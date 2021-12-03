Европейцы понемногу начинают понимать, что сильно поспешили со своим отказом от традиционных энергоносителей, однако власти ЕС уже не остановить - они тянут Европу в новые темные века, и это не аллегория

Аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционную ежегодную серию своих «шокирующих предсказаний», в которых среди прочего развенчивается миф о европейском «энергопереходе» — отказе от ископаемых энергоносителей.

Более того, из отчета следует, что прогнозы Евросоюза относительно сроков такого перехода оказались намного дальше от реальности, нежели расчеты России и Китая.

Евросоюз ранее во всеуслышание объявил, что «энергоперейдет» к 2050 году, Москва же и Пекин говорят о 2060-м годе как более реалистичном сроке. Saxo Bank в этом вопросе становится на сторону России, а не ЕС.

Европа просчиталась

В частности, аналитики полагают, что европейские власти «ослабят инвестиционную бюрократию на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи природного газа».

Зеленая энергетика. Инвестиции и парадоксы энергоперехода

Если этого не сделать и продолжить толкать Европу ускоренными темпами к «водородному будущему», то «старушку» ждут социальные волнения, вызванные ростом цен на энергоносители и продукты питания, отметили в Saxo Bank.

Аналитики отмечают, что из-за действий евробюрократов «поставщики традиционных источников энергии уже начали сокращать разведку и добычу до такой степени, что предложение стало снижаться по сравнению со спросом».

«Это ведет к повышению цен на энергоносители, которые по-прежнему обеспечивают основную часть мировых потребностей», — говорится в отчете.

Не признавать нынешней роли традиционных энергоносителей означает плевать против ветра с очевидными последствиями.

Но именно этим занимались и занимаются европейские власти — все эти еврокомиссии и европарламенты. И их действия ведут к весьма печальным последствиям.

Энергетическая нищета

Зеленский пообещал Украине энергонезависимость. Но это невозможно и никому не выгодно © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Например, в Швеции, которую часто приводят как пример «скандинавского социализма», ради того, чтобы обогреть свои дома зимой закупают у соседей бытовые отходы для того, чтобы сжечь их для отопления.

Непонятно только одно: почему европейских борцов за экологию не волнует ядовитый дым, который при этом выбрасывается в атмосферу.

Но и это еще не предел. В шведском городе Вестенфорс для отопления школы используют тепло, которое выделяет местный крематорий при сжигании трупов.

Аналогичную технологию применяют в Стокгольме. Расположенный в столичном пригороде Ракста крематорий ежегодно сжигает около 4 тыс. тел, и каждый скончавшийся вносит свою лепту в обогрев пока еще живых сограждан.

Это первый случай, когда тепло сожженных тел поступает в централизованную городскую систему отопления, с гордостью рассказал RT технический консультант крематория в Раксте Эсбьёрн Эдерт.

Крематории других европейских стран видят для себя в этом примере еще один способ заработать. Британцы, например, уже всерьез заинтересованы таким шведским ноу-хау.

Да что центральная или северная Европа — даже в довольно теплой Испании людям зимой приходится мерзнуть из-за дорогого отопления.

Но европейцы пошли дальше. Сейчас стоимость «зеленой» электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), настолько высока, что даже богатая Европа вынуждена экономить и возвращаться к сжиганию «грязного» угля.

Никаких предпосылок того, что возобновляемая энергетика станет дешевле в обозримом будущем, нет.

Как отметили в Saxo Bank, уже сейчас из-за повышенного спроса подорожали все технические металлы, необходимые для так называемой зеленой трансформации — создания новых генерирующих мощностей ВИЭ.

Это означает, что себестоимость солнечных панелей и ветровой генерации будет только расти. Масштабные планы «зеленых» евромечтателей разбиваются о банальную нехватку ресурсов.

Это означает, что Европу ждут «темные века», что выразится в дефиците тепла и электроэнергии, если она не «придержит коней» с этим энергопереходом. Однако похоже, что власти ЕС не собираются отступать.

Прыжки на граблях

Уже известно, что Еврокомиссия запретила финансирование из бюджета ЕС любых энергетических проектов, в том числе трансграничных, которые не имеют отношения к пресловутому энергопереходу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 29 ноября потребовала от производителей снижать цены на «зеленый» водород, полученный при помощи ВИЭ-генерации, заявив, что он уже сейчас может быть дешевле чем природный газ.

«Нашей задачей должно быть снижение цены к 2030 году ниже отметки в 1,8 евро за килограмм. И это — вполне реальная задача», — приводит ее слова «Интерфакс».

Оставив за скобками сомнительность этих утверждений — «зеленый» водород на сегодня остается самым дорогим видом водорода, промышленное производство которого еще долгие годы будет нерентабельным — можно с уверенностью сказать: ЕК намерена форсировать энергопереход, а не приостановить или замедлить его.

Кроме того, 16 ноября в Еврокомиссию поступило обращение шестнадцати политиков из восьми стран ЕС с требованием не включать атомную и газовую энергетику в число «рукопожатных» с точки зрения экологичности.

«Энергия из ископаемых источников, атомная энергия и газ не являются экологически чистыми и поэтому не могут быть классифицированы как устойчивые инвестиции в таксономии ЕС», — говорится в обращении.

Таксономия в данном случае — часть «зеленой» сделки ЕС, которая определяет, в какие отрасли энергетики можно вкладывать европейские деньги.

Так как из этого списка собираются выбить самую дешевую на текущий момент атомную генерацию, это означает, что европейские власти намерены сделать энергию дорогим удовольствием для своих граждан.

Свет не для всех

Марунич: «Зеленая» энергетика отправит украинцев обратно в каменный век © РИА Новости, Нина Зотина

Даже относительно богатым европейцам придется сидеть на голодном пайке и завидовать своей элите, которая сможет жечь электричество в любом количестве.

Был такой анекдот про советского генсека Брежнева, в котором на вопрос об отсутствии в магазинах мяса он отвечает: «Мы идем к коммунизму семимильными шагами, и скотина за нами не успевает».

Европейский союз с его раздутой бюрократией все больше напоминает худшие проявления СССР, повторяя те же ошибки, причем в гораздо более бесчеловечной реализации.

Ну а Россия извлечет выгоду из сложившейся ситуации. Уже сейчас такие гиганты как «Газпром» и «Роснефть» разрабатывают масштабные инвестиционные проекты, которые позволят в будущем продавать европейцам столь любимый ими водород.

В Германии власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания ведут переговоры с «Газпромом» о строительстве заводов по производству водорода из природного газа. На Курилах разрабатывают пилотный проект водородного кластера.

Есть проекты водородного городского и грузового транспорта, которые разрабатывают такие российские гиганты, как КАМАЗ и ГАЗ. Как говорится, любой каприз за ваши деньги и без всякой спешки.