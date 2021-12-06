Данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)говорят о росте глобального оборота оружия вот уже шестой год подряд. В пандемийный 2020 год продажи вооружений и военных услуг выросли на 1,3 процента. И COVID-19 стал одной из причин такого положения дел

О росте продаж оружия и военных услуг свидетельствуют опубликованные 6 декабря данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно им, продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний отрасли в 2020 году составили 531 миллиар долларов, что на 1,3 процентов больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом. При этом этот объём был на 17 процента чем в 2015 году, когда SIPRI впервые включил в свой отчёт данные о китайских компания.

Из-за пандемии мировая экономика, по данным института, сократилась на 3,1 процента за год. Однако торговцем оружием это не затронуло. «Никаких ограничений»: Украина попросит оружие у Германии и других стран © REUTERS, Leah Millis

«Промышленные гиганты в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения», — рассказала исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству оружия Александра Маркштейнер.

Более того, пандемия COVID-19 даже помогла «оружейникам».

«В большинстве стран мира военные расходы росли, и некоторые правительства даже ускорили выплаты в вооруженную промышленность, чтобы смягчить воздействие кризиса COVID-19», — отметила Маркштейнер.

Впрочем, не всему оборонному бизнесу было легко. Так, французский производитель оружия Thales отчитался о падении продаж на 5,8%. Причиной этого, по словам самой компании, были меры, связанные с карантинными ограничениями.

В своём падении Thales не одинок. Но пока одни падали, другие — росли.

Американо-китайский рывок

В первой сотне продавцов оружия и военных услуг доминируют американские компании. Так, первая пятерка по продажам — это исключительно американские компании.

В совокупности продажи 41 американской компании составили 285 миллиардов долларов или 54 процента от общего объёма. По сравнению с 2019 году показатель американцев вырос на 1,9 процента.

Причина, по которой компании из США лидируют в рейтинге SIPRΙ, связана с периодом слияний и поглощений. Многие крупные американские компании предпочитают объединятся и приобратеть перспективные предприятия, чтобы расширить портфолио товаров и услуг и таким образом получить конкурентно преимущество при заключении контрактов.

«Эта тенденция особенно ярко видна в космическом секторе. Northrop Grumman и KBR — одни из нескольких компаний, которые в последние годы приобрели крупные фирмы, специализирующиеся на космических технологиях», — рассказала Маркштейнер.

Вторыми по объёмам продаж являются китайские компании. Их общий объём продаж составил около 66,8 миллиарда долларов или 13 процентов от. Это на 1,55 процента больше, чем в 2019 году.

«В последние годы китайские оружейные компании извлекли выгоду из программ военной модернизации страны и сосредоточили свое внимание на военно-гражданском слиянии. Они стали одними из самых передовых производителей военных технологий в мире», — сказал заявил старший научный сотрудник SIPRI Нан Тян. Американские СМИ сообщили о планах США отправить на Украину оружие и военных советников © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Стокгольме приводят в пример компанию NORINCO, которая участвовала в разработке навигационной спутниковой системы BeiDou.

Третьи по объемам продаж — британцы. В 2020 году семь компаний, попавших в топ-100 SIPRI продали оружия и военных услуг на $37,5 млрд, что на 6,2% больше, чем в 2019 году. При этом британская BAE Systems была единственной европейской компанией, попавшей в первую десятку по объёмам продаж. Последние составили 24 миллиарда долларов — они выросли на 6,6 процента по сравнению с 2019 годом.

А вот извечным конкурентам и противникам британцев в Европе — французам — уходящий год подарил лишь разочарование.

«Совокупные продажи оружия шестью французскими компаниями, входящими в первую сотню, упали на 7,7 процентов». Это значительное снижение произошло в основном из-за резкого сокращения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества поставок боевых самолетов Rafale компанией Dassault. Однако продажи оружия Safran выросли благодаря увеличению продаж прицельных и навигационных систем», — рассказала директор программы SIPRI по военным расходам и производству оружия Люси Беро-Судро.

Другие «заклятые друзья» французов — немцы — были удачливее. Четыре немецкие компании, попавшие в топ-100, продали оружия и военных услуг на $8,9 млрд, что на 1,3% больше, чем в 2019 году. В целом продажи немецких компаний составляют 1,7% от общего объёма продаж.

При этом если одни немецкие компании сообщили о росте продаж — например, крупнейший производитель оружия в Германии Rheinmetall сообщил о 5,2% росте, то другие пожаловались на падение. Среди последний была судостроительная компания ThyssenKrupp, падение продаж которой составило 3,7%.

А вот объемы продаж российских компаний снижаются третий год подряд. Общий объём продаж вооружений российских компаний, вошедших в топ-100, снизился 28,2 миллиарда долларов в 2019 году до 26,4 миллиарда долларов в 2020 году или на 6,5 процента. Шведские исследователи связывают это с окончанием Российской государственной программа развития вооружений на 2011-2020 годы, а также с задержками поставок, которые вызвала пандемия COVID-19.

При чём здесь Украина

Продажи американского и британского оружия растут благодаря слиянию и поглощению, а также ряду других факторов. Казалось бы, при чем здесь Украина? Однако украинский фактор в том, что американцам и британцам понадобилось больше оружия, не стоит недооценивать. «Забывчивые американцы»: на Украину в автомобилях ввозят оружие из США © скриншот видео Facebook

Так, за полтора месяца до публикации доклада SIPRI британское издание The Times сообщило, что Минобороны Соединенного Королевства обсуждало с Украиной продажу морских ракет класса «поверхность-поверхность», разработанных концерном MBDA, которые могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на украинских военных кораблях и катерах.

Кроме того, рассматривалась возможность поставок ракет Brimstone, которые должны устанавливаться на боевые самолёты Воздушных сил ВСУ.

За год до этого — в октябре 2020 года — Великобритания и Украина подписали меморандум, согласно которому предусматривалось переоснащение украинских Военно-морских сил при помощи британцев. Среди прочего Великобритания выделяла Украине £1,25 млрд для закупки восьми быстроходных ударных катеров Barzan и строительства базы для них.

Подданные Её Королевского Величества (не только британцы) вообще питают к Украине особые чувства.

«На базе военно-дипломатической академии Главного управления разведки Минобороны Украины сотрудниками британской MI-6 организованы 3-недельные учебные курсы. В 73-м морском центре спецопераций в Очакове ведется подготовка диверсионных групп для действий в Крыму и на Черном и Азовском морях, отрабатывается захват судов и береговых объектов. Канадские инструкторы обучают офицеров Украины прокладке маршрутов боевых групп в Черном море. Подводные пловцы под контролем 200 иностранных инструкторов отрабатывают навыки захвата судов», — цитировал российский журналист Александр Коц своего собеседника в спецслужбах России.

По его словам, британцы делают основной упор на боевые группы для диверсий на территории России. А подготовка этих групп требует и строительства баз, и закупки соответствующих вооружений.

Британцы на Украине перенимают эстафету у своих американских «кузенов». Впрочем, США, хоть и понемногу сокращают присутствие на Украине, переориентируясь на противостояние Китаю, всё так же продолжают снабжать украинцев вооружением. И речь не только о катерах Іsland.

Как сообщил Коц, в январе 2021 военно-транспортный самолет, замаскированный под гражданский рейс, привёз в Одессу партию контейнеров с грузом спецназначения. Для того, чтобы никто не понял, что разгружают, американцы включили радиопомехи. Козырное оружие в войне будущего. В России серьезно взялись за беспилотники © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«По данным нашей разведки, в контейнерах находились противокорабельные ракеты типа AGM-119 «Penguin», ранее состоявшие на вооружении Норвегии», — рассказал журналисту источник в российских спецслужбах.

Эти ракеты и предполагалось испытать на подержанных американских катерах Island. Если тесты будут успешными, США продолжат скрытное переоснащение украинских кораблей ракетами НАТО, сообщил журналист.

В общем, в том числе благодаря Украине американские и британские компании занимают лидирующие позиции в топ-100 по продажам оружия в мире.

И будь Украина включена в российскую орбиту, перевооружение украинской армии помогало бы и украинским, и российским компаниям. И вполне возможно, украинские и российские компании могли сливаться, усиливая свои позиции на рынке. Вместо этого деньги на Украине зарабатывают США и Великобритания, толкая при этом Украину к войне: ведь она, среди прочего, чревата и новыми закупками вооружений.