Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный по случаю тридцатилетия ВСУ подбодрил своих сослуживцев: «Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами». Украина.ру вспоминала, чем отметилась украинская армия к своему юбилею

Сокращение рядов

Поздравляя причастных к празднику, главком напомнил об истории: «За 30 лет вооруженные силы прошли сложный путь своего развития. А война заставила нас измениться». Залужный был прав – в истории ВСУ были трудности, некоторые из них до сих пор не преодолены. И гражданская война – единственная, в которой воевали солдаты и офицеры украинских вооруженных сил, действительно, стала важным этапом.

Тридцать лет назад, в 1991-м на территории бывшей Украинской ССР располагалось три военных округа советских вооруженных сил – Киевский, Одесский и Прикарпатский. Объявившей о своем суверенитете республике это дало формально одну из сильнейших армия в Европе – несколько сотен тысяч человек, около полутора тысяч самолетов, в том числе и дальней авиации, ядерное оружие – как тактическое, так и стратегическое. Еще был Черноморский флот СССР, которые со временем поделили на одноименный российский флот и Военно-морские силы Украины.

Зеленский посетит парад в честь 30-летия ВСУ в Харькове © president.gov.ua

В принятой в 1993 году военной доктрине не говорилось, что страна стремится в какие-то военно-политические союзы. Но в 2004-м при президенте Леониде Кучме в документе появилось упоминание о членстве в НАТО. Правда, это положение почти сразу же спешно отредактировали так, что остались только слов об углублении сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Численность ВСУ на тот момент составляла около 350 тысяч человек, при Кучме ее сокращали до 285 тысяч.

Но уже в 2005-м с приходом нового главы государства – Виктора Ющенко – в доктрину снова вписали курс на НАТО. Хотя, как и предшественник, третий президент Украины уменьшил численность армии – до 245 тысяч. В 2008-м по закону численность Вооруженных сил Украины по состоянию на конец года должна была составлять менее 200 тысяч.

Положение дел изменилось после того, как в 2014-м Киев развернул боевые действия на юго-востоке страны. В апреле исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале так называемой Антитеррористической операции (АТО) – силовой акции против Донбасса. В регион в августе того же года перебросили 50 тысяч человек.

Сил регулярной армии оказалось мало – началась вербовка в так называемые добровольческие батальоны. В прессе регулярно появлялись сообщения о низких боевых качества и недисциплинированности таких формирования. Показательной была история с батальоном «Прикарпатье», который сбежал в 2014-м от ополчения.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос посчитал, что добровольцы «стали первопричиной массового эффекта домино в зоне Иловайска» – последовавшего окружения и массовых потерь среди украинских военнослужащих. «Служили-служили и сделали то, что сделали – оставили место несения службы, обнажили фланг и поехали через всю Украину со штатным оружием на школьных автобусах», – описал руководитель надзорного ведомства поведение бойцов «Прикарпатья».

История боев

На начальном этапе войны вооруженным силам Украины сопутствовал успех – они смогли выбить повстанцев из Мариуполя, вынудить их уйти из Краматорска и Славянска. Но уже в августе 2014-го части украинской армии оказались в котле под Иловайском, где понесли тяжелые потери. В 2015-м ополчение выбило ВСУ из Дебальцево и Донецкого аэропорта. Интенсивность боев снизилась после 2017-го, активные боевые действия на какое-то время вспыхнули осенью 2021-го.

Для пополнения ВСУ объявлялась мобилизация – по стране прошло несколько ее волн, военные комиссары с мест сообщали о массовом недоборе призывников. Тем не менее со временем систему комплектования армии удалось наладить – за счет контрактников.

Объявления об очередном призыве вызывали нервные настроения в украинском обществе, поэтому в Киеве, например, медлили с объявлением седьмой волны мобилизации и старались сократить количество срочников в частях на передовой.

Украинская армия открестилась от Яроша © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С 2014-го по июль 2021-го в боевых действиях погибли 2705 украинских военнослужащих, свыше 10 тысяч были раны. Это данные командование приводило без учета подорвавшихся на минах. Хотя практически такие же сведения о потерях – около 2 700 человек – сообщались и в 2017-м. В том же году украинская Генпрокуратура в уголовном деле указывала, что в одной из военных операций погибло «не менее трех тысяч и ранено свыше восьми тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований».

А в 2017-м начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона Виктор Ловга утверждал, что Киев занижает потери на юго-востоке. «Власти скрывают реальные потери, чтобы избежать паники. Когда я был в зоне АТО, в прессе писали, скажем, о пяти раненых, в то время как мы выносили с поля боя по 10-15 раненых за день», — рассказывал медик.

Конфликт как-то подстегнул процесс перевооружения ВСУ, в том числе и на украинские образцы, но прорыва не принес. В войска поступила небольшие серии бронетранспортеров и других бронемашин, которые преимущественно являлись модернизацией советских разработок.

Не все собственные внедрения были удачными – так, миномет «Молот» убил несколько украинских военнослужащих во время эксплуатации, в результате командование решило отказаться от него. В 2019-м начались поставки реактивной системы залпового огня «Ольха» в войска, но небольшими партиями.

К НАТО не пришли

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов отмечает в комментарии Украине.ру, что ВСУ прошли определенную эволюцию за семь лет. «Отлажена хоть как-то система финансирования, есть достаточное количество людей, имеющий какой-то боевой опыт. На этом плюсы кончаются, все остальное – минусы. Украинской армии не удалось изжить проблемы предшествовавшего войне в Донбассе периода», – уточняет он.

«Тікати будуть, як з Кабула». По кому стреляет украинская армия в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Маркером реального состояния ВСУ он полагает комментарии западных экспертов. «Военные специалисты из Европы и США восторга не проявляют, по этому можно судить, что ситуация далека от идеальной. Не искоренена коррупция, от советских стандартов отказались, к натовским – не пришли», – подчеркивает Коновалов.

Самые кардинальные перемены произошли во внешнем виде армии – были сменены форма, система воинских званий, усилена украинизация, насаждена новая идеология. «Много было и сделано в плане перевода документации на западные образцы, – признает Коновалов. – Но в том, на что был сделан упор – в идеологии очень много ненависти. На ней строится воспитание, армия политизирована. А это делает вооруженные силы неустойчивыми при смене идеологической парадигмы», – заключает Коновалов.