В четверг, 2 декабря, в Берлине состоялась торжественная церемония прощания с Ангелой Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ 16 лет. За это время в мире произошли поистине эпохальные события, а выводить Германию и другие страны из глобальных кризисов выпало именно Меркель

2 декабря в Берлине состоялась торжественная церемония прощания с Ангелой Меркель. Тем не менее, она останется и.о. канцлера ФРГ до 8 декабря, когда Бундестаг изберёт её преемником лидера Социал-Демократической партии Германии Олафа Шольца.

По традиции на таких мероприятиях оркестр исполняет 3 композиции, выбранных уходящим политиком. Меркель, известная любовью к классической музыке, удивила выбором: остановилась на Христианском гимне XVIII века, отсылающем к воспитанию в семье протестантского пастора; песне «Для меня будет идти дождь из красных роз» актрисы 1950-х Хильдегарды Кнеф, которую называют «второй Марлен Дитрих»; а также совсем уж неоджиданном хите «матери немецкого панка» Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку», в тексте которого девушка упрекает своего бойфренда за то, что в отпуск он взял с собой только чёрно-белую пленку.

Как объяснила Меркель, последняя композиция напоминает ей о юности в ГДР. Хотела стать учителем русского. Чего вы не знали об Ангеле Меркель © AFP, Michael JUNG

Канцлер, появившаяся на церемонии в строгом чёрном пальто, сохраняла самообладание в отличие от некоторых присутствующих — количество которых, к слову, пришлось сократить из-за пандемии — например, премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буффье прослезился.

В прощальной речи Меркель сказала, что ей довелось жить и работать в невероятные времена, поблагодарила всех коллег и свою семью за поддержку, соотечественникам пожелала сохранять мужество, а своему будущему преемнику Шольцу — лёгкой руки и больших успехов.

Вопреки заверениям социал-демократа Герхарда Шрёдера в 2005 году, когда он возглавлял немецкое правительство, во время избирательной кампании, что Меркель никогда не станет канцлером Германии, она победила и стала Mutti (матерью нации). Ей не хватит всего нескольких дней, чтобы побить рекорд пребывания у власти своего крёстного отца в политике Гельмута Коля.

Народная любовь и благодарность настолько сильна, что в преддверии нынешних выборов в Бундестаг, в которых Меркель не участвовала, по всей стране развесили плакаты «Спасибо за 16 лет тяжёлой работы», фабрика плюшевых изделий Hermann произвела медвежонка в наряде канцлера, желающих его купить было так много, что предприятие не успевало оформлять заказы, а кондитерская фирма Odenwälder Marzipan Konditorei выпустила марципановые конфеты в виде портрета уходящего канцлера.

«Главное она запомнится сильным политиком, отстаивающей в её понимании германские стратегические интересы. На разных этапах госпожа Меркель была разной, что вполне естественно. Мир ведь тоже изменился за эти годы довольно радикально.

В целом она оставила за эти годы впечатление человека, который пытался достигнуть договорённостей и компромисса. Хотя в её политике были, можно сказать, и девиации, которые связаны с общезападной линией на сдерживание России, например, санкции. Но мне почему-то кажется, что это были скорее вынужденные, чем инициативные шаги», — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Антикризисный менеджер

В Германии Меркель называют «канцлером кризисов», поскольку на период правления Меркель выпало 3 кризиса глобального масштаба: в 2008 году — мировой экономический, в 2015- м — миграционный, в 2020-м — пандемия коронавируса.

«Именно кризис Еврозоны 2008-2009 годов поспособствовал тому, что ФРГ впервые стала играть лидерскую роль. В этот период Германия стала незаменимой страной, поскольку только её экономическая мощь и стабильные финансы были способны спасти страны Южной Европы от банкротства.

Что касается Ангелы Меркель, то она политически окрепла и заслужила уважение своих европейских коллег, без устали принимая участие в саммитах по разрешению финансового кризиса. Ей удалось заполнить вакуум лидерства: другие крупные европейские страны, такие, как Франция, Испания или Италия, были в слишком плохом финансовом положении, а Великобритания оставалась в стороне, не будучи членом Еврозоны», — писала газета Die Welt. Александр Рар: в ситуации с коронавирусом многие хотят, чтобы Меркель осталась еще на 4 года © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Сейчас эпидемиологическая обстановка в Германии сложная — 350 новых случаев на 100 тысяч человек ежедневно, — и властям страны не остаётся ничего иного, как вводить жёсткие ограничительные меры. Тем не менее, речь не идёт о полноценном локдауне: школы продолжают работать, пусть и со строгим масочным режимом, футбольные стадионы открыты, хотя и заполняются всего на 30%, а на культурные мероприятия пускают не более 5 000 человек.

Даже в такой ситуации экономика Германии остаётся самой крупной и устойчивой в Европе.

Канцлера, который так хорошо знает Россию, больше не будет

Одним из самых запоминающихся эпизодов политической карьеры Меркель стало её взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным. Они сразу нашли общий язык и в прямом, и в переносном смысле: российский лидер работал по линии КГБ в 1985- —1990 годах в ГДР, поэтому свободно говорит по-немецки, а канцлер ФРГ всерьёз готовилась стать учителем русского языка, знание которого оттачивала в Донецке, владеет великим и могучим (благодаря чему, к слову, могла общаться в кулуарах с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко без лишних свидетелей).

«Отношения Ангелы Меркель с Россией, конечно, очень сложные. С одной стороны, она почитатель русской культуры. С другой стороны, она, конечно, критически относится к некоторым аспектам политики Владимира Путина: аннексия Крыма и происходящее во внутренней политике в РФ. Скажем так, у Ангелы Меркель двойственное отношение к РФ. В любом случае можно сказать, что так хорошо знающего Россию канцлера, как Ангела Меркель, больше не будет», — сказал биограф канцлера Ральф Больман. Дробницкий сказал, какую цену заплатила Меркель за разрешение США достроить «Северный поток - 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Тем не менее, даже в такой ситуации именно Меркель принадлежит заслуга реализации самого масштабного за последние годы российско-немецкого проекта — «Северного потока-2».

Прикрываясь украинским кризисом, противники Москвы призвали к отказу от его реализации, а США, грезящие вытеснить «Газпром» с европейского рынка и заполнить освободившуюся нишу собственным сжиженным газом, вводили санкции одни за одними. 45-й президент США республиканец Дональд Трамп, по информации американских изданий, пытался убедить Меркель отказаться от газопровода и по-хорошему, и по-плохому, угрожая ввести для Германии дополнительные пошлины, но она была непреклонна и стояла на своём: «проект имеет исключительно коммерческую выгоду и нечего его политизировать».

Американские санкции сделали своё дело: строительство «Северного потока — 2» было приостановлено. Однако в конечном итоге нынешнему президенту США Джо Байдену пришлось признать, что проекту уже ничего не сможет помешать, и отказался от дальнейшего давления на компании, задействованные в его реализации, ради сохранения отношений с Германией.

Украинский кризис

Несмотря на сильное влияние, которое Соединённые Штаты оказывали на Украину на протяжении последних 30 лет, в переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского кризиса в 2014 году они не вошли. В том числе из-за неделания Берлина (и Парижа), в отличие от них, Москва никогда не возражала против подключения американцев к «нормандскому формату», лишь бы это способствовало деэскалации конфликта в Донбассе.

В итоге гарантами Минских соглашений стали Россия, Германия и Франция.

«Германия получила центральную роль в Европе по экономическим причинам, особенно это проявилось во время финансового кризиса. Конечно, это утвердилось и на фоне украинского кризиса, поскольку США уже перестали играть в нем ключевую роль. По моему мнению, хорошо, что Ангела Меркель была осторожной фигурой, будучи главой немецкого правительства на этом этапе, ведь это сделало превосходство Германии более терпимым для остальных европейцев», — отметил Больман. Зеленский рассказал, что ему сказала Меркель о новом канцлере Германии © пресс-служба президента Украины

Немецкие политики и Меркель в том числе придерживаются риторики западного сообщества — Россия должна выполнить Минские соглашения, иначе санкции никто отменять не будет. Однако в последние месяцы правления христианских демократов интерес к украинской тематике серьёзно упал, чего политики и не скрывали.

Так, в сентябре 2021 года на мероприятия, посвящённые событиям в Бабьем Яре, приехала не канцлер — реальный правитель Германии, — а президент Франк-Вальтер Штайнмайер — номинальная фигура, которая не принимает и не исполняет решения, а только подписывает назначения министров и выполняет функцию представительства Германии внутри страны и за рубежом. Кроме того, Меркель прилетела в Киев 22 августа и сразу же улетела, не оставшись ни на форум «Крымская платформа» 23-го числа, ни на празднование Дня независимости Украины 24-го, зато накануне визита на Украину провела обстоятельные переговоры с Путиным в Москве.

«Никаких жестов в сторону Украины канцлер делать и не собиралась. Меркель не хочет быть причастна к этой фронде, к клоунаде под названием «Крымская платформа». Она учитывает интересы России. Высказала некую поддержку Киеву, потрепала по щёчке, но участвовать в акциях Зеленского не собирается. В Киеве прекрасно понимают, что все главное, в том числе по ним, было проговорено в Москве», — отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Взлётов без падения не бывает

Несмотря на политическую мудрость Меркель, были в её карьере и не очень успешные страницы. Пушков: Кризис с мигрантами стал началом заката Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Решение главы немецкого правительства открыть в 2015 году границы для мигрантов с Ближнего Востока со словами «Willkommen» даёт свои плоды и сегодня. В поисках лучшей жизни миллионы беженцев легальным и нелегальным путём добираются до Германии. Вопреки ожиданиям властей, интегрировать этих людей в общество, обучить их языку не удалось, исламизация Германии вызывает серьёзное недовольство населения.

Кроме того, не дала результата реформа по переводу энергетики на зелёные технологии, хотя бы потому что безветренная и пасмурная погода делают бесполезными ветровые установки и солнечные батареи. Стремление закрыть атомные электростанции в 2022 году и полностью отказаться от угля к 2038-му не оставляют иного выхода, кроме наращивания поставок газа из России, чему не рады некоторые страны ЕС, причём не скрывают этого.

Однако без топлива не будет и немецкой промышленности, а это мощный источник экономических доходов Евросоюза.

О своём намерении уйти из большой политики Меркель объявила более чем заблаговременно до выборов, ещё в 2018 году. У неё было достаточно времени, чтобы представить избирателям своего преемника, но её ставки не сыграли. Не оправдала ожиданий Меркель министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и была вынуждена отказаться от дальнейшего руководства ХДС/ХСС. Мало того, что глава Бундесвера не пользовалась авторитетом среди населения и однопартийцев (некоторые из них даже шутили, как здорово, что больше не придётся выговаривать эту сложную фамилию), так ещё и погрязла в скандалах. Отказ от угля и легализация марихуаны. В Германии сформировано новое правительство © REUTERS, Fabrizio Bensch

Следующим пост председателя партии занял премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, который слыл самым умеренным политиком, обладающим богатым управленческим опытом. Его внешнеполитические взгляды Лашета по душе не всем однопартийцам: его называют одним из архитекторов концепции «От Лиссабона до Владивостока», которая подразумевает гармонизацию европейских и евразийских интеграционных процессов.

К России Лашет относится достаточно тепло, поддерживает проект «Северный поток-2», критиковал западные страны за необоснованное обвинение России в якобы имевшем место быть отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также высылке на этом основании российских дипломатов.

Ещё на этапе выбора кандидата от партии среди христианских демократов наметился раскол — немало членов ХДС публично поддержали кандидатуру лидера ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, а не своего однопартийца Лашета. И это неудивительно, ведь Зёдер был вторым по популярности политиком Германии, популярнее только Меркель.

Премьер-министр Баварии настаивал, чтобы кандидата в канцлеры выбрала фракция ХДС/ХСС в Бундестаге, где большинство предпочло бы видеть в этой роли его, а Лашет приложил все усилия, чтобы последнее слово осталось за правлением ХДС, что в конечном итоге и произошло. В итоге на выборы в Бундестаг христианских демократов повёл Армин Лашет, и получилось то, что получилось.

«16 лет на посту канцлера Германии были полны событий, часто очень сложных как в политическом, так и в человеческом плане. Я хотела бы призвать вас в будущем смотреть на мир и с точки зрения других людей. Теперь позвольте мне попрощаться с вами в этой праздничной обстановке после 16 лет в роли федерального канцлера», — заявила Меркель на церемонии прощания.