В четверг, 2 декабря, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прозрачно намекнула, что в её ведомстве находятся свыше 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым. И дела эти касаются прежде всего сферы энергетики

Фамилию Ахметова в нашумевшей записи в Facebook Венедиктова прямо не называла. Однако предположить, что речь идёт о каком-то другом олигархе не получится. Саму запись Венедиктова назвала «Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон».

«В последнее время, а если более точно, речь о последних неделях, мы с вами стали телезрителями разнообразных непривычных шоу. У многих возникает чувство, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и принимаем в них участие», — заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что её персональная точка зрения не должна и не изменится под тяжестью исключительно политических аргументов. Венедиктова сообщила, что не является инквизитором, не прислуживает политикам и не продаётся покупателям политических дивидентов, а также что она не устраивалась на работу в кукольный театр. Между переворотом Ахметова и выстрелом Бутусова. Как прошла политическая неделя на Украине

«На работе все прокуроры давно уже знают: если я приняла решение, реализую его, не смотря на ситуативные риски», — указала генпрокурор.

Она отметила, что не имеет права высказывать личное мнение из-за занимаемой ею должности.

«Единственное, на что я имею право — реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат», — отметила Венедиктова.

Генеральный прокурор Украины заявила, что не считает, что в «условиях общественного и политического шторма» её должно оставаться в стороне.

«Пока политики спорят между собой в зале украинского парламента или на телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим на языке процессуальных документов», — указала она.

А дальше — перешла к сути: прозрачно намекнула, на кого именно будет направлен карающий меч Офиса генпрокурора.

Закусив удила

Следующие строки в записи Венедиктовой взбудоражили украинское общество.

«Повторюсь и подчёркиваю — я никого не называют заговорщиком, олигархом или правонарушителем, но я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производство, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокуроров разных уровней касательно субъектов хозяйствования и отдельных лиц из орбиты собственника нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики, и т.д.», — отметила она.

Не узнать в описанном ею человеке Ахметова может лишь тот, кто вообще не знает ничего об Украине и её экономике.

«Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идёт о более, чем 200 дел. Эти 200 дел — результат лишь поверхностной оценки, уверена, что их больше. Мы подразумеваем почти все большие предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики. Ориентировочные суммы нанесённых государству убытков исчисляются миллиардами гривен», — заявила Венедиктова.

В конце своей записи она подчеркнула, что с целью персонифицировать ответственность, генпрокурор войдёт в группы прокуроров в основных и наиболее резонансных делах. Золотарёв рассказал о политических планах Ахметова © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

По сути Венедиктова бросила прямой вызов Ахметову. Притом поставила на кон свою карьеру генпрокурора.

Её запись не могли обойти вниманием и на телеканалах самого олигарха. Так, приглашённый на канал «Украина 24» народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил: рвение Венедиктовой выглядит странно.

«Я шокирован: а почему вы раньше их не расследовали. Было раньше каких-то 200 уголовных дел, которые лежали и не интересовали наше руководство и наши правоохранительные органы. Но в такой острый для страны момент: у нас Путин бряцает оружием на границах, Лукашенко гоняет тысячи несчастных мигрантов <…> нет, у нас какой-то другой острый момент и потому Генпрокуратура у нас будут рассматривать угольные предприятия, которые принадлежат частному бизнесу», — недоумевал Гончаренко.

Он попросил правоохранителей обратить внимание на происходящее в государственном «Центрэнерго», которое по словам Гончаренко, «грабится Игорем Коломойским». Примечательно, что 2 декабря в вечернем эфире канала «Украина 24» накал критики президента Зеленского был всё же ниже, чем до 1 декабря.

Заявление Венедиктовой усилит позицию Зеленского в торгах с Ахметовым. И вполне вероятно, что эффект от этой записи в Facebook ощущается уже сейчас.

Однако Ахметов, со своей стороны, может тоже преподнести Зеленскому неприятный сюрприз.

По всем фронтам?

Одновременно с наступлением власти на Ахметова произошёл инцидент с бывшим соратником Зеленского Первый глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан, работавший с олигархом некоторое время, в четверг, 2 декабря, сообщил: его Telegram попытались взломать.

«Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу/ Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут, что этого не было! И ещё, ребята, хотел вам сказать: вы сказочно тупые. Занималась [взломом] Служба безопасности [Украины], Левченко — фамилия начальника управления», — написал он в Facebook.

Вовчик, о котором писал Богдан — это президент Владимир Зеленский, Ваня — глава СБУ Иван Баканов. Левченко — глава департамента военной контрразведки Сергей Левченко.

Украинские СМИ часто критиковали Богдана за весьма эксцентричное поведение и готовность «рубить с плеча». Однако Богдан ранее работал в структурах Игоря Коломойского. А отношения Зеленского с этим олигархом, несмотря на период охлаждения к Коломойскому в 2019-2020 годах (связан он был прежде всего с недовольством олигархом в США), сейчас довольно неплохие. Доходит до того, что журналисты, работающие на каналах Коломойского, защищали Зеленского во время пресс-марафона. Бондаренко рассказал, какова роль Коломойского в конфликте Зеленского и Ахметова © скриншот видео "BIHUS info"

Взлом мессенджера Богдана имел бы смысл, если бы его подозревали в «сливе» информации Ахметову. Или бы если мессенджер пытались взломать не сотрудники СБУ, а те, кто работают на самого Ахметова — с тем, чтобы найти хоть какой-то компромат на Зеленского.

Последняя версия выглядит фантастично, особенно с учётом того, что Богдан враждует с Зеленским. Но отметать её все же не стоит.

Как бы то ни было, но одновременные неприятности сразу у нескольких противников Зеленского настораживают. Шестой президент Украины задался целью выстроить жёсткую вертикаль власти. И ради достижения этой цели он готов на конфликты с самыми опасными людьми в украинской политике.