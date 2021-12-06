Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, состоится в режиме онлайн 7 декабря. О чем пишет американская пресса в преддверии разговора глав государств, какие детали привлекли внимание журналистов – в обзоре издания Украина.ру

Известно, что президенты будут, обсуждать, в том числе, кризис в отношениях между Россией и США относительно Украины и ее членства в НАТО. Запад обвиняет Москву в том, что она якобы планирует вторжение в соседнюю страну, а Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Телекомпания «Си-Эн-Эн», проинформировав своих зрителей о предстоящем разговоре президентов, озвучила интервью с послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой.

Посол говорила о необходимых мерах сдерживания — политических, экономических и военных — призванных предотвратить якобы готовящуюся агрессию России.

Ведущая телекомпании всячески демонстрировала послу свою поддержку.

«Последние 7 лет вы воевали, и сейчас воюете с Россией», — сказала американская журналистка в ответ на слова посла о необходимости «мер сдерживания».

«Не война с Россией, а внутриукраинский конфликт». Сивохо сделал неожиданное заявление о Донбассе — видео © Facebook, Сергей Сивохо

«Мы не должны обманывать себя. Речь идет не только об агрессии против Украины, но и о безопасности всей Европы», — заявила Маркарова.

Ведущая задала вопрос о якобы поддерживаемом из России государственном перевороте, попытка которого, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, должна была состояться в стране 1 или 2 декабря.

«Была ли у него какая-либо конкретная информация, достаточно правдоподобная, чтобы он делал такие серьезные утверждения и обвинения?», — поинтересовалась журналистка.

Посол ушла от ответа на этот вопрос, зато упомянула о закрытии киевским режимом нескольких украинских телеканалов, названных ей «подчиняющимися России дезинформационными каналами и агентами». Никаких неудобных вопросов послу о свободе слова со стороны «Си-эн-эн» задано не было.

Можно отметить, что чрезвычайно расплывчатые и ничем не подкрепленные утверждения Зеленского о якобы подготовке на Украине переворота, в которой он даже не обвинял непосредственно Кремль, до сих пор находят отклики в американских СМИ.

Такого еще не было. Государственный переворот — спецоперация режима Зеленского © president.gov.ua Вашингтон пост» пост на днях опубликовала письмо в редакцию, озаглавленное «Соединённые Штаты и НАТО должны действовать, чтобы защитить Украину».

Автор, перечисляя якобы агрессивные действия России по отношению к Украине, упоминает и «российский переворот», о котором якобы говорил Зеленский.

«Соединенным Штатам и НАТО необходимо продемонстрировать демонстрацию собственной военной силы — возможно, киевскую версию Берлинского воздушного моста», — пишет автор

Си-эн-эн публикует информацию о том, что сенатор-республиканец Джони Эрнст призвала Байдена быть «очень чётким и сильным» в разговоре с Путиным.

«Он должен сказать Владимиру Путину, что мы больше не позволим вам продолжить строительство трубопровода «Северный поток — 2», и нам нужно, чтобы вы знали и понимали, что мы будем защищать Украину и будем оказывать им помощь. Он должен это сказать очень ясно», — цитирует телекомпания сенатора.

То же телеканал публикует интервью сенатора-демократа Криса Мёрфи. Говоря о якобы существующей угрозе российского вторжения на Украине, Мерфи рассказал, что был на Украине 6 раз и видел доклады разведки. «Угроза серьёзна» — заявил сенатор, затем рассказал, что вторжение РФ на Украину было бы исторической ошибкой, потому что Украина может стать «вторым Афганистаном» для Москвы.

Ни шага в сторону России. В США начались политические игры наоборот © CC0, Pixabay

Агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщает о предстоящем разговоре президентов «в то время, как напряженность по поводу Украины возрастает».

Агентство отмечает, что Байден будет оказывать давление на Путина по поводу якобы происходящей концентрации войск на украинской границе, а российский президент будет доводить до американского собственную озабоченность по поводу действий, направленных на вступление Украины в блок НАТО.

«Россия, как никогда, непреклонна в том, что США должны гарантировать, что Украина не будет принята в военный альянс НАТО…. Многочисленные бывшие дипломаты США и НАТО говорят, что любое подобное российское требование Байдену будет заранее обречено на неудачу», — отмечает агентство.

В статье также говорится, со ссылкой на украинских официальных лиц, что Россия может атаковать страну в январе, и опять цитирует утверждения Зеленского о якобы запланированном государственном перевороте.

То же агентство публикует статью «Нет недостатка в вариантах санкций в случае вторжения России на Украину».

Среди возможных санкций упомянут так называемый «ядерный вариант» — отключение России от базирующейся в Бельгии системы финансовых платежей SWIFT, с помощью которой совершаются межбанковские платежи во всём мире.

Немецкий депутат выступил против отключения России от SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

Однако отключение России от SWIFT нанесет ущерб и западным экономикам, отмечается в статье, поэтому такой вариант рассматривается лишь на крайний случай.

Телеканал «Эй-би-си» называет предстоящую встречу «видеозвонком с высокими ставками».

В репортаже с Украины корреспондент телеканала утверждает, что главный вопрос состоит в том, является ли якобы осуществляемое Россией наращивание войск на украинской границе всего лишь «жесткой тактикой в преддверии переговоров» или же Кремль строит планы «вторжения».

«Байден рассказал мне в пятницу, что его команда активно работает над планами по сдерживанию России», — утверждала корреспондент телеканала в Белом доме.

С другой стороны, Эндрю Уэйсс, вице-президент Фонда Карнеги, заявил «Эй-би-си» об озабоченности России возможностью превращения Украины в «авианосец НАТО».

«Ему [Путину] это не нравится, и он, в принципе, хочет оттолкнуть НАТО так далеко от границ России, насколько это возможно», — указал эксперт.