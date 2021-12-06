В декабре президент Владимир Зеленский подал в парламент пять законопроектов, которые должны легализовать двойное гражданство на Украине и облегчить его получение иностранцами. Однако прописаны они так, чтобы воспользоваться двойным гражданством смог лишь узкий круг людей

Легализация колониального управления. Зачем Зеленскому закон о множественном гражданстве © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк

За последние семь лет гражданство Украины правдами и неправдами президенты Порошенко и Зеленский предоставляли тем лицам, кто своей деятельностью проводил в стране «реформы». От гражданства других стран они при этом не отказывались, что уже было нарушением украинских законов. Ульяна Супрун, которую прозвали «Доктор смерть», проводила неолиберальную медицинскую реформу как раз накануне пандемии. Следствием ее реформы стало сокращение медицинского персонала и закрытие больниц. Медицинское обслуживание стало менее доступным простым украинцам благодаря тому, что ей было предоставлено украинское гражданство.

Михаилу Саакашвили Петр Порошенко сначала вручал, а потом отбирал украинское гражданство. Зеленский вернул ему гражданство в 2019 году. Сейчас его судят в Грузии по обвинениям в коррупции. На Украине он занимал должность губернатора Одесской области, возглавлял Наблюдательный совет реформы государственных предприятий. Ряд политиков и журналистов на Украине и за ее пределами называли Саакашвили одним из организаторов расстрелов на Майдане зимой 2014 года. Грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили сделал заявление о том, что «снайперами, стрелявшими на поражение в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили». В 2016 году СБУ обвиняло Саакашвили в растрате средств фонда «На благо Одессы». В 2017 году реформы Саакашвили в Одесской области привели к тому, что субсидии на оплату подорожавших коммунальных услуг получили только 17 процентов из тех, кому они причитались. Его деятельность на Украине была настолько дестабилизирующей, что американское издание Huffington Post даже пришло к сенсационному выводу, заявив, что Михаил Саакашвили якобы «троянский конь для Украины», действующий в интересах России.

Зеленский хочет узаконить декларирование двойного гражданства чиновниками © president.gov.ua

Гражданство Украины получили из рук Порошенко и Зеленского и многие боевики-неонацисты, воевавшие против республик Донбасса. Из них достаточно вспомнить Сергея Коротких по кличке «Боцман», одного из лидеров неонацистского «Азова», обвиняемого также в серии убийств и похищениях людей.

Президент Зеленский, внося законопроекты о множественном гражданстве, апеллировал к тому, что украинцев якобы 65 миллионов и их необходимо собрать воедино во «всемирное украинство». Однако по такому принципу гражданство Украины можно получить и без этого. По территориальному происхождению за последние 6 лет гражданство получили более 25 тысяч человек. По такому принципу гражданство может, например, получить человек, если он, один из его родителей, дед или бабушка, брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины. Однако в этом случае, по закону, они должны выйти из иностранного гражданства, а гражданам США, Канады или Великобритании этого очень не хотелось бы.

Украинский депутат выдал коллег с двойным гражданством © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк

Глава земельной комиссии Межиричской объединенной территориальной общины (Днепропетровская область) Александр Щербина утверждает, что принятие закона о двойном гражданстве будет стимулировать иностранцев к получению украинского паспорта, поскольку они смогут приобретать украинскую землю. Найдутся, по его словам, и те, кто избавится от паев, поскольку условия работы с землей на Украине неблагодарные.

Украинские националисты любят выкрикивать лозунг «Помни, чужак, здесь хозяин — украинец». Чем больше политикой и экономикой страны управляют из западных посольств напрямую, тем чаще этот лозунг можно услышать. Закон о двойном гражданстве поможет легализовать таких хозяев земель Украины и судеб украинцев из числа граждан США, Канады и Великобритании.