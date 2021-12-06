Известно, что президенты будут, обсуждать, в том числе, кризис в отношениях между Россией и США относительно Украины и ее членства в НАТО. Запад обвиняет Москву в том, что она якобы планирует вторжение в соседнюю страну, а Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток.
Телекомпания «Си-Эн-Эн», проинформировав своих зрителей о предстоящем разговоре президентов, озвучила интервью с послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой.
Посол говорила о необходимых мерах сдерживания — политических, экономических и военных — призванных предотвратить якобы готовящуюся агрессию России.
Ведущая телекомпании всячески демонстрировала послу свою поддержку.
«Последние 7 лет вы воевали, и сейчас воюете с Россией», — сказала американская журналистка в ответ на слова посла о необходимости «мер сдерживания».
Посол, в свою очередь, говоря об «агрессии России», предупреждала, что за Украиной последуют и другие страны.
«Мы не должны обманывать себя. Речь идет не только об агрессии против Украины, но и о безопасности всей Европы», — заявила Маркарова.
Ведущая задала вопрос о якобы поддерживаемом из России государственном перевороте, попытка которого, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, должна была состояться в стране 1 или 2 декабря.
«Была ли у него какая-либо конкретная информация, достаточно правдоподобная, чтобы он делал такие серьезные утверждения и обвинения?», — поинтересовалась журналистка.
Посол ушла от ответа на этот вопрос, зато упомянула о закрытии киевским режимом нескольких украинских телеканалов, названных ей «подчиняющимися России дезинформационными каналами и агентами». Никаких неудобных вопросов послу о свободе слова со стороны «Си-эн-эн» задано не было.
Можно отметить, что чрезвычайно расплывчатые и ничем не подкрепленные утверждения Зеленского о якобы подготовке на Украине переворота, в которой он даже не обвинял непосредственно Кремль, до сих пор находят отклики в американских СМИ.
Так, газета «Вашингтон пост» пост на днях опубликовала письмо в редакцию, озаглавленное «Соединённые Штаты и НАТО должны действовать, чтобы защитить Украину».
Автор, перечисляя якобы агрессивные действия России по отношению к Украине, упоминает и «российский переворот», о котором якобы говорил Зеленский.
«Соединенным Штатам и НАТО необходимо продемонстрировать демонстрацию собственной военной силы — возможно, киевскую версию Берлинского воздушного моста», — пишет автор
Си-эн-эн публикует информацию о том, что сенатор-республиканец Джони Эрнст призвала Байдена быть «очень чётким и сильным» в разговоре с Путиным.
«Он должен сказать Владимиру Путину, что мы больше не позволим вам продолжить строительство трубопровода «Северный поток — 2», и нам нужно, чтобы вы знали и понимали, что мы будем защищать Украину и будем оказывать им помощь. Он должен это сказать очень ясно», — цитирует телекомпания сенатора.
То же телеканал публикует интервью сенатора-демократа Криса Мёрфи. Говоря о якобы существующей угрозе российского вторжения на Украине, Мерфи рассказал, что был на Украине 6 раз и видел доклады разведки. «Угроза серьёзна» — заявил сенатор, затем рассказал, что вторжение РФ на Украину было бы исторической ошибкой, потому что Украина может стать «вторым Афганистаном» для Москвы.
По словам Мёрфи, конгресс должен чётко указать, что США будут помогать Украине в случае «агрессии», и обвинил коллег-республиканцев в блокировании необходимых поправок, которые позволят резко увеличить объём военной помощи киевскому режиму.
Агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщает о предстоящем разговоре президентов «в то время, как напряженность по поводу Украины возрастает».
Агентство отмечает, что Байден будет оказывать давление на Путина по поводу якобы происходящей концентрации войск на украинской границе, а российский президент будет доводить до американского собственную озабоченность по поводу действий, направленных на вступление Украины в блок НАТО.
«Россия, как никогда, непреклонна в том, что США должны гарантировать, что Украина не будет принята в военный альянс НАТО…. Многочисленные бывшие дипломаты США и НАТО говорят, что любое подобное российское требование Байдену будет заранее обречено на неудачу», — отмечает агентство.
В статье также говорится, со ссылкой на украинских официальных лиц, что Россия может атаковать страну в январе, и опять цитирует утверждения Зеленского о якобы запланированном государственном перевороте.
То же агентство публикует статью «Нет недостатка в вариантах санкций в случае вторжения России на Украину».
Среди возможных санкций упомянут так называемый «ядерный вариант» — отключение России от базирующейся в Бельгии системы финансовых платежей SWIFT, с помощью которой совершаются межбанковские платежи во всём мире.
В статье рассказывается, что, когда США успешно оказали давление на SWIFT с целью исключения из неё иранских банков, эта страна потеряла почти половину своих доходов от экспорта нефти и треть своей внешней торговли.
Однако отключение России от SWIFT нанесет ущерб и западным экономикам, отмечается в статье, поэтому такой вариант рассматривается лишь на крайний случай.
Телеканал «Эй-би-си» называет предстоящую встречу «видеозвонком с высокими ставками».
В репортаже с Украины корреспондент телеканала утверждает, что главный вопрос состоит в том, является ли якобы осуществляемое Россией наращивание войск на украинской границе всего лишь «жесткой тактикой в преддверии переговоров» или же Кремль строит планы «вторжения».
«Байден рассказал мне в пятницу, что его команда активно работает над планами по сдерживанию России», — утверждала корреспондент телеканала в Белом доме.
С другой стороны, Эндрю Уэйсс, вице-президент Фонда Карнеги, заявил «Эй-би-си» об озабоченности России возможностью превращения Украины в «авианосец НАТО».
«Ему [Путину] это не нравится, и он, в принципе, хочет оттолкнуть НАТО так далеко от границ России, насколько это возможно», — указал эксперт.