Президент и «Слуги народа» хотят, чтобы к совершеннолетию украинцы получали по 10 тысяч долларов. Реально ли это? И кто заплатит за воплощение замысла, олигархи или все украинцы, разбиралось издание Украина.ру

Не новая идея, за которую взялись всерьез

Выступая с ежегодным посланием 1 декабря, президент Владимир Зеленский пообещал сделать олигархов «настоящими инвесторами в будущее наших детей». А для этого ввести механизм начисления платы за использование недр на персональные детские счета. Достигнув совершеннолетия дети получат эти деньги, названные Зеленским "экономическим паспортом", и смогут на них получить образование или купить жилье. Легализация колониального управления. Зачем Зеленскому закон о множественном гражданстве © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк

Надо сказать, что эта идея не новая она содержалась у самого Зеленского в предвыборной программе. В июне 2019 ее выдвинул и бывший премьер Украины Владимир Гройсман. В январе 2020 года депутат от «Слуги народа» Дмитрий Костюк внес в Раду соответствующий законопроект. В марте того же года его отклонил парламентский комитет по экономическому развитию, но ровно через год Зеленский озвучил ту же идею в видеообращении к народу. А сейчас он ее не просто повторил, но и пообещал внести соответствующий законопроект к 10 декабря.

Вчерне этот документ уже подготовлен, но не обнародован. Как рассказал глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев для администрирования детских счетов планируется создать Фонд будущих поколений. А деньги на них будут поступать за счет ренты за использование недр, а возможно и за счет приватизации и импортного НДС. Депутат дал понять, что проект предполагает обязательный минимум ежегодных поступлений на эти счета, и если сумма налоговых отчислений окажется меньше установленной законопроектом, «то разница дотируется за счет государства…»

«Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции», — заверил Гетманцев. А его коллега и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорит о сумме в 10-12 тысяч, а при благоприятной ситуации и 15-20 тысяч.

Это весьма скромно на фоне Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые по словам политиков из «Слуги народа», стали для них образцом. Там, каждый ребенок получает на свой счет с момента рождения, свою долю от экспорта нефти, и к 18 годам его накопления достигают 100 тысяч долларов. Конечно и сумма в 10 тысяч тоже неплоха, однако реальна ли она? Попытка «раскулачить» Ахметова. Чем закончится война Зеленского и олигарха © РИА Новости,

Все дети равны, но некоторые равнее?

Прежде всего надо отметить, что программа экономических паспортов, похоже, предполагает неравенство ее участников. Ведь из комментариев политиков объективно вытекает, что чем позже родится ребенок, тем меньше средств поступит на его счет, и лишь после 2040 такая несправедливость устранится.

Так, Арахамия и Гетманцев сказали, что законопроект в существующем сейчас виде распространяется на детей, родившихся после 2019 (точка отсчета понятно — приход к власти Зеленского). Но по словам лидера фракции, возможно, ограничатся лишь детьми, рожденными после принятия закона.

Благодаря принятию Радой на днях ресурсного законопроекта доходы от рентных платежей на добычу железной руды могут вырасти с нынешних 216 миллионов до 3,2 млрд гривен при наличии благоприятной конъюнктуры, (но вполне возможно будут и раза в 1,5-2 меньше). Если все их пустить на экономический паспорт, то выйдет максимум 10 800 гривен на ребенка за год, если программа распространится лишь на рожденных после принятия закона, или 3600 гривен, если коснется тех, кто родился после 2019.

Но любой вариант означает, что с каждым годом число участников программы будет расти и поэтому на счета каждого будет поступать все меньше средств. Поскольку ежегодно рождается примерно одинаковое число детей, то при распространении ее на рожденных после вступления закона в силу, уже на второй год действия программы на каждый счет начислят вдвое меньше средств, чем годом ранее. В итоге и при одном, и другом варианте, с года совершеннолетия первых получателей экономических паспортов, все будут получать уже по 600 гривен в год. Да, это при сохранении нынешних объемов ренты. Конечно, надо предполагать, что эти объемы вырастут, но неясно опередит ли этот рост инфляцию. И невозможно представить, чтобы они росли в той же прогрессии, что и число обладателей детских счетов в первые годы действия программы. Ведь геологически Украина хорошо изучена и открытие новых баснословных месторождений нереально. Михеев назвал ошибку Зеленского, которая превратила его в заложника ситуации © president.gov.ua

Денег от ахметовской руды не хватит

Впрочем, описанную несправедливость устранить несложно. Надо просто повышать отчисления на детскую ренту постепенно, чтобы поступления ежегодно были одинаковы для всех получателей. Но в нашей ситуации это означает 600 гривен в год для каждого. С ней к совершеннолетию накопится 10 800 гривен, а этого даже на семестр оплаты за образование по контракту в хорошем вузе не хватит. Но, как объясню в конце статьи, несправедливость, возможно создается сознательно. Если же ее не устранять, то первые участники программы получат к совершеннолетию около полутора тысяч долларов по нынешнему курсу. Сумма все равно недостаточная для обещанных Зеленским благ.

А как можно больше? Да руду в Украине добывают не только железную, но поступления от экспорта прочих руд (в основном титановой и циркониевой) в 40 раз меньше, чем от железной.

Газ, НДС, приватизация и другие утопические источники

Гетманцев говорил о ренте без каких-либо уточнений. А доходы бюджетов всех уровней от рентных платежей должны составить в 2022 71,25 млрд. гривен И основным их источником является добыча не руды, а углеводородов, в первую очередь газа. Их добывает преимущественно госкомпания НАК «Нафтогаз». Конечно, детям всё равно: будут ли инвесторами их будущего государство или олигархи, если таким образом можно увеличить поступления на экономические паспорта в 22 раза и так заметно приблизить их к обещанной сумме. Ведь за 18 лет на эти счета от ренты поступит около 9 тысяч долларов (при нынешнем курсе), но благодаря умелому инвестированию их Фондом будущих поколений, к получению экономического паспорта эта цифра может опередить инфляцию и достигнуть обещанной цифры (надо, конечно, учесть и вероятность неумелого инвестирования и просто злоупотреблений Фонда, но это тема отдельной статьи).

Однако рентные платежи — существенная часть доходов бюджета. Пуская их на экономические паспорта, надо компенсировать соответствующую дыру (то же конечно касается и ренты за добычу руды, но здесь речь идет о дыре поменьше). А повышать ренту — значит, повышать цену газа. Это будет значить, что не государство и не олигархи оплачивают экономические паспорта, а простые граждане Украине за счет коммунальных тарифов. Кстати, именно повышение цены газа стало одной из главных причин отклонения законопроекта Костюка профильным комитетом Рады.

Что же касается импортного НДС, то здесь проблема такая же. Он составляет свыше четверти доходов госбюджета, а его поступления в этом году будут порядка 360 млрд. гривен. Но безболезненно изъять из бюджета четвертую-пятую часть этой суммы не получится. Повышение же импортного НДС — это рост цен на весь импорт, то есть инфляционный налог на все население, а заодно конфликты с ВТО и ЕС которые увидят в таком шаге недобросовестную конкуренцию. Эксперт раскрыл, с какой целью Зеленский обвинял Ахметова в госперевороте © president.gov.ua

А о приватизации как о постоянном крупном источнике пополнения Фонда будущих поколений говорить невозможно. Эти доходы и не так велики, и нестабильны. В прошлом году она дала бюджету 2,25 млрд. гривен (то есть сумму меньшую ожидаемого повышения доходов от железнорудной ренты), а за два предшествующих года вместе взятых не набралось и миллиарда. Кроме того, для продажи осталось не так много государственных объектов и возможно лет через 10 продавать будет вообще нечего.

Что же касается слов Гетманцева о госдотациях, то здесь можно только удивляться.

Как страна найдет такие деньги при дефицитном бюджете? Ведь все подобные проекты осуществляют государства с большим профицитом, то есть которые могут откладывать деньги.

Чтобы понять почему Украина не может платить детям и в 10 раз меньше, чем Эмираты достаточно сравнить один показатель их экономики. Доходы Украины от всего товарного экспорта составляют 1,8 тысячу долларов на гражданина, а доход ОАЭ — 300 тысяч долларов. Здесь надо иметь в виду что почти девять из десяти жителей этой страны иностранцы, которые работают на нефтепромыслах и в другом производстве, тогда как число граждан Эмиратов лишь чуть больше чем одесситов или днепровцев, но только дети граждан имеют право на экономические паспорта.

За второй срок, за реприватизацию

По своей неосуществимости идея экономических паспортов стоит рядом с предвыборными словами Зеленского о повышении учительских зарплат до 4000 долларов. Но их можно было списать на неопытность политика, который еще до победы на выборах понял, что сказал лишнее. Сейчас же окруженный аппаратом дипломированных советников, которого у него тогда не было, Зеленский не просто говорит, но и собирается подавать явно утопический законопроект. Как это можно объяснить?

Думаю, сценарий здесь таков. Законопроект планируется утвердить, но, во-первых, так чтобы все отчисления на экономические паспорта делались с 2023 года и поскольку бюджет на будущий год уже утвержден, во-вторых, распространить действие закона только на тех, кто родится с 2022 или даже 2023 года, в-третьих, для начала могут ограничиться лишь доходами от железнорудной ренты. Это значит, что за год Фонд будущих поколений прокрутит немалые деньги (вряд ли без выгоды для президента), а первые поступления на счета попадут получателям в начале 2024 как раз перед президентскими выборами. Поскольку там сумма будет неплохая это может прибавить очков Зеленскому. Особенно если избиратели так и не поймут, что дальше денег будет поступать все меньше.

Однако конкуренты президента постараются разъяснить электорату это неприятное обстоятельство, которое объективно лежит на поверхности. Поэтому Зеленский должен будет в ходе кампании предложить новые источники финансированию своего проекта. Выбор между лозунгами «потерпим тарифы — поможем детям» и «раскулачим олигархов- поможем детям» является однозначным. Но тут уже логично выплывает идея реприватизации. Впрочем, возможно, именно для этого все задумано. А не исключено, что уже в будущем году после вступления в силу закона об олигархах, государство начнет у них поиск излишков, которые пошли бы в Фонд будущих поколений.

Независимо от того насколько далеко на практике зайдет такой сценарий он не превратит Украины в Эмираты. А вот привести к потрясениям, свойственным многим странам Африки, он вполне сможет.