же рента небольшая — около 40 млрд грн в год, то есть выходит по 1000 грн на человека. И даже "честная рента" на железную руду ситуацию не спасет, ведь за счет этого получится увеличить рентные платежи в 2-2,5 раза», — говорит экономист.

Ресурсов становится меньше

Только детям, и никому другому. Как Бендер вдохновил Зеленского © коллаж Украина.Ру

Международная научно-исследовательская организация Global Footprint Network с 1987 года ежегодно оценивает так называемый экологический долг. Ученые подсчитывают, сколько ресурсов потребило человечество и отдельные страны за год, сколько из них можно воспроизвести, а сколько приходится потреблять «в долг» — за счет будущих поколений.

Быстрее всего расходуют ресурсы жители Катара и Люксембурга — буквально за полтора месяца в году. Для Украины День экологического долга наступает в начале августа, то есть оставшиеся 4-5 месяцев года Украина живет как бы в долг перед будущими поколениями, потребляя больше ресурсов, чем природа может дать.

В прошлом году, например, государственная компания «Укргаздобыча» заявила, что запасы пяти крупнейших газовых месторождений страны истощены более чем на 80%. Компания признала, что технологически простые для извлечения запасы газа на Украине почти исчерпаны и необходимо разрабатывать технологии в сфере глубинного бурения (глубже 5000 м.) и добычи на шельфе Черного моря. Такое бурение требует крупных капиталовложений — это так называемые «трудноизвлекаемые запасы».

В начале текущего года руководство ДТЭК «Нефтегаз» Рината Ахметова заявляло, что они могли бы заняться таким бурением, если им снизят ренту за использование недр, иначе добыча будет нерентабельной. Однако недавним законопроектом рента как раз повышается.

В этом году с началом отопительного сезона на Украине возник острый дефицит угля. Его приходится везти баржами из США, хотя еще недавно Украина сама продавала уголь. Причин дефицита несколько: Евромайдан, после которого значительная часть шахт ушла вместе с Л/ДНР, обязательства перед западными партнерами по сокращению добычи угля, а также длительный отказ модернизировать эту отрасль.

«К сожалению, за последние 30 лет Украина утратила ведущие позиции в мире по добыче и экспорту угля. Причины тому как объективные, так и субъективные, главные из которых: истощение запасов, глубина залегания угольных пластов и износ оборудования не дают сделать отрасль эффективной. В результате ежегодно государство выделяет из бюджета миллиарды гривен на поддержку угольной отрасли», — отмечает украинский экономист Владимир Коваль.

Падает и добыча нефти. Если в 1972 году в УССР добыли рекордные 14,4 млн тонн нефти, то почти 30 лет спустя, в 2001 году, на Украине добыли лишь 3,7 млн тонн, а в 2019 году — 1,6 млн тонн.

Одним из наиболее ценных ресурсов на Украине всегда считалась сельскохозяйственная земля. Однако из-за чрезмерной распашки пойм, берегов рек, эрозии уже подвергнуто до 60% сельскохозяйственных земель. Интенсивное выращивание таких культур, как подсолнечник и кукуруза, ведет к быстрой деградации почв. Аграрии часто нарушают принцип севооборота и не дают земле восстановиться. Для рекультивации необходимы удобрения, а минеральные удобрения — это, прежде всего, природный газ, который слишком дорог.

Из-за неправильного хозяйствования 6,5 млн га земель за последние годы вообще стали непригодными для сельского хозяйства. Содержание гумуса, ключевого показателя плодородия, за последние сто лет на Украине уменьшилось на 20%, и процесс этот продолжается.

Стремительно теряет Украина последние годы и свои леса — преимущественно из-за бесконтрольной вырубки ради экспорта древесины в ЕС. По данным Госслужбы статистики, за 10 лет на Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад лесов было на четверть больше. Уже сейчас Украина считается одной из малолесистых стран Европы — лесами покрыто 16% территории, а по нормам должно быть не менее 20%.

Легализация колониального управления. Зачем Зеленскому закон о множественном гражданстве © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк Елена Ремизова говорит, что все годы независимости страна «донашивала» разведанные советские запасы, а для разведки и разработки новых месторождений нужны крупные средства, которые в перспективе могут и не окупиться.

«В целом в украинской горной отрасли имеет место такая ситуация: мы "донашиваем" те месторождения, которые были разведаны еще при СССР, а разведка новых идет очень слабо. Следовательно, когда старые месторождения будут истощены, отрасль может попросту остановиться! Здесь есть вот какой нюанс: бизнес не начнет бурить на пустом месте и не станет вкладывать огромные суммы в разведку с непредсказуемым результатом.

Бизнес хочет купить у государства лицензию на разработку разведанного месторождения, которое имеет четкие контуры и которое детально описано. То есть выяснять, какие сокровища у нас есть в подземных закромах, должно именно государство, чтобы торговать лицензиями на разведанные месторождения, а не котами в мешках», — говорит Ремизова, жалуясь одновременно на сокращение финансирования геологических служб.

По ее словам, даже в титановой отрасли начинает проявляться дефицит разведанных запасов.

Проще говоря, для того, чтобы к 2035 году получить миллиарды от ренты за природные ресурсы, нужно сейчас вкладывать миллиарды в их разведку, разработку, модернизацию технологий добычи и развитие промышленности, выпускающей соответствующее оборудование. Однако инициатив в этом направлении в Киеве не наблюдается, из чего можно сделать вывод, что обещание десятков тысяч долларов будущим поколениям украинцев ничем не обосновано.

Мало того, им придется жить в стране, где будет намного меньше природных ресурсов.