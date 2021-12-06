Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что «санкционное противостояние никогда не достигнет своих целей», комментируя последние ограничения со стороны ЕС. По словам руководителя белорусской дипломатии, из-за рестрикций республика может потерять государственность. К кому обращался Макей, узнавала Украина.ру

Напряжение растет

На текущий момент отношения между Белоруссией и Западом переживают глубочайший кризис за все последние 27 лет, что Александр Лукашенко находится и власти. ЕС ввёл пять пакетов санкций, хотя для руководства республики они далеко не смертельны: чиновникам не привыкать жить в условиях западных ограничений, а попавшие в список предприятия зависят не только от западных рынков, посему смогут минимизировать свои потери.

Минск в ответ на санкции наоборот становился все более неуступчивым. Лукашенко ранее указывал, что из-за санкционного давления у Минска нет средств и сил сдерживать потоки беженцев в Европу, что привело к миграционному кризису на белорусско-польской границе. А в ноябре белорусский лидер дал понять, что продолжит твердо отвечать на рестрикции европейских столиц. «Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — предупредил он.

Не Белоруссия: польский политолог рассказал, какая страна является центром переброски мигрантов в ЕС © REUTERS, Оksana Manchuk/BelTA Хорст Зеехофер заявил, что Берлин «готов оказать гуманитарную помощь мигрантам на белорусско-польской границе, но не намерен их принять, поскольку эти люди являются инструментом гибридной стратегии Минска против ЕС». По словам Зеехофера, прием беженцев «будет означать, что расчет организаторов схемы продвижения мигрантов сработал». Единственная, кто пошел на контакт с Лукашенко, была уходящая со своего поста канцлера Германии Ангела Меркель, но и это не принесло Белоруссии ни дипломатической победы, ни разрешения миграционного кризиса.

Последняя надежда

Факты говорят о том, что на Западе, несмотря на осознание роста углубления интеграции Белоруссии и России, все равно не готовы к диалогу с непризнанной ЕС и США белорусской властью.

Ранее там присутствовали разные позиции — наиболее радикальные Польша и Литва (при поддержке Великобритании и США) призвали к свержению власти в соседней республике и максимально глубокому разрыву отношений с Минском. В то же время более умеренные и дружественные Белоруссии страны Западной Европы (Германия, Италия, Австрия, Франция) имели прагматичный взгляд на ситуацию.

Михеев рассказал об окончательном выборе Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

Западная Европа в данных событиях ожидаемо встала на сторону Варшавы и Вильнюса, признав, что белорусский политический кризис начинает обретать всё более международный характер. Посему теперь любые официальные контакты с Минском стали там восприниматься как «предательство европейских интересов» и «ущерб репутации».

Владимир Макей, говоря в своем интервью об отсутствии диалога с Западом, это же и подчеркнул: «Определенное понимание [на Западе] есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций, это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран».

Запад смирился с Союзным государством

На этом фоне складывается впечатление, что проблемы углубления интеграции в Союзном государстве и даже «потеря государственности» Белоруссии в ЕС и США отходят на второй план. Их затмил внутренний белорусский кризис и ситуация в восточноевропейском регионе.

В ЕС и США, изолировавшись от действующей белорусской власти, также продолжают работать и на будущее своих отношений с республикой — с новыми белорусскими политиками, блогерами и активистами. Сохраняет Запад и информационное влияние на белорусское общество. И как только в республике произойдет транзит власти и новые выборы — на победу прозападного политика (или на попытку возобновить массовые протесты в случае иного развития событий) будут брошены все имеющиеся ресурсы.

Поэтому то, что Запад «отпускает» Белоруссию в сторону России, — дело временное. Там однозначно будут пытаться брать реванш. И сделано это будет с целью нанести очередной удар по интересам России, сжимая вокруг нее кольцо недружественных государств.