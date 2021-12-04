На электростанции, где ранее работал премьер Денис Шмыгаль, произошёл взрыв. Пострадало пять человек, из них двое получили сильные ожоги. Аварийный энергоблок отключён, при этом на регион надвигаются морозы

Блоггеров «съели» из-за вечеринки в день памяти жертв «голодомора»

Во Львове уже неделю продолжается скандал, связанный с вечеринкой, на которую Instagram-блоггеры, имеющие более миллиона подписчиков, собрались в связи с днём рождения своего коллеги из Черновцов. Всё дело в том, что мероприятие прошло 27 ноября, когда на Украине отмечают день памяти жертв «голодомора» — так тут называют голод, который поразил ряд регионов СССР в 1932-1933 годах. В результате скандала уже умер один человек, а один попал в больницу.

Всё началось с того, что Instagram-блогер из Черновцов Александра Залиско (1,1 миллиона подписчиков) решил отпраздновать свой день рождения во Львове. На празднование в местный Дом ученых (здание бывшего казино времён Австро-Венгрии) пришли его друзья, блогеры-миллионники, среди которых Натали Литвин (1 млн), Таня Самбурская (1,5 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн), Саша Бо (1,9 млн). Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Ведущим вечеринки был Владимир Остапчук. Вечеринка проходила в стиле Show bar, с откровенными конкурсами и эротическими танцами шоу-балета, а гости раздевались и произносили тосты, стоя на столах с едой. Сам Остапчук опубликовал фото праздничного стола, за которым блогеры смеются и едят. Снимок он подписал: «Блоггерская голодная туса». Впоследствии это фото, ставшее «стартовым выстрелом» для скандала, исчезло из его Instagram. Правда, откровенные фото размещал в социальных сетях не только Остапчук. Блоггеры, участвовавшие в вечеринке, публиковали фото и видео с нее в сторис, но поскольку сторис существуют только сутки, эти публикации из их аккаунтов уже исчезли. Однако некоторые их них успели разойтись в Сети.

Сам Залиско заявил, что он не разрешит «испортить ему настроение», и поначалу не извинился. «Отпраздновать своё 29-летие получилось громко. Насколько громко, что все внезапно стали супер-правильными, и блоггеры виноваты во всех проблемах мира», — заявил он. Залиско попытался оправдать свой поступок: «Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне». «То есть все 27 числа не смотрели никакое телевидение, не ходили в рестораны, не пели, не слушали музыку, прямо все 27 числа грустили целый день?», — задался риторическим вопросом Залиско в видео, записанном после вечеринки.

Однако уже 29 ноября на него и на других участников вечеринки началась настоящая охота в социальных сетях. Украинский лейб-активист, публично убивший человека Сергей Стерненко, опубликовал на своем YouTube-канале видео о вечеринке во Львове. Он заявил, что на ней звучали песни российских поп-исполнителей, «другие блоггеры на этой вечеринке косплеили Моргенштерна, для которого Путин — красавчик», а имениннику подарили билет на концерт российского стендапера Павла Воли, который шутил во время своих выступлений об оккупации Крыма, причем Залиско подарку обрадовался. Также Стерненко заявил, что «точно стоило подумать 10 раз перед тем, как делать вот такую грандиозную тусовку и подписывать фото „Блоггерская голодная туса"». Он также подчеркнул, что никто из блоггеров не извинился за это, а сам Залиско опубликовал видео, в котором «возмутился, что люди возмущены». Российский блогер вошел в тройку самых популярных на Украине © "Рейтинг"

Сразу же после публикации видео Стерненко о прекращении сотрудничества с блоггерами, принимавшими участие в вечеринке во Львовском Доме учёных, заявили Pepsi Ukraine, Metro, JYSK, «Фокстрот» (сеть супермаркетов), «Розетка» (один из самых популярных онлайн-магазинов), «Новая почта» (частный почтовый оператор), модельное агентство Sharm model management и украинский бренд мужских костюмов Andreas Moskin. Список неполный, потому что каждый день всё новые украинские компании, ранее сотрудничавшие с «провинившимися» блоггерами, заявляют об отказе сотрудничества с ними.

На скандальную вечеринку отреагировали и власти. 29 ноября первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что за нарушение карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых, где проходила вечеринка. В тот же день полиция Львовской области сообщила, что составила протокол «на организатора громкой вечеринки во Львове — 29-летнего жителя Черновицкой области». За нарушение карантинных ограничений ему грозит штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Но, как оказалось, это было только начало. Утром 3 декабря 75-летний директор Дома учёных Роман Славитич умер прямо в кабинете вице-мэра Львова Андрея Москаленко, которого пришёл умолять разрешить работу учреждения. А к вечеру проблемы со здоровьем — по крайней мере, по сообщениям его друзей, — начались и у виновника торжества. Александр Залиско дважды потерял сознание, у него начались проблемы с давлением и нервный срыв. Врачи скорой приняли решение госпитализировать блоггера.

Незадолго до этого Александр Залиско опубликовал видео, где он плакал и просил прощения за то, что отпраздновал своей день рождения в день памяти жертв «голодомора». «Разве вы не понимаете, что это плохо, почему вы делаете из меня виноватого во всём на свете? Я не причина голодомора. Я не причина смерти директора. Мои друзья тут ни при чём. Зачем вы пишите мне миллион комментариев, чтобы я сдох?» — риторически спрашивал он у 1,1 миллиона своих подписчиков в Instagram.

На электростанции, где ранее работал премьер Шмыгаль, произошёл взрыв

Вечером в воскресенье, 28 ноября, на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, от которой зависит энергоснабжение Прикарпатья, Закарпатья и части Львовской области, произошёл взрыв на одном из энергоблоков. Пять человек были госпитализированы, врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное. Сама ТЭС входит в холдинг ДТЭК, принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила: «На котле седьмого энергоблока Бурштынской ТЭС произошла разгерметизация трубы диаметром 60 мм, из-за чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из котла. Ожоги получили два работника, которых доставили в больницу. Седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло. На месте работает мобильно-оперативная группа ГСЧС Украины. По информации приёмного отделения Бурштынской городской больницы, госпитализированы в лечебные учреждения пять человек».

Пресс-служба электростанции происшествие подтвердила, но сообщила лишь о четырёх пострадавших. «Двое находившихся на седьмом блоке работников ТЭС и двое работников Галремэнерго получили ожоги. Они доставлены в больницу, находятся в стабильном состоянии. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Отключение блока не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона. Сейчас станция работает в составе 7-ми энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС координирует свои действия с „Укрэнерго"», — говорится в сообщении. При этом у одного из пострадавших обожжено 60% поверхности тела. На ТЭС Ахметова в Ивано-Франковской области произошел взрыв © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Отметим, Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Установленная мощность — 2334 МВт, основное технологическое топливо — уголь украинских угольных бассейнов, вспомогательное — природный газ и мазут. Бурштынская ТЭС является главным генерирующим объектом так называемого «Бурштынского энергоострова», который охватывает территорию площадью 27 тысяч квадратных километров с населением около 3 миллионов человек в Ивано-Франковской, Закарпатской и частично Львовской областях. «Остров» в большей степени интегрирован в Европейскую энергетическую систему UCTE, чем собственно в объединённую энергосистему Украины. 11 ноября 2021 года в связи с аварийным отключением двух энергоблоков Бурштынской ТЭС «Укрэнерго» запрашивало аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт.

Ныне подобных проблем нет, но происшествие на ТЭС комментировал 3 декабря во время выступления на «часе правительства» в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он, безусловно, разбирается в ситуации, поскольку в 2018-2019 годах работал директором этой электростанции. «Что касается техногенной аварии на Бурштынской ТЭС… К сожалению, пострадали четыре работника, двое находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии, двое — в состоянии средней тяжести», — сказал Шмыгаль. Несмотря на то, что после аварии прошло пять дней, а на регион надвигаются морозы, о сроках запуска повреждённого энергоблока премьер ничего не сказал, сообщив лишь, что ситуация находится на контроле правительства.

А отвечая на вопрос о том, что в течение двух лет на Бурштынскую ТЭС не пускали экологическую инспекцию, Шмыгаль ответил, что на электростанции произошёл прорыв трубы в котле, и это никоим образом не связано с допуском инспекции на территорию предприятия. При этом 2 декабря выходящая на Радио «Свобода» программы «Схемы» сообщила, что в начале ноября в результате другой аварии на Бурштынской ТЭС в окружающую среду могло попасть угрожающее количество мышьяка. Материал содержал риторические выпады в адрес лично Рината Ахметова, что наблюдатели связали с обвинениями в адрес олигарха, которые недавно озвучил Владимир Зеленский. Теперь остаётся только гадать, заявят ли на станции о том, что авария на энергоблоке является диверсией, организованной властями. По крайней мере, Шмыгаль точно все входы-выходы на станции знает…