Во время переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, 7 декабря 2021 года проблема Украины будет обсуждена обязательно, но она не является главной, и о результатах обсуждения президенту Владимиру Зеленскому сообщат позже. Потом, когда он захочет или решат, что время пришло

Вот, собственно, и все, что можно сообщить в ответ на трепетные и тревожные украинские ожидания от видеосаммита двух президентов, которые будут обсуждать, так быть или не быть войне на украинской территории, где превращенных в пушечное мясо украинцев принудят воевать за чужие интересы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос, является ли территориальная целостность Украины самым важным приоритетом США, как они об этом говорят, ответила, что нет, не является и стоит в общем перечне проблем, точно так же важных для всего коллективного Запада. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Да-да, так и сказала: «…Мы, безусловно, ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения. Но есть и другие темы, которые, как мы ожидаем, получат определенное внимание. Конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам, интересам глобального сообщества. А нашим интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану. Вы спрашиваете так, будто хотите получить ответ "да" или "нет". А внешняя политика содержит немного больше нюансов».

Вот так вот прямо и наконец-то правдиво о главном: интересы всей Европы для США важнее, чем проблемы Украины, и об этом Зеленскому обязательно расскажут. После переговоров. «Речь идет о возможности провести беседу по спектру вопросов. Президент Байден верит в дипломатию на уровне лидеров. И эта предстоящая беседа — возможность очень ясно и прямо изложить, в каких сферах у нас имеется серьезная обеспокоенность. В том числе относительно российской военной активности на границе с Украиной. А также для того, чтобы вновь подтвердить поддержку нами суверенитета и территориальной целостности Украины», — расшифровала свою мысль как смогла Псаки.

А другой представитель администрации Белого дома, как информируют РИА «Новости», сообщил: «Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни». И расскажет, о чем, собственно, говорили и до чего договорились.

И тут, как всегда, важны нюансы. Во-первых, чиновник Белого дома сообщил, что перед разговором с российским президентом Байден переговорит с европейскими коллегами для координации общей западной позиции.

Во-вторых, Белый дом, по словам его представителя, не намерен «грозить пальцем» Путину. «…Дело не в угрозах, а в том, чтобы донести, что правильный путь вперед возможен посредством дипломатии. В то же время, что касается финансовых мер, мы активно консультировались с союзниками и считаем, что есть возможность дальнейших действий, которые нанесут значимый и серьезный вред российской экономике. Можете называть это угрозой или фактами, подготовкой — как вам угодно, но мы говорили об этом публично, и президент определенно об этом скажет», — было сообщено журналистам.

В-третьих, — и это самое, повторюсь, страшное! — об Украине будут говорить без Украины и о ней, возможно, будут договариваться за ее спиной. Без согласования и координации с Киевом и Зеленским. Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Совершенно согласен с Псаки и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который лишь осторожно признал, что диалог России и США только начался. «Это реализация тех пониманий, которые были достигнуты. Но российско-американские отношения — это слишком большой комплекс, это слишком ответственная и одновременно с этим тонкая субстанция, которая не подвержена сиюминутным решениям», — сказал он. И, как уже водится, сравнил американо-российские отношения с авгиевыми конюшнями.

Украина же Пескова если и тревожит, то лишь исключительно в контексту обвинений России в том, что она нападет на страну-соседку. Но тут Песков непреклонен вот уже который день подряд: Россия не собиралась и не собирается нападать, если ее не вынудят.

А ведь Украина и украинцы-то думали и рассчитывали, что именно США напугают Путина и защитят их от «путинских орд». И вдруг такой облом: в «пушечное мясо свободы» определили, даже «Джавелины» зачем-то продали за баснословную цену, но дальше — как в рязановском фильме «Вокзал для двоих»: сама, сама, сама, и облачилась перед партией, и отдалась, и получила сомнительное удовольствие.

И вот именно что для украинцев, которым обещали зонтик американской исключительности и набор всяческих благ, удовольствие сомнительное. Но ничего удивительного в этом нет. Это и есть пресловутая «американская исключительность» в действии. Суть ее сводится к главному и, разумеется, исключительному: хорошо только то, что хорошо Америке, которая сама определяет, что ей хорошо и что ей нужно.

Вторая и главная особенность американской исключительности в том, что она изначально является огромным самообманом американской нации и обманом всех остальных, которые привели и США, и весь мир ко многих ошибкам, провалам и разочарованиям. Потому что изначально США строились и предлагали на вынос так называемые двойные стандарты — «Живи не так, как я живу! Живи так, как я учу!».

Чтобы понятнее было, достаточно вспомнить, что, например, рабство в США было отменено лишь 19 июня 1865 года. И в результате кровавой и разорительной гражданской войны, которая чуть не стоила США развала. А вот в России крепостное право (то же рабство) было отменено на 4 года и 4 месяца раньше — 19 февраля 1861 года. И без войны — манифестом императора Александра II.

И что самое удивительное: американцам нечем крыть даже в главном, что мол, в США было только черное рабство. Отнюдь нет!

Американское рабовладение начиналось как раз с рабов белых — ирландцев, которых в будущие США продавали при английских монархах Якове I (1603-1625), Карле I (1625-1649), Якове II (1685-1688). Десятки тысяч тех, кого преследовали за политические или религиозные убеждения, были отправлены на продажу английским колонистам в Вест-Индии, Вирджинии, на Барбадосе, в Новой Англии. Мужиков продавали без семей — жен и детей продавали на специальных аукционах.

Причем до конца XVII века африканские невольники, будучи экзотикой, стоили в среднем 50 английских стерлингов, тогда как раб-ирландец обходился всего в 5 стерлингов. Потому что белых рабов было больше, чем черных, которых берегли. Особый же «цимес» американской «свободы» был в том, что постепенно колонисты додумались до того, что стали «скрещивать» ирландских девушек и женщин с африканцами. Чтобы получать невольников-мулатов, которые стоили еще дороже. И эта практика сохранилась до 1861 года, когда в США приняли закон запрещающий принудительное спаривание и смешение рас «с целью производства рабов на продажу». И не свобода писала это закон, а профессиональные работорговцы, которым мулаты мешали получать прибыль.

Украинцам сегодня американцы об этом не рассказывают, но используют их, увы, похоже. Но даже еще циничнее: рачительные рабовладельцы все же заботились о своих рабах, приносящих прибыль, кормили их, лечили. Украинцы же для США сегодня — это расходный материал в геополитических игрищах. Для подтверждения и утверждения принципов все той же американской исключительности.

Причем врали американцы себе и всему миру изначально. Представление об Америке как некоем «граде на холме», который несет свет и является примером для всего остального мира, впервые было оформлено еще в 1630 году. Некто Джон Уинтроп, первый губернатор колонии Массачусетского залива, на корабле по пути в Америку произнес проповедь «Модель христианского милосердия», в которой сказал: «Посему должны мы иметь в виду, что будем подобны городу на холме, — взоры всех народов будут устремлены на нас; и ежели мы обманем ожидания нашего Господа в деле, за которое взялись, мы станем притчей во языцех по всему миру, отверзнув уста врагов, хулящих пути Господни и Его поборников».

И дальше понеслось: США всегда строили у себя «град на холме» и его ценности начали навязывать всем. Особенно на рубеже тысячелетий. Как назвал в августе 1984 года свою страну снова «градом на холме» президент Рональд Рейган, так ему и вторили все последующие. Вот только выборочные припадки «исключительности». «Мы все вместе вступили в общенациональную борьбу за возвращение Америке ее величия, за новое возрождение. Что ж, мы добились своего. Под мирным небом расцветает весна надежд в нашей любимой стране. Нас ждет величие. Некоторые звезды на небе кажутся вечными. К ним относится звезда Америки», — сказал Рейган.

«Американцы — исключительная нация», — продолжил Барак Обама (2009-2017), повторяя эти слова, как мантру. «Мы — последняя надежда Земли, о которой говорил Линкольн. Мы — сияющий град на холме, о котором говорил Рейган. Мы самая альтруистичная и милосердная страна, о которой говорил Кеннеди. И дело не столько в том, что у нас самая великая армия или в том, что наша экономика больше, чем любая другая, а еще и в силе наших ценностей, силе американского народа… Часть американской исключительности в том, что наша нация — незаменима», — с этими словами хотела сменить его в президентском кресле Хиллари Клинтон.

Ей это не удалось, но счастливчик Дональд Трамп (2017-2021) тоже «делал» Америку «великой» и повторял: «Извиняться за отстаивание американских интересов США ни перед кем не намерены. Почему? Потому что американцы — самая выдающаяся нация на Земле!».

Сейчас американское «мессианство» навязывает миру Джо Байден, тоже уверенный в американской исключительность. Да вот беда — не на того напал 7 декабря 2021 года. Президент Путин еще в 2013 году в статье в «The New York Times» ответил Обаме: «Проводимая США политика "отличает Америку от других. Вот что делает нас исключительными", — прямо заявил Президент США. Считаю очень опасным закладывать в головы людей идею об их исключительности, чем бы это ни мотивировалось. Есть государства большие и малые, богатые и бедные, с давними демократическими традициями и которые только ищут свой путь к демократии. И они проводят, конечно, разную политику. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными».

Это Байдену и нужно помнить. И украинцам, разумеется, тоже. Особенно когда их начнут использовать. А упомянутый выше Обама, между прочим, когда еще не совсем «приболел исключительностью» как-то сказал: «Я верю в американскую исключительность так же как, я полагаю, британцы верят в британскую исключительность, а греки — в греческую». Вот и украинцам поверить бы в себя и не размениваться.