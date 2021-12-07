В конце прошлой недели вице-премьер Польши и лидер правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил Германию в «стремлении построить четвертый рейх». Что происходит между Берлином и Варшавой и почему последняя так оценивает роль Германии в ЕС- в материале «Украина.ру»

«Германия хочет построить Четвертый рейх. Мы этого не позволим», — отрезал Качиньский по время партийного заседания.

Американский аналитик призвал США ввести войска в Польшу © AP, Evgeniy Maloletka

Так, отличившийся ранее Качиньский добавил пороху, заявив, что «в результате действий Германии Европа движение к федерализации», т.е. к превращению в одну сверхдержаву, а не международный союз. А его формальный начальник — премьер-министр Матеуш Моравецкий — добавил, что «Польша остановит тенденцию централизации Союза».

В Германии такие заявления наверняка будут восприняты болезненно. Особенно про «четвертый рейх», учитывая политику Берлина по искуплению вины за развязывание Второй Мировой войны. На фоне главенствующей роли Германии в ЕС подобные заявления могут Варшаве дорого аукнуться. Но в отношениях сторон сейчас и так всё обстоит хуже некуда. Да и покровительство из-за океана дает Польше всё больше свободы в этом противостоянии.

История непростого сожительства

«Рука об руку с советскими войсками». Как Сталин и Сикорский договорились воевать против Гитлера © commons.wikimedia.org, Public Domain Анджей Дуда выиграл президентскую гонку и возглавил республику, укрепив тем самым положение правых консерваторов. Декларируя проведение «моральной революции» в Польше и даже «переход от третьей Речи посполитой к четвертой», «ПиС» сразу принялись претворять свои национально-консервативные идеи на практике.

Сперва новое руководство республики приняло скандальный закон о СМИ, который позволил ему назначить на главный в стране государственный телеканал TVP лояльных к партии редакторов. Это тут же вызвало волну возмущений в Берлине и Брюсселе, где господствуют политики с противоположными — леволиберальными — взглядами на развитие Польши.

В Брюсселе тут же заявили, что новый закон о СМИ устанавливает чрезмерно большой контроль власти над польскими средствами массовой информации. Ряд немецких политиков, представляющих в бундестаге Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), тогда даже пригрозили введением санкций против Варшавы. А председатель Европарламента Мартин Шульц тогда подчеркнул, что «европейское руководство должно объединиться, чтобы выступить против политики, которую проводит руководство Польши».

Но это было только начало — год спустя «ПиС» инициировала еще одну реформу, на этот раз судебную. Её суть заключается в том, что теперь судей могут привлекать к дисциплинарной ответственности или даже увольнять за действия, которые дисциплинарная палата расценит как «создающие препятствия функционированию судебной системы». Кроме того, министерство юстиции получило полномочия назначать и увольнять судей Верховного суда.

Еврокомиссия назвала такое положение дел предметом «всеобщей озабоченности» и обратилась к Варшаве с просьбой отменить принятые решения. Получив в ответ «игнор», ведомство позже обратилось в Совет ЕС с ходатайством ввести санкции против Варшавы. Однако тогда это предложение так и не было выполнено.

Polexit на носу?

Польский эксперт рассказал, что в стране сделают с теми, кто только задумается выйти из Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Так, не почувствовав болезненной для своих интересов реакции со стороны ЕС, правящая в Польше консервативная католическая партия продолжила «моральную революцию». В республике решили ужесточить и без того довольно жесткое антиабортное законодательство.

В ЕС такое положение дел ожидаемо вызвало волну осуждений Варшавы и обвинений в нарушении гендерного равенства и прав женщин.

К этому же времени (осень прошлого года) в ЕС «дозрели» до усиления давления на строптивую республику. Брюссель вспомнил про так и не решенный вопрос с судебной реформой в Польше, и Европейский суд все-таки приговорил Польшу к штрафу в миллион евро ежедневно за отказ остановить работу Дисциплинарной палаты судей. В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Конституционный суд страны решить, что главнее — конституция Польши или законы ЕС. Высшая конституционная инстанция вынесла вердикт, что национальный Основной закон имеет высшую юридическую силу над европейским правом.

Таким образом Варшава планировала саботировать это решение, сославшись на главенство своих законов и судов над европейскими. Но это вряд ли получится, потому что Брюссель сможет вычитать штрафы из польской части бюджета ЕС.

Сложившаяся ситуация привела к обсуждению выхода Польши из Евросоюза. Об этом начал речь министр юстиции республики Збигнев Зёбро, сославшись на то, что «руководство ЕС превысило свои полномочия и посягнуло на польский суверенитет». Лица, принимающие решения в Брюсселе, пока не комментируют Polexit. В их руках и так находится чувствительный для Варшавы финансовый инструмент, а также социология, гласящая, что абсолютное большинство населения Польши за членство в ЕС.

Заокеанские покровители

Польский эксперт рассказал, что в стране на самом деле думают о помощи США в борьбе с Евросоюзом © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Для Вашингтона было бы очень важно создать альянс из ряда стран Центральной и Восточной Европы для противодействия Китаю, ограничению его сотрудничеству с Западной Европой. А заодно на всякий случай и получить еще один рычаг воздействия на Россию. Особенно это актуально на фоне того, что Берлин и Брюссель не прочь развивать экономическое взаимодействие с Россией и Китаем: здесь можно вспомнить и «Северный поток — 2», и Новый Шелковый путь.

Польша выстроила сразу два антироссийских и антибрюссельских союза в Восточной Европе — Вышеградскую группу и Междуморье. Эти организации, работающие с опорой на США, служат «буферной зоной» между Западом и Востоком, не позволяющим развивать полноценное экономическое сотрудничество Берлина с Москвой и Пекином.

Помимо этого, внутреннее разделение ЕС на «старую» и «новую» части, то и дело конфликтующие, не позволяют организации стать новой сверхдержавой. Своего рода «Соединенными Штатами Европы», которые могли бы стать не подчиненным Вашингтону образованием, а самостоятельным игроком на мировой арене.