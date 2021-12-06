Заявленный на начало декабря переворот на Украине не состоялся. В команде президента страны Владимира Зеленского объясняли, что глава государства предотвратил события своим заявлением о подготовке смены власти. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Будет ли путч в Киеве до Нового года — узнавала Украина.ру

В настоящий момент, как отмечают собеседники Украина.ру, в отношениях Рината Ахметова и Офиса президента после принятия законопроекта N5600 (внесение изменений в Налоговый кодекс, инициированных командой Зеленского; это может лишить олигарха части прибыли), заявления генпрокурора Ирины Венедиктовой об открытии против экс-донецкого олигарха 200 уголовных дел и несостоявшегося 1 декабря госпереворота идет, в общем-то, вялая позиционная борьба.

Она заключается в обмене информационными ударами между представителями лагеря Ахметова и Зеленского, в частности, между журналистом Дмитрием Гордоном, которого нанял первый, и блогером-«железнодорожником» Сергеем Лещенко, который воюет на стороне «команды 95 квартала».

Но в целом сейчас затишье. Ни Ахметов, ни его партнер Вадим Новинский Украину не покинули. Разве что бывший донецкий олигарх отъезжал в Вильнюс на день рождения журналиста Савика Шустера.

Между сторонами, по информации Украина.ру, продолжаются закулисные переговоры, которые пока ни к чему не привели.



Чувствительный удар

Принятие во втором чтении законопроекта N5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, чему в течение этого года активно сопротивлялся Ахметов, нанесло серьезнейший удар по бизнесу последнего. В этом сходятся все собеседники нашего издания из окружения владельца «Метинвеста».

«Все, с нового года Ринат будет терять до 40 процентов дохода от продажи железной руды из-за того, что Зеленский с Ермаком сумели повысить ренту. Но это еще не все. Украина теперь будет проигрывать своему основному конкуренту — Бразилии, так как наша руда станет дороже, чем бразильская, а поэтому будет неконкурентноспособной, это также отразится на доходах Рината.

Что сделал Офис? Если раньше цена украинской руды была привязана к цене железной руде низкого качества, которой торговали на китайской бирже, то теперь ее привязали к цене на руду высокого качества и тоже на китайской бирже. Если там цена высокая, то и у нас высокая. Если там она упала, то и у нас упала. Но все равно спрос на метал сейчас высокой», — поясняет ситуацию с тем, как бьет законопроект N 5600 по бизнесу Ахметова, собеседник нашего издания из его окружения.

Он полагает, что если экс-донецкий олигарх все-таки договорится с главой президентского Офиса Андреем Ермаком о компромиссе, то в марте неприемлемую ренту можно будет снизить.

«Зеленский может подписать закон, и тогда Ринат будет платить повышенную ренту только месяца два — январь и февраль, но в феврале ж можно внести в Раду новый законопроект, который ее уменьшит, и в марте цена снизится. Вот и всё. В общем, все это предмет торговли. Если Ахметов все-таки договорится с Ермаком, то цену, естественно, снизят», — считает наш источник.

Война идет в СМИ

Сейчас между Ахметовым и Офисом Зеленского идет перепалка в медиа-пространстве. Если Ахметова поддерживают такие медиа-персоны как Шустер, Киселев, Гордон, доктор Комаровский, то у Зеленского в активе канал Коломойского «1+1».

После того, как фракция «Слуга народа» в полном составе отказалась ходить на каналы Ахметова, то теперь ее представителей можно увидеть на одном из самых главных политических ток-шоу Украины «Право на власть» Натальи Мосейчук.

Какого-то серьезного журналистского пула, который бы воевал против Ахметова у Зеленского с Ермаком нет за исключением разве что Сергея Лещенко. Одни говорят, что война с самым богатым украинцем — это его собственная давняя вендетта, другие — что ему платит Офис президента.

Ермак, Украина.ру рассказали знающие люди, спонсирует три телеграм канала: «Тайна депутат», «Карточный офис» и «Вертикаль».

Тишина до Нового года

Наши собеседники считают, что никакой активности в войне до Нового года и на новогодние праздники не предвидится.

«Украина после 1 декабря, когда Зеленский анонсировал так и несостоявшийся госпереворот, расслабилась. Раз не будет госпереворота, то теперь все заняты подготовкой к Новому году», — примерно такой ответ звучал от практически каждого собеседника Украина.ру.