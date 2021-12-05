Рождаемость на Украине за последнее десятилетие упала на 40%, семь из этих десяти лет страна живёт в постмайданной действительности. В прошлом году уровень рождаемости достиг минимума за все годы независимости страны. Издание Украина.ру разбиралось, почему же украинки не хотят рожать

Согласно результатам исследования, проведённого порталом Opendatabot, уровень рождаемости за прошедшее десятилетие упал на 40%. В результате этого численность населения страны сократилась более чем на 2 миллиона человек.

Как говорится в опубликованном весной 2021 года докладе, основанном на открытых данных украинского правительства, рождаемость в 2020 году составила 293 457 человек, а в 2010-м — 497 689. Ищенко спрогнозировал вымирание украинцев в течение 50 лет © кадр из видео Украина.ру

Пик рождаемости за последние три года приходится на июль 2018 года, когда на свет появился 31 461 малыш. В среднем же за три года ежемесячно рождались около 26 тысяч украинцев.

При этом на Украине наблюдается скачок смертности — за прошлый год в стране умерли 616 835 человек. И хотя это на 12% меньше, чем десять лет назад, этот показатель — самый высокий за пять лет.

Таким образом, спад численности украинского населения в прошлом году тоже оказался максимальным за последние десять лет — 323 378 человек.

Демографический провал

О том, что рождаемость в стране сократилась с 2014 года на 40%, говорила два года назад на тот момент министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Неутешительную статистику тогда же озвучил и акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

«На 40% родов на Украине стало меньше. И это кризис, это даже не кризис — это пропасть. Она наслоилась на демографическую пропасть 1990-х годов, когда почти в 2,5 раза рождалось меньше детей, и дети, которые родились в 1990-х, уже бы рожали своих детей», — рассказал Каминский в эфире одного из украинских телеканалов.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, уровень рождаемости в стране за 30 лет ее независимости упал более чем в два раза. Самый высокий показатель рождаемости на Украине наблюдался в 1990 году (657,2 тыс.), а в следующем, 1991-м, родилось уже 630,8 тысячи детей.

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После этого уровень рождаемости в стране постепенно возрастал. Рост в значительной мере был связан с высокими, по украинским стандартам, выплатами при рождении ребенка. В 2013 году при рождении первого малыша государство выплачивало 29,8 тыс. грн ($3,7 тыс. по курсу 8 грн за доллар), на второго — 59,7 тыс. грн (почти $7,5 тыс.), на третьего и следующего ребенка — 119, 4 тыс. грн (около $15 тыс.). Сохранить уровень рождаемости удалось бы, только резко увеличив размер выплат.

Экономят на детях

Однако сформированное после «майдана» правительство Арсения Яценюка решило сокращать расходы государственного бюджета именно за счёт детей. После первого июня 2014 года помощь при рождении выплачивается в размере, который не зависит от того, какой по счёту ребенок в семье. Размер выплаты за рождение ребёнка был установлен на уровне 41 280 гривен. На сегодня в долларовом эквиваленте это около $1,5 тыс. И, несмотря на инфляцию, размер государственной помощи на рождение ребёнка ни разу не пересматривался.

Если сравнивать с 2010 годом, то размер выплат государства семьям на первого ребёнка в долларовом эквиваленте уменьшился в два раза (с $3,1 тыс.), на второго — в четыре раза (с $6,3 тыс.), на третьего и следующего ребёнка — в восемь раз (с $12,5 тыс.). Плачевное состояние украинской экономики не позволяет рассчитывать на то, что ситуация в ближайшее время как-то улучшится. Наоборот, есть все основания полагать, что программа поддержки рождаемости может быть и вовсе свёрнута по причине отсутствия средств.

Естественно, что уровень рождаемости начал стремительно падать и в 2020-м достиг минимального показателя за все годы независимости страны.

После анализа демографической ситуации эксперты из Института украинской политики пришли к выводу, что падение уровня рождаемости является следствием экономического и социального факторов, а также зависит от работы системы здравоохранения в целом. Экономическая нестабильность, ухудшение здоровья нации, старение населения и миграционные процессы (из Украины уезжает много молодёжи) негативно влияют на демографическую ситуацию в стране в целом.

Бедность

Ещё одним немаловажным фактором, влияющим на решение рожать, является потенциальная бедность. Именно семьи с детьми составляют главную группу среди бедного населения и наиболее уязвимы в социально-экономической ситуации на Украине.

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Кроме того, свой негативный вклад в уровень бедности внесла и пандемия нового коронавируса. По данным ООН, Украина из-за коронакризиса может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия и более девяти миллионов её граждан окажутся в бедности.

Достаточно и 20 миллионов

Вероятно, за счёт повышения уровня жизни, улучшения условий воспитания детей, целенаправленной работы по сокращению трудовой миграции можно добиться определённого роста уровня рождаемости. Демографы считают, что при благоприятных условиях обычная украинка за свою жизнь будет рожать 1,6-1,7 ребёнка. Но, скорее всего, это максимально возможный результат, тогда как для хотя бы простого воспроизведения нужно 2,1 ребёнка.

Согласно прогнозу, подготовленному Департаментом экономических и социальных вопросов Секретариата ООН, к 2050 году население Украины сократится на 30-50%. По мнению экспертов ООН, украинцев к этому времени останется 33 миллиона. Украинские учёные прогнозировали, что к 2050 году количество жителей Украины сократится до 36 миллионов. Но этот прогноз был сделан ещё в ту пору, когда рождаемость в стране росла.

Исходя из нынешней политики правительства, Украина рискует «перевыполнить» прогноз ООН. Существует риск, что к 2050 году население страны будет едва насчитывать 20 миллионов человек. Хотя, по экспертным оценкам, аграрная страна, участь которой Украине уготована западными партнёрами, не в состоянии прокормить и обеспечить работой более 20 миллионов граждан.