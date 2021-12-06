Двойное гражданство не смогут легализовать те украинцы, которые получили гражданство стран СНГ или ЕС, но украинское гражданство смогут получить те представители западной диаспоры, которых пришлют управлять страной. Заинтересовать украинское гражданство может и тех американцев и канадцев, у кого есть планы на скупку украинских сельскохозяйственных земель. Проще говоря, законопроекты Зеленского могут легализовать будущих хозяев Украины.
За последние семь лет гражданство Украины правдами и неправдами президенты Порошенко и Зеленский предоставляли тем лицам, кто своей деятельностью проводил в стране «реформы». От гражданства других стран они при этом не отказывались, что уже было нарушением украинских законов. Ульяна Супрун, которую прозвали «Доктор смерть», проводила неолиберальную медицинскую реформу как раз накануне пандемии. Следствием ее реформы стало сокращение медицинского персонала и закрытие больниц. Медицинское обслуживание стало менее доступным простым украинцам благодаря тому, что ей было предоставлено украинское гражданство.
Михаилу Саакашвили Петр Порошенко сначала вручал, а потом отбирал украинское гражданство. Зеленский вернул ему гражданство в 2019 году. Сейчас его судят в Грузии по обвинениям в коррупции. На Украине он занимал должность губернатора Одесской области, возглавлял Наблюдательный совет реформы государственных предприятий. Ряд политиков и журналистов на Украине и за ее пределами называли Саакашвили одним из организаторов расстрелов на Майдане зимой 2014 года. Грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили сделал заявление о том, что «снайперами, стрелявшими на поражение в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили». В 2016 году СБУ обвиняло Саакашвили в растрате средств фонда «На благо Одессы». В 2017 году реформы Саакашвили в Одесской области привели к тому, что субсидии на оплату подорожавших коммунальных услуг получили только 17 процентов из тех, кому они причитались. Его деятельность на Украине была настолько дестабилизирующей, что американское издание Huffington Post даже пришло к сенсационному выводу, заявив, что Михаил Саакашвили якобы «троянский конь для Украины», действующий в интересах России.
Украинское гражданство в 2014 году получила и американка Наталья Яресько, которую прислали управлять финансами Украины. Результатом ее деятельности стала не только резкая девальвация национальной валюты, но и крупные кредиты от международных банков, с которыми бюджет страны до сих пор не справился. В бюджете на 2022 год почти 40 процентов доходов пойдут на погашение внешних и внутренних финансовых обязательств, в том числе за долги, которые набрала Наталья Яресько. В 2016 году после отставки Кабмина Арсения Яценюка, Наталья Яресько стала сотрудницей «Атлантического совета», работая над расширением НАТО на территорию Украины. В 2017 году Вашингтон назначил ее управлять финансами в другой своей колонии — она возглавила орган, надзирающий за фискальной системой Пуэрто-Рико.
Гражданство Украины получили из рук Порошенко и Зеленского и многие боевики-неонацисты, воевавшие против республик Донбасса. Из них достаточно вспомнить Сергея Коротких по кличке «Боцман», одного из лидеров неонацистского «Азова», обвиняемого также в серии убийств и похищениях людей.
Президент Зеленский, внося законопроекты о множественном гражданстве, апеллировал к тому, что украинцев якобы 65 миллионов и их необходимо собрать воедино во «всемирное украинство». Однако по такому принципу гражданство Украины можно получить и без этого. По территориальному происхождению за последние 6 лет гражданство получили более 25 тысяч человек. По такому принципу гражданство может, например, получить человек, если он, один из его родителей, дед или бабушка, брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины. Однако в этом случае, по закону, они должны выйти из иностранного гражданства, а гражданам США, Канады или Великобритании этого очень не хотелось бы.
Еще одним аспектом двойного гражданства, который нужен западным партнерам, является облегчение приобретения земли. Украинцы, судя по всем опросам, преимущественно негативно относились к земельной реформе, опасаясь концентрации земель в руках лендлордов и западных корпораций. Однако эту реформу настойчиво требовали провести западные партнеры и кредиторы. И, естественно, интересовали их не возможности для украинских фермеров. Владимир Зеленский обещал два года назад решить этот вопрос на референдуме. Однако, результаты такого референдума вполне предсказуемы — украинцы не поддержат возможность покупки земель иностранцами, поэтому и разговоры о референдуме затихли. Допустить иностранцев на украинский рынок земли можно законом о двойном гражданстве, тем более что среди управленцев или собственников западных корпораций всегда можно найти кого-нибудь с украинским происхождением.
Глава земельной комиссии Межиричской объединенной территориальной общины (Днепропетровская область) Александр Щербина утверждает, что принятие закона о двойном гражданстве будет стимулировать иностранцев к получению украинского паспорта, поскольку они смогут приобретать украинскую землю. Найдутся, по его словам, и те, кто избавится от паев, поскольку условия работы с землей на Украине неблагодарные.
Украинские националисты любят выкрикивать лозунг «Помни, чужак, здесь хозяин — украинец». Чем больше политикой и экономикой страны управляют из западных посольств напрямую, тем чаще этот лозунг можно услышать. Закон о двойном гражданстве поможет легализовать таких хозяев земель Украины и судеб украинцев из числа граждан США, Канады и Великобритании.