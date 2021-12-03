В четверг, 2 декабря, США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели очередной пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Однако на самом деле ситуация на границе с Польшей оказалась лишь предлогом – Запад преследует свои цели

В чём Запад ограничит Лукашенко

«Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию нелегальной миграции через границы с ЕС. Те в Белоруссии или третьих странах, кто помогает нелегальным пересечениям внешних границ ЕС, должны знать, что это будет им дорого стоить», — говорится в совместном санкционном заявлении. Представитель Бундестага назвал санкции против Минска абсурдными © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

И тут же следует призыв к белорусским властям вступить в диалог с оппозицией и без предварительных условий освободить около 900 политических заключённых. В этом и заключается истинная причина введения очередной порции ограничительных мер в отношении Минска, а миграционный кризис стал лишь прикрытием.

Страны хоть и выступили с общей позиции, но каждая из них самостоятельно определяла, какие именно санкции вводить.

Европейский союз включил в свой «чёрный список» 17 человек, в том числе официального представителя МИД Белоруссии Анатолия Глаза, главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, названных ответственными за помощь властям с миграционным кризисом, а также 11 юридических лиц, среди которых якобы причастные к перевозке нелегальных беженцев, направляющихся в Европу, туроператоры и авиакомпании «Белавиа» (впрочем, для неё полёты в ЕС и так запрещены уже несколько месяцев) и Cham Wings.

Санкции коснулись таких предприятий, как «Белшина», «Белоруснефть», «Гродно Азот» — одного из крупнейших производителей азотной продукции в СНГ, который сейчас занят поиском новых рынков сбыта из-за уже действующих с июня 2021 года в отношении него ограничений вместо традиционных импортёров его продукции в лице Польши, Украины и стран Балтии.

Масштабы санкционного пакета США сопоставимы с европейским: 20 физических и 12 юридических лиц, кроме того заблокированы 3 самолёта (принадлежащих «Славкалию» и «Трансавиаэкспорту». Речь идёт о сыне президента Белоруссии Дмитрии Лукашенко и Президентском спортивном клубе, который он возглавляет, заместителе главы МВД Белоруссии Дмитрии Корзюке, 7 сотрудниках Государственного пограничного комитета, 10 сотрудниках Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Абзалов объяснил, почему Лукашенко не сможет подружиться с США © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Кроме того, ограничения наложены на гостуроператора «Центркурорт», Трансавиаэкспорт, связанные с оборонным сектором страны «Белтехэкспорт», «Агат — электромеханический завод», «Гардсервис» и «Кидма тек». С целью «лишить режим Лукашенко выгод от экспорта калия» Вашингтон ввёл санкции против предприятий «Белорусская калийная компания» (экспортный трейдер «Беларуськалия»), «Агророзквит» и «Славкалий».

Впрочем, «Белорусскую калийную компанию» ограничительные меры США не затронут: вводя санкции в августе 2021 года, Вашингтон отвёл 4 месяца — то есть к началу декабря — на сворачивание сделок с «Беларуськалием» и любыми предприятиями, в котором он прямо или косвенно владеет 50% или более, а его доля в «Белорусской калийной компании» составляет 48%.

«Лица, включённые в список, содействовали незаконному проникновению мигрантов в ЕС, участвовали в подавлении гражданских свобод и демократии и поддерживали режим финансово. Дмитрия Лукашенко является представителем властей высокого ранга, членом семьи такого представителя властей или же лицом, тесно связанным с таким представителем властей, ответственным или участвовавшим в коррупционной деятельности, связанной с Белоруссией. Президентский спортивный клуб является частью предполагаемой коррупционной схемы в Белоруссии», — пояснило Министерство финансов США.

В практическом плане американские санкции означают арест собственности фигурантов чёрных списков на территории США, если таковая будет обнаружена, а ещё гражданам США запрещено вести с ними какие бы то ни было дела. Про Крым, свое будущее и Украину. О чем думает, говорит и мечтает Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

По итогам консультаций с Госдепартаментом Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло решение ввести запрет на любые операции, проводимые гражданами США или на территории США, с долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными с 2 декабря 2021 года со сроком погашения более 90 дней, однако Управление может сделать исключения.

Список Великобритании оказался гораздо масштабнее: 108 физических и 10 юридических лиц. Въезд в королевство запрещён председателю Белорусского союза журналистов Андрею Кривошееву, заместителю председателя Белтелерадиокомпании Сергею Гусаченко, обозревателям издательского дома «Беларусь сегодня» Андрею Муковозчику и Людмиле Гладкой, журналисту телеканала СТВ Григорию Азарёнку — «пропагандистам, которые играли ключевую роль в распространении дезинформации в Белоруссии», как заявили в МИД Великобритании.

Из должностных лиц компанию им составили начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин, судья суда Фрунзенского района Минска Наталья Бугук и бывший помощник прокурора в этом же суде Алина Касьянчик. Для лишения белорусских властей крупного источника дохода и поступления иностранной валюты Лондон ввёл санкции против «Беларуськалия» — одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений.

Список Канады, в которым значатся 24 физических и 7 юридических лиц, во многом повторяет американский, в частности в нём значится Дмитрия Лукашенко.

Что скажет Белоруссия?

Ответ Минска последовал на следующий день. МИД страны заявил, что республика готова вернуться к равноправному диалогу и сотрудничеству с Западом, поскольку это единственный выход из сложившейся ситуации, а пока такой готовности с их стороны не наблюдается, Минск будет предпринимать адекватные ответные меры на все недружественные антибелорусские шаги, и нынешний раунд санкций не исключение. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился, чтобы правительство заняться ответом на западные санкции чётко и по-военному. Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Польша «легально» зайдет на территорию Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается финансового сектора, затронутого новыми ограничительными мерами, Минск собирается активизировать привлечение новых заимствований в России, на долю которой приходится больше половины суммы по внешним займам республики — $857,1 млн. Для сравнения, Фонд международного развития ОПЕК выдал кредит в размере $20 млн, Экспортно-импортный банк Китая — $14,9 млн, ещё $10 млн выделили Европейский банк реконструкции и развития, а также Северный инвестиционный банк вместе взятые.

С начала 2021 года, как сообщает Министерство финансов Белоруссии, внешний долг страны сократился на 1,6%, до 27% ВВП, или $18,3 млрд, а внутренний, наоборот, вырос — на 11,8%, до 6,8% ВВП, или $4,3 млрд.

Лукашенко объявил о планах размещения госдолга на российском рынке, на фоне санкций это единственная альтернатива внутренним размещениям.

Мигранты вовсе не причём

И белорусская, и российская сторона сходятся во мнении, что истинная цель санкционного давления Запада на Минск — нанести удар по Москве.

«Они ведут себя отвратительно, пакостно. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии, и так далее», — заявил Лукашенко на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Тихановская назвала условие для диалога Евросоюза с Лукашенко © Facebook, Светлана Тихановская

По словам белорусских дипломатов, речь идёт лишь о желании «поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определённых европейских кругов, именно поэтому в санкционные списки включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, за этим скрывается желание избавиться от конкурентов».

Общую линию поведения руководства ЕС разделяют не все государства-члены. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью радио Латвии, что Брюссель мог ли воспользоваться ситуацией с мигрантами для налаживания отношений с Белоруссией, более того, если бы он эту возможность использовал, то миграционного кризиса не было бы, уверен глава внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Вячеслав Володин написал в Telegram-канале: «Санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации. Мы живём в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация не причина, а повод для обвинений».