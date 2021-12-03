Ученые Национальной академии наук спрогнозировали уменьшение населения Украины к концу XXI века вдвое – с 44 до 22 миллионов человек. И надежды на то, что прогноз окажется ложным, у специалистов пока нет

Как утверждают ученые, украинское общество стремительно стареет. Смертность в стране сейчас высокая, выше, чем в Европе, а вот рождаемость наоборот низкая.

Как сообщала ранее Государственная служба статистики, в первом полугодии 2021 года на Украине родились 132 595 детей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2020-го и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го. Смертность же с начала 2021 года составила 487 855 человек, что на 14,3% больше, чем в 2020-м.

Сокращение населения страны подтверждали и в ООН. Уже к 2050 году, предупреждают специалисты, число украинцев может снизиться до 35 миллионов. Среди причин такого снижения называются все те же низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертность, а еще — масштабы миграции.

Что скрывает статистика? На Украине аномальный рост смертности © AFP, Sergei SUPINSKY

Низкий уровень жизни и отсутствие перспектив заставляет огромное количество украинцев уезжать из страны на заработки. По словам директора Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, как минимум 3 миллиона, а как максимум 5 миллионов украинцев навсегда покинули страну, потому что не видят на Украине своего будущего.

За что и как убивают украинских гастарбайтеров в Европе? Обратная сторона заробитчанства © коллаж Украина.ру Андрей Дещица, в стране обучается много украинских студентов — около 50 тысяч. Из них далеко не все после окончания обучения за рубежом захотят вернуться на Украину, чтобы строить карьеру.

По словам заместителя директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александра Гладуна, старение населения и низкая рождаемость сейчас присущи большинству стран Европы — там эту проблему решают за счет мигрантов.

«Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора», — отметил специалист.

Турагентство «Украина». Доставим мигрантов в ЕС, дорого © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Нильс Шмид предложил Украине принять беженцев, ему резко ответили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«На заседании СНБО мы это заявление рассматривали. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять их домой по 2, по 3, по 5. Если мало места, у них там есть кабинет в Бундестаге — пусть они берут их к себе», — заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Более того, на Украине очень испугались того, что из-за ситуации с мигрантами страна может потерять безвизовый режим с Европейским союзом. По мнению политолога Богдана Петренко, через «дырявую» границу мигранты могут попасть на украинскую территорию, откуда будут рваться в Польшу.

И действительно: по данным Международной организации по миграции, значительная часть нелегальных мигрантов рассматривают Украину как перевалочный пункт на пути в Евросоюз и задерживаться в стране не планируют. Понять их можно — если собственные граждане стремятся за лучшей жизнью в Европу, то зачем останавливаться на Украине?