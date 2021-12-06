Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Киеву лучше действовать как Финляндии: придерживаться нейтралитета и сотрудничать с Североатлантическим альянсом, а не вступать в его ряды. Кадровый немецкий дипломат обобщил то, что Киев слышал и ранее — в Альянсе его не ждут

Украинская тематика вновь вернулась в информационное пространство, прям аккурат накануне переговоров президентов России и США, назначенных на вечер 7 декабря.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованному 5 декабря, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчеркнул, что расширение инфраструктуры НАТО к границам России и включение Украины в состав Североатлантического альянса — это «красные линии» для Москвы. «Финляндизация»: мирный переход к демократии © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Мы, правда, не можем сказать, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, но мы могли бы настоятельно посоветовать Украине: "Ориентируйтесь немного на финнов". Финляндия — член ЕС, но не НАТО», — заявил он.

Реализуя политику нейтралитета, Финляндия не вступает в НАТО, но с 1994 года сотрудничает с альянсом в рамках программы «Партнёрство ради мира», а в 1997-м стала членом Совета евроатлантического партнерства. И хотя в 2019 году МИД страны объявил о возможном присоединении к НАТО, эксперты считают маловероятным такое развитие событий, в том числе из-за отсутствия поддержки со стороны населения. Как показал опрос, проведенный Объединением деловой жизни Финляндии (EVA), результаты которого опубликовали 26 октября, за вступление страны в НАТО выступили 26 процентов респондентов, 40 процентов — высказались против, 33 процента — не определились с ответом.

Рекомендацию Ишингера оценил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков: «От представителя страны НАТО совет достаточно мудрый, но именно по этой причине нынешние киевские власти его воспринять не способны. В Киеве некому это понять: уровень не позволяет, да и страну не жалко. Так и будут с присвистом и гиканием рваться в НАТО, пытаясь втянуть альянс в войну с Россией».

Впрочем, такое «рвение» в ближайшей перспективе членством Украины в НАТО точно не завершится. В середине ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в программе портала Axios на телеканале HBO заявил, что по вопросу приема Украины в НАТО должны договориться все 30 союзников, однако консенсуса по этому вопросу нет. Более того, он призвал не путать понятия: Украина — партнер, а не член НАТО, следовательно, на нее не распространяется действие статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной безопасности, иными словами, Альянс не готов воевать за Украину и не имеет никаких обязательств по ее защите. Американский аналитик призвал США ввести войска в Польшу © AP, Evgeniy Maloletka

В то же время евроамбиции Киева активно поддерживают Соединенные Штаты, несмотря на предупреждения российской стороны, что пересечение этой «красной линии» будет иметь необратимые последствия. Журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, может ли Вашингтон проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенность Москвы, на что она ответила: «Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия — это не США, не Украина».

Западные СМИ запустили очередную фейк-кампанию о предстоящем нападении России на Украину, что не подтверждали даже украинские официальные лица, однако после общения с американскими коллегами сменили свою риторику. Посольство России в США напомнило, что аналогичные прошлогодние «истерические оценки» Вашингтона оказались ложными, и заявило, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране.

Откуда на самом деле исходят провокационные действия, накануне рассказала газета The Financial Times. По сведениям источников, на протяжении нескольких недель — в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, одной из основных тем которой была ситуация на Украине, — США убеждали союзников по альянсу в намерении России «напасть на Украину». Для этого американцы на двусторонних и коллективных встречах, а также по дипломатическим каналам ЕС передавали информацию, подкреплённую данными разведки. К такой активной информационной кампании Вашингтону пришлось прибегнуть из-за недоверия нескольких стран, в частности Германии.

«Многие союзники не были уверены, что происходит нечто серьезное. Мы были удивлены этим пробелом (в данных разведки. — Ред.). Как и почему США видели то, чего не видели мы?» — сказал европейский чиновник на условиях анонимности. Марков сказал, при каком условии Россия введёт войска на Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Как пишет The Financial Times, некоторые государства ЕС и члены НАТО, которые призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, выражали мнение, что Россия не предпримет шагов по отношению к Украине, «если её не провоцировать», но документы американской разведки эту позицию изменили.

Тот же Ишингер заявил, что «не верит пока еще в предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются», но при этом считает правильным напомнить Москве о том, что цена за такую «агрессию» будет намного выше, чем выгода, а также «вести с ней переговоры с позиции западной силы».

В свою очередь, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая намерена в 2022 году баллотироваться в президенты Франции, комментируя вероятность вторжения России на Украину в интервью изданию Rzeczpospolita, заявила: «Не думаю, чтобы Путин совершил такую ошибку. Но я также считаю, что в этом вопросе Евросоюз сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина принадлежит к сфере влияния России. С попытками нарушить эту сферу влияния создаётся напряжённость, страхи и возникает ситуация, которую мы наблюдаем сегодня».

А в скором времени напряжённость может только усилиться. В интервью изданию Украина.ру американист Рафаэль Ордуханян подчеркнул, что Россия должна выстраивать политику относительно Восточной Украины исходя из того, что «красные черты», о которых мы заявляли, уже давно пересечены: строительство военной инфраструктуры на Украине, наличие огромного количества военных инструкторов. Академик РАН оценил риск вооружённого столкновения России и Украины в ближайшее время © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Украина де-факто уже в НАТО. Вопрос того, будет ли установлено ракетное оборудование в восточной части Украины, — это вопрос времени, я считаю, нескольких месяцев. Поэтому в данной ситуации мы постепенно подходим к конфликтной ситуации, когда Россия должна будет сдержать своё слово. То, что мы сказали по поводу этой «красной черты», — сказал эксперт.

Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае появления на Украине ударных комплексов и гиперзукового оружия, а следовательно, сокращения подлётного времени до 5-10 минут, Россия должна будет пойти на ответные меры и сделать это может уже сегодня. А российский лидер давно зарекомендовал себя как человека, который держит своё слово и выполняет свои обещания.